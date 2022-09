Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48), eine europaweit aktive Real Estate Private Equity Unternehmen, zieht die Neuemission einer besicherten Unternehmensanleihe im Rahmen eines Private Placements mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von drei Jahren in Betracht.



Derzeit bereitet das Unternehmen die Marktsondierung mit Bestandsinvestoren für die potenzielle Emission der Anleihe vor. Die generierten Mittel sollen sowohl der Realisierung von Investment Opportunitäten als auch der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten dienen.



Fraglich ist allerdings, weshalb die Emission diesmal von Erfolg gekrönt sein soll.



VERIANOS hat Anfang 2020 die Platzierung der ersten Tranche seiner neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254Y19, WKN: A254Y1) per Private Placement mit einem Emissionsvolumen von nur 4,25 Mio. Euro beendet, geplant waren in der ersten Tranche bis zu 10 Mio. Euro. Der Zinssatz liegt bei 6,00% p.a. Geplant war insgesamt die Platzierung von bis zu 30 Mio. Euro.



VERIANOS ist ein Real Estate Investment und Advisory Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen 2 und 25 Mio. Euro).





www.fixed-income.org

Foto: Tobias Bodamer, Vorstand Foto: Tobias Bodamer, Vorstand

©

VERIANOS









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.