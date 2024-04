Gestützt auf starke Fun­da­mental­daten in den Schwellen­ländern und die Aussicht auf sinkende US-Zinsen bietet der neue Vontobel-Fonds Anlegern die Möglichkeit, über ein Portfolio aus Schwellen­länder­anleihen in Hartwährung mit dreijähriger Laufzeit von höheren Renditen zu profitieren.



Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 strebt höhere Spreads, Renditen und Kupons gegenüber vergleichbaren Anleihefonds mit Fokus auf entwickelten Märkten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen in Hartwährungen. Bei einer festen Laufzeit von drei Jahren zielt der Fonds auf ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating und eine Zielrendite bis zur Fälligkeit von 7% (in USD) ab, abhängig von der Marktentwicklung. Die Zeichnungsfrist für den Fonds beginnt am 2. April 2024 und läuft bis zum 14. Mai 2024.



Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 stützt sich auf ein erfahrenes Team mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Anlage in Schwellenländeranleihen. Das Team verwaltet derzeit ein Vermögen von 1,5 Mrd. US-Dollar, das in den letzten fünf Jahren über Strategien mit festen Laufzeiten aufgebracht wurde. Der Fonds konzentriert sich auf die Optimierung des Spread-Niveaus bei Schwellenländeranleihen mit kurzer Laufzeit. Das Team ist bestrebt, attraktive risikobereinigte Renditen bei kontrollierter Volatilität zu erzielen.



„Die Wahl einer dreijährigen Laufzeit passt zu den aktuellen Marktbedingungen, die für Schwellenländeranleihen günstig sind. Angesichts des erwarteten Abwärtstrends bei den US-Zinsen haben Anleger die Möglichkeit, über einen festen Zeithorizont ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen und sich höhere Renditen zu sichern“, sagt Sergey Goncharov, Portfoliomanager.



Der Fonds ist in Österreich, Frankreich, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Italien und Spanien zum Vertrieb zugelassen.



Vontobel Fund II – Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2

Fondsdomizil: Luxemburg

Fondswährung: USD

Portofoliomanager: Sergey Goncharov, Wouter van Overfelt

Managementgebühren in % p.a.: Anteilsklasse I: 0.35% (institutionelle Anteilsklasse)

ISIN: I USD: LU2581745853

Zeichnungsfrist: 2. April - 14. Mai 2024

Auflagedatum: 14. Mai 2024

Fälligkeitsdatum: 14. Mai 2027



Foto: Sergey Goncharov © Vontobel