Der Film "Don't look up" auf Netflix unterhält derzeit das weltweite Publikum. In diesem Katastrophenfilm mit einem Twist spielen Jennifer Laurence und Leonardo DiCaprio Wissenschaftler, die einen Kometen entdecken, der in etwa sechs Monaten auf der Erde einschlagen und im Grunde alles Leben auf unserem zerbrechlichen Planeten vernichten wird - eine 10 auf der Torino-Skala, einem Instrument zur Einstufung potenzieller Erdstöße. Leonardo und Jennifer haben wenig Glück, das Weiße Haus von der bevorstehenden Katastrophe zu überzeugen, denn die Trump'sche Präsidentschaft von Meryl Streep hat andere Prioritäten. Das Weiße Haus startet verspätet einen Plan, um den Kometen zu sprengen, bevor er auf die Erde trifft, um dann einen Rückzieher zu machen, als sie herausfinden, dass der Komet aus wertvollen Metallen besteht. Zusammen mit einem exzentrischen IT-Milliardär beschließt das Weiße Haus, den Kometen zu zertrümmern und die Stücke "kontrolliert" auf die Erde fallen zu lassen. Um Fragen der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu vermeiden, startet das Weiße Haus außerdem eine Social-Media-Kampagne " Don't look up ", die bemerkenswert populär ist. Der Plan scheitert, und am Ende des Films gehen wir alle zugrunde. Nur eine Handvoll Insider überleben, die durch den Weltraum zu einem anderen Planeten fliehen. Die implizite Botschaft ist natürlich, dass wir den aktuellen Warnungen der wissenschaftlichen Fachwelt vor den Gefahren des Klimawandels Beachtung schenken und unsere Sucht nach sozialen Medien beenden sollten.



Der Komet der Fed

Der Film erinnert auf unheimliche Weise an den Zustand der Finanzmärkte in den letzten Monaten. Trotz der bevorstehenden Straffung der Geldpolitik legten Aktien und andere Risikopapiere weiter zu, und viele Aktienmärkte erreichten fast jede Woche neue Höchststände. Die meisten Aktienmarktstrategen predigten weiterhin das Evangelium, bei Kursrückgängen zu kaufen, was in den letzten Quartalen so gut funktioniert hat und ihrer Meinung nach auch in diesem Jahr funktionieren wird. Meiner Meinung nach raten sie uns, nicht "nach oben zu schauen", während der Komet der Fed immer näher kommt. Die Handlungen und Worte der Fed in den letzten Monaten zeigen, dass sie sich wirklich Sorgen um eine galoppierende Inflation macht. Diese Sorgen spiegeln sich auch in den letzten Fed-Protokollen wider, die bis zum Rand mit hawkishen Kommentaren gefüllt waren. In diesem Jahr werden wir nicht nur ein schnelles Ende der Ankaufprogramme der Fed erleben, sondern auch eine Reihe von Zinserhöhungen verdauen müssen, und obendrein erwägt die Fed nun, ihre Bilanz zu verkleinern. Die Fed hat (endlich) erkannt, dass der Inflationsdruck nicht vorübergehend sein wird und dass sie jetzt handeln muss, um zu vermeiden, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt auf die geldpolitische Bremse tritt, wie es Volcker getan hat. Infolge der außergewöhnlichen Geldpolitik seit Beginn der Covid-19-Krise wird es eine ganze Weile dauern, bis die Straffung Auswirkungen auf das künftige Wachstum und die Inflation hat. Die Wirtschaft wird sich nicht dramatisch verlangsamen, wenn man die Zinsen von null auf zwei Prozent erhöht, und die Lohnwachstumstrends werden sich nicht wirklich um eine verringerte Fed-Bilanz kümmern.



Frühe Warnzeichen

Natürlich macht sich der Anleihemarkt Gedanken über die bevorstehende Straffungswelle, denn der US-Anleihemarkt hat in der ersten Woche des Jahres mehr als 1,5 % verloren. Der 2-jährige Zinssatz hat sich seit Anfang Dezember auf 80 Basispunkte verdoppelt, und in der vergangenen Woche erreichte auch der 10-jährige Zinssatz mit 1,75 % einen neuen Höchststand. Dieser Ausverkauf erfolgte trotz der schwachen ISM-Dienstleistungen und einer unterdurchschnittlichen Zahl der Beschäftigtenzahlen, was für Anleihenanleger ein sehr beunruhigendes Zeichen sein sollte.



Die Aktien- und sonstigen Risikomärkte begannen das Jahr zunächst positiv, was sich jedoch nach dem Zusammenbruch der Anleihemärkte schnell änderte. Der Nasdaq fiel am dritten Handelstag um mehr als 3 %, und seither ist eine weitere Volatilität zu beobachten. Viele Anleger sind der Meinung, dass diese Entwicklung als eine Rotation hin zu Value-Aktien zu betrachten ist und dass Ihr Geld auf dem Aktienmarkt sicher ist, wenn Sie von Wachstums- auf Value-Aktien umsteigen und Finanzwerte und dividendenstarke Aktien übergewichten. Ich persönlich glaube nicht, dass es auf dem aktuellen Aktienmarkt viele Verstecke gibt, um die bevorstehende Straffung der Fed zu vermeiden. Wir haben in den letzten Monaten bereits einen beträchtlichen Rückgang bei Meme- und anderen extrem bewerteten Aktien gesehen, während Kryptowährungen nun ebenfalls an Boden verlieren. Der vergangene Aufwärtstrend am Aktienmarkt stützte sich auf immer weniger Large Caps, was ihn immer anfälliger für einen Gewinnausfall bei einem der Ultra-Cap-Werte macht. Meine größte Sorge ist jedoch der Moment, in dem die Aktien- und Rentenanleger wirklich anfangen, in den Himmel zu schauen und die wahre Größe des ankommenden Fed-Kometen zu erkennen. Die Fed hätte die Straffung der Geldpolitik im vergangenen Jahr früher einleiten sollen. Das Hinauszögern der Drosselung im letzten Jahr hat nur dazu geführt, dass der Komet, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, eine größere Bedrohung für alle Finanzmärkte darstellt.





