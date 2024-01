FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat erstmals eine Anleihe in britischem Pfund begeben. Der unbesicherte Bond in Höhe von 400 Millionen Pfund mit einer Laufzeit von zwölf Jahren und einem Kupon von 4,5 Prozent war mehr als 8-fach überzeichnet, wie der Wohnimmobilienkonzern mitteilte. Das Orderbuch belief sich in der Spitze auf 3,45 Milliarden Pfund.

Mit dem angelsächsischen Kapitalmarkt erschließe sich Vonovia Zugang zu neuen Investoren und nutzte Arbitragevorteile, teilte Vonovia weiter mit. Mit der zusätzlichen Liquidität will der Konzern Finanzierungen ablösen, die ab 2025 fällig werden.

