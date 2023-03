Die Volkswagen Financial Services knüpfen an ihre Strategie der diversifizierten Refinanzierung an und haben als erstes Unternehmen am Markt eine Auto-ABS-Transaktion (ABS=Asset Backed Security) auf Basis verbriefter Leasingverträge in schwedischen Kronen platziert. „Mit dieser Auto-ABS-Transaktion setzen wir nicht nur einen völlig neuen Marktstandard in Schweden, sondern legen die Grundlage für das weitere Wachstum im lokalen Leasinggeschäft, das – wie in anderen Märkten – auch dort immer beliebter wird“, sagt Dirk Bauer, Leiter Markets im Treasury der Volkswagen Bank GmbH.



Die Transaktion mit einem Forderungsvolumen von 9,1 Milliarden SEK (rund 813 Millionen Euro) ist mit Leasingverträgen der Volkswagen Finans Sverige (VFS) besichert. In einer privaten Platzierung kam die Tranche A zu einem variablen Zins von 100 bps über dem 1-Monats-STIBOR, während die Tranche B zu einem variablen Zins von 160 bps über dem 1-Monats-STIBOR rentiert.



Die Tranche A verfügt mit einem Volumen von 6,56 Milliarden SEK über die bestmöglichen Bewertungen durch die Ratingagenturen Moody’s Investors Service mit Aaa sf, DBRS Morningstar mit AAA sf sowie Scope Ratings mit AAA sf. Die Tranche B verfügt mit einem Volumen von 0,91 Milliarden SEK mit Aa3 (sf), AA(low) (sf) und AA- (sf) über Bewertungen der gleichen Agenturen.



Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 40.000 Leasingverträgen verbrieft.



Die erste Auto-ABS-Transaktion in Schweden reiht sich in verschiedene internationale ABS-Aktivitäten der Volkswagen Financial Services in der jüngeren Vergangenheit ein. Zuletzt wurden auch in Polen und Belgien erstmalig für Volkswagen Financial Services ABS-Transaktionen platziert.



Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA und Kanada – mit Ausnahme der Marke Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 17.713 Mitarbeiter beschäftigt – davon 7.692 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 240,0 Milliarden Euro, ein Operatives Ergebnis von 5,60 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 22,0 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2022).



Foto: Volkswagen ID.4 © Volkswagen AG