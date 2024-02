Die US-Inflationsdaten aus den USA vom Faschingsdienstag waren nicht das, was sich Jay Powell erhofft hatte. Die Inflationsrate für das vergangene Jahr lag bei 3,1% und damit über den erwarteten 2,9% - jetzt kann niemand mehr mit Inflationsschlagzeilen aufwarten, die mit einer 2 beginnen. Das Argument, das er dem Markt auf der letzten Fed-Sitzung verkaufte, war, dass die Zinssätze trotz der starken Wirtschaft noch in diesem Jahr gesenkt werden könnten, wenn die Inflation weiter sinke. Nach einer Reihe positiver Überraschungen bei den Wirtschaftsdaten in diesem Jahr lässt der heutige Verbraucherpreisindex die Fed-Botschaft wie ein Kartenhaus aussehen, das darauf wartet, dass die Inflation wieder anklopft.



