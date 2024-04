Die Vonovia SE hat am 3. April einen unbesicherten Social Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben, in Übereinstimmung mit dem im Februar 2022 definierten Sustainable Finance Framework des Unternehmens. Die Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 850 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% war 4,8-fach überzeichnet.



„Dieser auf zehn Jahre ausgelegte Social Bond ist ein Beleg dafür, dass wir unsere soziale Verantwortung mit unserem hervorragenden Zugang zum Kapitalmarkt kombinieren können. Wir haben das sehr starke Marktumfeld opportunistisch genutzt. Mit dem einzigen Euro-Bond im Markt lag der volle Fokus auf Vonovia. Das Ergebnis: ein qualitativ sehr starkes Orderbuch mit mehr als 250 Order und einer leicht negativen Neuemissionsprämie“, fasst Philip Grosse, CFO von Vonovia, zusammen. Bereits vor zwei Jahren hatte Vonovia erstmals einen Social Bond emittiert. Grosse wirft einen Blick in die Zukunft: „Unsere unbesicherte Finanzierung ist bis Q3 2025 durchfinanziert. Somit gehen wir mit diesem Bond schon jetzt unsere Liquiditätsplanung ab Q3 2025 an.“



Mit dem Social Bond werden soziale Projekte finanziert. Darunter fallen belegungsgebundene Wohnungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen, aber auch freifinanzierte Wohnungen in Berlin, die mit einer Miete von mindestens 15 % unter der ortsüblichen Vergleichsmiete den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum ermöglichen. Die Mittel aus den sozialen Anleihen werden außerdem für barrierearme Wohnungen genutzt, die durch Modernisierungen den Ansprüchen einer älter werdenden Gesellschaft besser gerecht werden.



Fitch-Rating: Vonovia profitiert von stabilem Wohnungsmarkt



Zudem hat die Ratingagentur Fitch Vonovia bereits Ende März mit BBB+ mit stabilem Ausblick bewertet. Es war das erste Mal, dass die Agentur für Vonovia ein Rating vergab. Laut der Analysten profitierte das Rating von Vonovia von der Stabilität des regulierten Mietwohnungsmarktes in Deutschland, der sehr hohen Nachfrage nach Wohnungen, einem Inflationsschutz in den Mietspiegeln sowie dem sehr hohen Vermietungsgrad von rund 98%.



CFO Philip Grosse ordnet die Bewertung ein: „Das sehr gute Rating von Fitch ist ein weiterer Beweis unserer Bonität und der Resilienz unseres Geschäftsmodells. Der Kapitalmarkt honoriert damit unsere Verdienste und bestätigt unsere Strategie, unseren Verschuldungsgrad weiter zu senken.“



www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

Foto: © Vonovia