FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Anleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 173,50 Punkte. Der Future hatte allerdings am Donnerstagabend merklich zugelegt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,33 Prozent.

Die Anleihekurse waren am Vorabend deutlich gestiegen. Vertreter der US-Notenbank hatten sich für rasche Leitzinssenkungen ausgesprochen, falls es Signale für eine Abschwächung der Wirtschaft gebe. Nach Einschätzung der Commerzbank wächst die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte für Ende Juli.

Am Vortag hatten Spekulationen über ein mögliches neues Inflationsziel der Europäischen Zentralbank dem Bund-Future Auftrieb verliehen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf Kreise gemeldet, dass sich EZB-Experten über das derzeitige Inflationsziel von mittelfristig knapp zwei Prozent Gedanken machen. Davon soll dem Bericht zufolge künftig eine Abweichung nach unten und oben möglich sein. Die Commerzbank hält jedoch eine Änderung des Ziels für unwahrscheinlich, da sich Chefvolkswirt Philip Lane immer wieder dagegen ausgesprochen habe.

In den meisten Ländern der Eurozone sanken die Renditen. In Italien stiegen sie jedoch merklich an. In Italien wird über Neuwahlen spekuliert, auch wenn Italiens Innenminister Matteo Salvini am Freitag zurückgerudert ist. Es werde keine Regierung stürzen, twitterte der Chef der rechten Lega am Donnerstagabend. Dennoch drohte der Vize-Premier dem Koalitionspartner, der Fünf-Sterne-Bewegung, mit Neuwahlen. "Wenn ich die Sachen machen kann, die den Italienern helfen, mache ich weiter. Wenn nicht, gehe ich nach Hause", sagte Salvini.