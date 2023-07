Die Weltbank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Ratings: Aaa und AAA) hat ihr Finanzierungsprogramm für das Geschäftsjahr 2024 mit einer siebenjährige Benchmark-Anleihe eingeleitet (ISIN US459058KU68) . Der Sustainable Development Bond hat ein Emissionsvolumen von 3 Mrd. USD. Damit werden die Aktivitäten der Weltbank im Bereich der nachhaltigen Entwicklung unterstützt, einschließlich der Bemühungen, die miteinander verknüpften Herausforderungen in den Bereichen Arbeitsplätze, Klima, Fragilität und Pandemien zu bewältigen.



Das Orderbuch umfasste mehr als 4,25 Mrd. USD, angeführt von einer hohen Nachfrage globaler Privatanleger, Banken und Asset Manager. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 25.07.2030, der Kupon beträgt 4,00% p.a., der Emissionspreis wurde mit 99,8% festgesetzt. Der Sustainable Development Bond hat eine Stückelung von 1.000 USD und wird in Luxemburg gelistet.



Die Transaktion wurde von BMO Capital Markets, Bank of America Securities, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleitet.



Foto: © Ian Ingalula auf Pixabay