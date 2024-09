Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index erlebten Anleger in Dividenden­werte ein sehr starkes zweites Quartal 2024. Die gesamten Aus­schüt­tungen stiegen um 5,8% und erreichten mit 606,1 Mrd. US-Dollar einen neuen Rekord. Unter Berück­sichtigung der Belastungen durch Wechsel­kurse, ins­besondere des schwachen japanischen Yen, war das bereinigte Wachstum mit 8,2% sogar noch höher.



Die Einführung von Dividendenausschüttungen großer US-Unternehmen, darunter Meta und Alphabet, trieb die globale Wachstumsrate im 2. Quartal um 1,1 Prozentpunkte in die Höhe. Trotzdem blieb das Wachstum breit gefächert – weltweit erhöhten 92% der Unternehmen ihre Dividenden oder hielten sie konstant. Darüber hinaus wies ein Drittel der Sektoren ein zweistelliges bereinigtes Wachstum auf, und nur drei Sektoren verzeichneten einen Dividendenrückgang.



Das 2. Quartal markiert Europas saisonalen Höhepunkt. Die Gesamtsumme von 204,6 Mrd. US-Dollar stellt mit einem Plus von 7,7% gegenüber dem Vorjahr einen neuen Rekord für die Region dar. Frankreich, Italien, die Schweiz und Spanien verzeichneten allesamt Rekorddividenden. Mehr als die Hälfte des Dividendenwachstums entfiel auf Banken, die von dem höheren Zinsumfeld profitierten.



„Deutschland stach allerdings mit einem Dividendenrückgang um 1,2% auf bereinigter Basis negativ hervor. Den stärksten Einfluss auf dieses Ergebnis hatte Bayer: Das Unternehmen kürzte seine Dividende um 95%, um die Schulden aus der Übernahme von Monsanto im Jahr 2016 zu reduzieren. Durch die Dividendenkürzung hat das Unternehmen in diesem Jahr 2,5 Mrd. US-Dollar eingespart. Auch BMW kürzte deutlich. Dies diente jedoch lediglich dazu, die Dividende nach der Rekordausschüttung von 2023 wieder auf ein normaleres Niveau zu bringen. Fresenius strich seine Dividende hingegen ganz, um weiterhin staatliche Zuschüsse zu erhalten“, erklärt Daniela Brogt, Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors.



Der größte deutsche Dividendenzahler Allianz erhöhte seine Dividende um ein Fünftel, während Porsche seine Ausschüttung mehr als verdoppelte. Insgesamt beliefen sich die Dividendenzahlungen in Deutschland auf 47,2 Mrd. US-Dollar (43,8 Mrd. Euro) – neun von zehn deutschen Unternehmen erhöhten ihre Dividenden oder hielten sie konstant.



In den USA stiegen die Dividenden um 8,6% – zwei Fünftel dieses Anstiegs waren auf die ersten Dividendenzahlungen von Meta und Alphabet zurückzuführen.



Auch in Japan ist das 2. Quartal saisonbedingt wichtig – die Ausschüttungen stiegen um ein Siebtel auf bereinigter Basis und erreichten einen neuen Yen-Rekord. Der schwache Wechselkurs sorgte jedoch dafür, dass die bisherigen US-Dollar-Höchststände nicht übertroffen wurden. Den höchsten Wachstumsbeitrag leistete Toyota Motor, der größte Dividendenzahler Japans, der nach einem Rekordgewinn im letzten Geschäftsjahr eine der stärksten Erhöhungen vornahm. In Hongkong blieben die Ausschüttungen unverändert, während sie in Australien aufgrund einer Kürzung durch Woodside Energy deutlich zurückgingen. Singapur, Taiwan und Südkorea verzeichneten allesamt zweistellige Zuwächse.



Erneut waren die Banken der wichtigste Treiber für höhere Ausschüttungen: Auf sie entfiel ein Drittel des bereinigten Anstiegs im Vorjahresvergleich. Die europäischen Banken leisteten den größten Beitrag, auch wenn der Trend weltweit zu beobachten war. Versicherer, Automobilhersteller (insbesondere in Japan) und Telekommunikationsunternehmen trugen im zweiten Quartal ebenfalls wesentlich zum Wachstum bei.



Nach einem starken zweiten Quartal und in Anbetracht des erheblichen Beitrags, den neue Dividendenzahler in diesem Jahr leisten könnten, erhöht Janus Henderson seine Prognose für die Dividenden im Jahr 2024. Janus Henderson geht nun davon aus, dass Unternehmen weltweit einen Rekordbetrag von 1,74 Billionen US-Dollar ausschütten werden. Dies entspricht einem bereinigten Anstieg von 6,4% gegenüber 2023 (gegenüber 5,0% im Bericht für das erste Quartal) und einem Gesamtanstieg von 4,7% (gegenüber 3,9%).



Jane Shoemake, Client Portfolio Manager im Global Equity Income Team bei Janus Henderson, sagt: „Unsere Erwartungen für das zweite Quartal waren optimistisch. Dank der Stärke Europas, der USA, Kanadas und Japans übertraf das Ergebnis sogar unsere Prognosen. Weltweit haben die Volkswirtschaften die Belastung durch die höheren Zinssätze insgesamt gut verkraftet. Die Inflation hat sich verlangsamt, während das Wirtschaftswachstum besser als erwartet ausgefallen ist. Auch die Unternehmen haben sich als robust erwiesen und investieren in den meisten Branchen weiterhin in künftiges Wachstum. Dieses günstige Umfeld hat sich besonders positiv auf den Bankensektor ausgewirkt, der sich über hohe Margen und begrenzte Kreditausfälle freuen kann. Dies hat zu höheren Gewinnen geführt und viel Geld für Dividenden generiert.



Die Dividendeneinführung der großen US-Medien- und Technologieunternehmen Meta und Alphabet sowie des chinesischen Unternehmens Alibaba ist ein sehr positives Signal, das das weltweite Dividendenwachstum in diesem Jahr um 1,1 Prozentpunkte steigern wird. Diese Unternehmen folgen einem für Wachstumsbranchen in den letzten Jahrhunderten typischen Weg: Sie haben einem Punkt erreicht, an dem Dividenden eine logische Konsequenz sind, um überschüssige Liquidität an ihre Aktionäre zurückzugeben. Damit haben sie Skeptiker eines Besseren belehrt, die behaupteten, diese Unternehmensgruppe sei anders. Der Aktienmarkt entwickelt sich im Laufe der Zeit einfach weiter, Branchen wachsen und weichen – abhängig von den sich ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft. Dividendenzahlungen werden auch die Attraktivität für Anleger erhöhen, für die Ausschüttungen ein wichtiger Teil ihrer Anlagestrategie sind. Dies könnte auch weitere Unternehmen dazu bewegen, diesem Beispiel zu folgen.“



Foto: Jane Shoemake © Janus Henderson