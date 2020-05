Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bundesverfassungsgericht sieht sich angesichts der auch in Deutschland spürbaren Kritik genötigt, sein Urteil zum Staatsanleihekaufprogramm PSPP der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verteidigen. Der im Verfassungsgericht für das Verfahren zuständige Richter Peter Michael Huber ordnet in Interviews mit Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ) und Süddeutscher Zeitung (SZ) die Entscheidung mit Blick auf das europäische Rechtssystem ein und warnt vor einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. An seiner Kritik an EZB und Europäischem Gerichtshof (EuGH) hält Huber fest.

"Von der EZB verlangen wir nur, dass sie vor den Augen der Öffentlichkeit ihre Verantwortung übernimmt und auch begründet - auch gegenüber den Leuten, die Nachteile von ihren Maßnahmen haben", sagte Huber der SZ. Weder verlange das Gericht, das Anleihekaufprogramm zu unterlassen, noch mache es inhaltliche Vorgaben. "Wir wollen nur einen Nachweis, dass das noch innerhalb ihres Mandats ist."

Huber: EZB darf sich nicht als "Master of the Universe" sehen

Die EZB solle sich nicht als "Master of the Universe" sehen. Nach Hubers Worten könnte man etwa eine Begründungspflicht in die EZB-Satzung aufnehmen. Und das Verhältnis zum EuGH ließe sich durch einen Mechanismus zur Konfliktschlichtung entschärfen. "Das Vernünftigste wäre, den Ball flach zu halten und zu überlegen, ob unser Urteil nicht doch ein paar richtige Punkte enthält", sagte Huber.

Das Bundesverfassungsgericht hatte der EZB vorgeworfen, die Verhältnismäßigkeit des Staatsanleihekaufprogramms PSPP nicht ausreichend begründet zu haben. Die Karlsruher Richter werfen der EZB vor, bei der Abwägung von Nutzen und Schäden der Käufe, die wirtschaftspolitischen Nebenwirkungen nicht hinreichend zu berücksichtigen.

Dem EuGH, der das PSPP als rechtmäßig eingestuft hatte, werfen die Karlsruher Richter methodische Fehler vor. Die EZB soll nach dem Willen der Richter binnen drei Monaten nachweisen, dass das PSPP angemessen ist. Andernfalls darf die Bundesbank als Teil des Eurosystems nicht mehr am PSPP teilnehmen. Im Interview mit der SZ nannte Huber dieses Verfahren "geradezu homöopathisch".

EuGH-Vorrang steht Ultra-Vires-Kontrolle nationaler Gerichte gegenüber

Die Rechtslage ist kompliziert. Einerseits steht im EU-Vertrag, dass der EuGH ein abschließendes Urteil spricht, wenn eine nationale Rechtsvorschrift im Widerspruch zu einer europäischen steht. Andererseits gibt es seit Jahrzehnten die sogenannte "Ultra-Vires-Kontrolle", mit der nationale Gerichte dafür sorgen wollen, dass sich EU-Institutionen wie die EZB im Rahmen der Ermächtigungen bewegen, die die Länder ihnen gegeben haben. Vor Deutschland haben bereits die Verfassungsgerichte von Dänemark und Tschechien entsprechende "Ultra-Vires-Urteile" gefällt.

Im Gespräch mit der FAZ warnte der Verfassungsrichter die EU-Kommission davor, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zu eröffnen. "Ein Vertragsverletzungsverfahren brächte eine erhebliche Eskalation, die Deutschland und andere Mitgliedstaaten in einen schwer auflösbaren Verfassungskonflikt stürzen könnten", sagte er.

Dabei sollte die EU-Kommission zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland und die meisten anderen Mitgliedstaaten der EU gar nicht hätten beitreten dürfen, wenn es den vom EuGH angenommenen schrankenlosen Anwendungsvorrang des Europarechts vor dem Grundgesetz gäbe. Ein solcher Vorrang sei mit der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes und vieler anderer Verfassungen nicht vereinbar.

In der Sache bekräftigte Huber seine Kritik an der EZB. "Das Programm zum Ankauf von Staatsanleihen PSPP hat erhebliche wirtschaftspolitische Nebeneffekte - für die Haushalte der Mitgliedstaaten, den Immobilien- und Aktienmarkt, Lebensversicherungen und anderes mehr - und betrifft insoweit auch Bereiche, für deren Ordnung die Mitgliedstaaten zuständig sind", sagte er. Mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit solle sichergestellt werden, dass diese Übergriffe nicht außer Verhältnis zum angestrebten Erfolg stünden.

Huber: Abwägung von Vor- und Nachteilen fand nicht im Ansatz statt

Das erfordert laut Huber eine Abwägung, denn nur so könne etwa ein flagranter Missbrauch verhindert werden. "Eine solche Abwägung gab es aber nicht einmal im Ansatz, und der EuGH hielt sie in seiner Vorabentscheidung auch nicht für erforderlich", sagte er.

Vertreter von EuGH und EZB haben die Kritik des Bundesverfassungsgerichts unterdessen zurückgewiesen. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane wies darauf hin, dass die EZB ihr Kaufprogramm in den vergangenen Jahren immer den jeweiligen Umständen angepasst habe und die Käufe auch beenden werde, wenn das Ziel erreicht sei.

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte: "Wenn wir eine Entscheidung treffen, dann deshalb, weil wir glauben, dass der Nutzen dieser Maßnahme deutlich schwerer wiegt als die Gegenargumente und negativen Auswirkungen." EZB-Präsidentin Christine Lagarde bestritt dem deutschen Verfassungsgericht die Berechtigung, über EZB-Maßnahmen zu urteilen und erklärte, die EZB werde sich nicht von ihren geldpolitischen Maßnahmen abhalten lassen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen prüft unterdessen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, in dem wieder der EuGH das letzte Wort hätte. Die Deutsche Bundesbank dagegen will dabei helfen, die Forderungen des Verfassungsgerichts zu erfüllen und den Nachweis der Verhältnismäßigkeit zu erbringen - bei Wahrung der Unabhängigkeit der EZB.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2020 04:38 ET (08:38 GMT)