Die Veganz Group AG, von Vollsortimentanbieter für vegane Lebensmittel, emittiert eine 5-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, der Kupon beträgt 7,50% p.a. (ISIN: DE000A254NF5). Die Anleihe kann voraussichtlich bis zum 7. Februar 2020 via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt gezeichnet werden. Anleger können die Anleihe auch über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch (www.seedmatch.de/veganzanleihe) und direkt über die Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) jeweils unter Verwendung des dort verfügbaren Zeichnungsscheins zeichnen. Die zufließenden Mittel sollen für die Ablösung von Lieferantenverbindlichkeiten, die Verstärkung der Flächenpräsenz durch Außendienstmitarbeiter, Marketingmaßnahmen, Produktentwicklung und -management sowie für die Optimierung der Finanzierungsstruktur (Ablösung eines höher verzinslichen Bankdarlehens und Rückführung kurzfristiger Gesellschafterdarlehen) verwendet werden.



Interessierte Anleger haben die Möglichkeit heute (28.01.2020) um 14.00 Uhr an einem Community Call mit dem Veganz Gründer und CEO Jan Bredack sowie CFO Mario Knape teilzunehmen.



Am Audio-Webcast können Anleger unter dem folgenden Link teilnehmen:



https://webcasts.eqs.com/veganz20200128



Alternativ können auch Einwahldaten für die Telefonkonferenz unter



Der Community Call wird von IR TOOLS veranstaltet und von Anleihen-Finder, BOND GUIDE und BOND MAGAZINE unterstützt.



Ein Interview mit

Veganz Gründer und CEO Jan Bredack sowie CFO Mario Knape ist auch unter folgendem Link zu finden:



