Die Vestas Wind Systems A/S hat einen Sustainability-linked Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 14.06.2031 emittiert. Die Anleihe hat einen Kupon von 4,125% p.a., der Emissionspreis betrug 99,21%. Der Spread gegenüber Mid Swap betrug 123 bp, aufgrund der starken Investorennachfrage 37 bp weniger als bei der Initial Price Guidance. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro (ISIN XS2725957042, WKN A3LRPU).



Lars Cordi Rosengaard, Head of Group Treasury bei Vestas, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die starke Unterstützung und das Engagement, die sowohl bestehende als auch neue Anleger auf den Märkten für Euro-Unternehmensanleihen gezeigt haben und die unsere wachsende Dynamik weiter ausgebaut haben, was sich in unseren positiven Ergebnissen für das dritte Quartal widerspiegelt. Unsere Rückkehr auf den Anleihenmarkt führte zu einem großen und qualitativ hochwertigen Orderbuch, das mehrfach überzeichnet war und über 150 einzelne Investoren aufwies, die Orders platzierten. Diese Emission festigt die starke Bilanz von Vestas weiter und wird uns dabei helfen, unsere strategischen Prioritäten und unser Engagement für die Förderung des grünen Wandels zu erfüllen.“



Foto: © Vestas