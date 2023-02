Als Reaktion auf die hohe Kundennachfrage erweitert Vontobel sein Angebot an Emerging-Market-Anleiheprodukten mit Fokus auf Investment-Grade-Anleihen in Hartwährung und die Region Asien.



Der Vontobel Fund – Emerging Markets Debt Investment Grade investiert in hochwertige Investment-Grade-Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern in verschiedenen Hartwährungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten. Der Vontobel Fund – Asian Bond investiert in erster Linie in Unternehmensanleihen unterschiedlicher Qualität aus ganz Asien in verschiedenen Hartwährungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten. Beide Fonds haben das Ziel, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifizierung attraktive Renditen über einen vollständigen Konjunkturzyklus zu generieren.



Der Fokus der Fonds liegt auf der Spreadoptimierung für bestimmte Risikoniveaus. Auf der Grundlage von fundiertem Research und einem unternehmenseigenen Bewertungsmodell vergleicht das Team das unterschiedliche Renditepotenzial. Um die aussichtsreichsten Gelegenheiten zu ermitteln, werden dabei Kriterien wie die Qualität der Emittenten sowie Länder, Zinsen, Währungen und Laufzeiten innerhalb des Anlageuniversums herangezogen. Die Ergebnisse können von der gängigen Marktsicht abweichen.



„Diese Fonds sind wichtige Ergänzungen unserer breiten Palette an Emerging-Market-Lösungen“, so Wouter Van Overfelt, Head of Emerging Market Corporates. „Einer der Fonds bietet Kunden durch eine weniger risikoreiche Version unserer bestehenden Hartwährungsfonds Zugang zu hochwertigen festverzinslichen Anlagen. Der andere ist eine asiatische Version unseres Flaggschiff-Fonds für Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern und bietet Engagements in schnell wachsenden Volkswirtschaften Asiens.“



„Die Stimmung im Hinblick auf Schwellenländeranleihen hat sich in diesem Jahr gebessert. In den ersten Wochen des Jahres 2023 konnten wir bereits ein deutliches Kundeninteresse an dieser Anlageklasse feststellen“, ergänzt Simon Lue-Fong, Head of Fixed Income. „Diese Fonds bauen auf der langjährigen Erfahrung von Vontobel im Bereich Emerging Markets Fixed Income auf und bieten unserer Kundschaft zusätzliche relevante Lösungen in dieser neuen und vielversprechenden Marktphase.“



Vontobel Fund – Emerging Markets Investment Grade

Fondsdomizil Luxemburg

Fondswährung USD

Fondsmanager Wouter Van Overfelt

Managementgebühr in % p. a. I-Anteilsklasse: 0,55 % (Institutionelle Anteilsklasse)

ISIN I USD: LU2400051400

Für den Vertrieb registriert Deutschland, Österreich, Schweiz, Grossbritannien, Spanien, Italien, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Schweden



Vontobel Fund – Asian Bond

Fondsdomizil Luxemburg

Fondswährung USD

Fondsmanager Wouter Van Overfelt

Managementgebühr in % p. a. I-Anteilsklasse: 0,55 % (Institutionelle Anteilsklasse)

ISIN I USD: LU2463986153

Für den Vertrieb registriert Deutschland, Österreich, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Grossbritannien und Luxemburg



Foto: Bangkok © Walkerssk auf Pixabay