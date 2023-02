Die V.F. Corporation, Denver, Colorado, hat EUR-Anleihen im Volumen von 1 Mrd. Euro mit zwei Tranchen begeben: 3 Jahre und 6 Jahre, bei der 6-jährigen Tranchen handelt es sich um einen Green Bond. Die V.F. Corporation wird von Moody´s mit Baa2 und von S&P mit BBB+ gerated. Das Settlement erfolgt am 07.03.2023, die Stückelung beträgt 1.000 Euro, Mindestorder bei Emission: 100.000 Euro, Listing New York, Bookrunners waren J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays und Goldman Sachs.



Details zur V.F.-Anleiheemission:



- Laufzeit 07.03.2026, Volumen 500 Mio. Euro, ISIN: XS2592659242, Kupon 4,125%, Emissionspreis 99,704%,



- Laufzeit 07.03.2029, Green Bond, Volumen 500 Mio. Euro, ISIN: XS2592659671, Kupon 4,250%, Emissionspreis 99,570%



Die V.F. Corporation und ihre Tochtergesellschaften beschäftigen sich mit dem Design, der Beschaffung, dem Marketing und dem Vertrieb von Marken-Lifestyle-Bekleidung, Schuhen und verwandten Produkten wie Rücksäcken in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Outdoor, Active und Work. Das Unternehmen bietet seine Produkte u.a. unter den Markennamen Eastpak, North Face, Timberland und Timberland PRO an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in erster Linie an Fachgeschäfte, Kaufhäuser, nationale Ketten und Großhändler sowie im Direktvertrieb an Verbraucher, einschließlich Einzelhandelsgeschäften, konzessionierten Einzelhandelsgeschäften, E-Commerce-Sites und anderen digitalen Plattformen. Die V.F. Corporation wurde 1899 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Denver, Colorado. Die V.F. Corporation erzielte in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatz von 3,5 Mrd. USD. VF ist börsennotiert (NYSE Ticker: VFC, WKN 857621, ISIN US9182041080).



Screenshot: © eastpak.com