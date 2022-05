Kommentar von Nick Chatters, Investmentmanager bei Aegon Asset Management zu den Zinserwartungen nach den Wirtschaftsdaten aus den USA in dieser Woche und im Vorfeld der FOMC-Sitzung in der nächsten Woche:



„Die Bedingungen für eine Rückkehr zu neutralen Zinssätzen in den USA sind mit Vollbeschäftigung und einer Inflation von 8,5% erfüllt. Die Fed möchte die Zinsen so schnell anheben, wie es der Aktienmarkt zulässt, denn ohne diese Einschränkung würden wir nicht von einem Zinserhöhungszyklus sprechen. Der Markt scheint mit Zinsschritten von 50 Basispunkten anstelle der historischen Norm von 25 Basispunkten einverstanden zu sein. Gibt es also irgendetwas, das Jay Powell und sein Team zu diesem späten Zeitpunkt noch von einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte am 4. Mai abbringen könnte?



Das gestern veröffentlichte BIP für das erste Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück und war mit -1,4% sogar negativ, was jedoch hauptsächlich auf einen Anstieg der Importe zurückzuführen ist - der zugrunde liegende Konsum und die Investitionen sehen gut aus. Heute steht auch die Umfrage der University of Michigan auf dem Programm, bei der es von entscheidender Bedeutung sein wird, ob sich der Aufwärtstrend bei den Inflationserwartungen für die nächsten fünf bis zehn Jahre fortsetzt, was auf eine gewisse Abschwächung der längerfristigen Inflationserwartungen hindeuten und der Fed einige Sorgen bereiten würde. Außerdem werden die beiden ISM-Umfragen veröffentlicht, aber da sich sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor im expansiven Bereich befinden, werden sie die Reaktion der US-Notenbank wahrscheinlich nicht beeinflussen, auch wenn sie von ihren Höchstwerten abweichen. Angesichts der ADP-Beschäftigungsdaten, die am Freitag zu den Lohn- und Gehaltszahlen führen, könnte es sein, dass wir eine gewisse Schwäche erleben. Aber wenn dem so ist, ist ein einzelner Datenpunkt nicht geeignet, in den Augen der Fed einen neuen Trend zu setzen.“





