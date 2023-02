Die VF Corporation begibt eine EUR-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro mit 2 Tranchen: 3 Jahre und 6 Jahre (Green Bond). Die VF Corporation wird von Moody´s mit Baa2 und von S&P mit BBB+ gerated. Das Settlement erfolgt am 07.03.2023, die Stückelung beträgt 1.000 Euro, Mindestorder bei Emission: 100.000 Euro, Listing New York, Bookrunners sind J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays und Goldman Sachs.



Details zu den Transaktionen:



- Laufzeit 07.03.2026, Volumen 500 Mio. Euro, ISIN: XS2592659242, Initial Price Talk: Mid Swap +115 bp (ca. 4,5%)



- Laufzeit 07.03.2029, Green Bond, Volumen 500 Mio. Euro, ISIN: XS2592659671, Initial Price Talk: Mid Swap +145 bp (ca. 4,6%)



VF Corporation ist eine börsennotierte US-amerikanische Bekleidungsfirma mit Firmensitz in Denver, Colorado. VF Corporation ist eine der größten Bekleidungsfirmen der Welt und Marktführer bei Wäsche, Arbeitsbekleidung und Rucksäcken. Zu den Brands der VF Corporation gehören u.a. The North Face, Timberland und Eastpak. Die VF Corporation erzielte in den ersten neun Monaten 2022 einen Umsatz von 3,5 Mrd. USD. VF ist börsennotiert (NYSE Ticker: VFC, WKN 857621, ISIN US9182041080).



