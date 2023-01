Die Verisure Holding AB hat einen High Yield-Bond im Volumen von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren (non call 2 Jahre) emittiert, der Kupon beträgt 7 1/8% p.a. Erwartet werden B1 bzw. B Ratings. Listing: Luxemburg, New York Law, Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Bookrunner: Goldman Sachs, Bank of America, J.P. Morgan, Barclays, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank und Morgan Stanley. Verisure ist im Bereich Gefahrenmeldeanlagen und Notrufsysteme tätig.



Screenshot: © verisure.com