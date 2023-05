Der Energieversorger Vattenfall AB begibt einen Green Hybrid Bond mit einer Laufzeit von 60,25 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. GBP. Erster Call Termin ist in 5,25 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,250%. Vattenfall wir von Moody´s mit A3 (stabil) und von S&P mit BBB+ (positiv) gerated. Das Settlement erfolgt am 17.05.2023, der erste Call Termin ist am 17.05.2028, der erste Reset Termin ist am 17.08.2028. Anwendbar ist schwedisches Recht. Der Green Subordinated Bond hat eine Stückelung von 1.000 GBP, die Mindestorder beträgt 100.000 GBP (ISIN XS2619829869). Das Listing des Green Hybrid Bond erfolgt an der Nasdaq Stockholm. Structuring Adviser ist NatWest Markets, Joint Bookrunners: Barclays sind NatWest Markets und RBC Capital Markets.



Foto: © Vattenfall