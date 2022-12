Alexandra Vázquez Bea (39), Finanzvorstand der Veganz Group AG (veganz.de), dem einzigen Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch im gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Dezember 2022 verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Frau Vázquez Bea übernahm am 1. Juli 2021 als Mitglied des Vorstands der Veganz Group AG die Funktion des Finanzvorstands (CFO) mit Zuständigkeit für die Bereiche Finanzen, Personal, IT, Recht und Investor Relations.



Über die Nachfolge von Frau Vazquez Bea wird der Aufsichtsrat der Veganz Group AG so bald wie möglich entscheiden.



Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte der europäischen Länder in über 22.000 Points of Sale (POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt.



Foto: Alexandra Vázquez Bea @ Veganz Group