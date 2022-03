„Die EZB trifft sich am Donnerstag, um die Geldpolitik zu diskutieren. Sie hat bereits signalisiert, dass sie die verschiedenen QE-Programme auslaufen lässt, und die Märkte werden aufmerksam auf jede Änderung des Zeitplans und jeden Hinweis auf steigende Zinssätze achten.



Die Wirtschaftsprognosen werden sicherlich die Notwendigkeit einer strafferen Politik bestätigen. Die EZB-Mitarbeiter werden die Inflation in den nächsten zwei Jahren nach oben korrigieren, und die Prognosen für das Wirtschaftswachstum dürften mindestens bis 2022 robust bleiben. Die Prognosen wurden jedoch bereits durch einen weiteren Anstieg der Energie- und anderer Rohstoffpreise sowie durch die weit verbreitete Besorgnis über den russischen Einmarsch in der Ukraine überholt. Die EZB wird daher die anhaltende Verschlechterung der Inflationsaussichten mit einer möglichen Beeinträchtigung des Wirtschaftswachstums abwägen müssen.



Wir gehen davon aus, dass die EZB das Ende ihrer QE-Programme (PEPP im März und APP im Juni) vorverlegen wird, sich aber erst im Laufe des Jahres zu Zinserhöhungen verpflichten wird“





