Weitere Zinssenkung folgt im März - aber die Luft für weitere Schritte wird langsam dünner

Die sechste Zins­senkung in Folge steht vor der Tür: Wir erwarten, dass die Euro­päische Zentralbank (EZB) ihren Einlagen­satz im März um weitere 25 Basis­punkte auf 2,50 Prozent senken wird. Allerdings scheint die Luft für weitere schnelle Zins­senkungen allmählich dünner zu werden. Die Meinungen darüber, wie viele Zins­senkungen in den kommenden Monaten noch zu erwarten sind, wie schnell diese erfolgen werden und ob die aktuelle Geldpolitik bereits restriktiv ist, gehen zunehmend auseinander.



Die weitere Entwicklung der Zinspolitik wird auch von den neuen Wachstums- und Inflationsprognosen abhängen. Angesichts der schwachen Stimmungsindikatoren gehen wir davon aus, dass die BIP-Prognose für 2025 von derzeit 1,1 Prozent weiter nach unten revidiert wird. Bei der Einschätzung der weiteren Inflationsentwicklung dürfte aber per saldo die Zuversicht überwiegen, dass sich die Teuerung in der Nähe der Zielmarke von 2,0 Prozent bewegen wird, wobei leichte Abweichungen nach oben und unten möglich sind. Beides dürfte die Mehrheit der Notenbanker zum Anlass nehmen, den Einlagensatz bis zum Sommer auf 2,0 Prozent zu senken. Angesichts der hohen (wirtschafts-)politischen Unsicherheit dürfte die EZB auch an der Datenabhängigkeit und der Entscheidung von Sitzung zu Sitzung festhalten.



