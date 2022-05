Mein Kollege Steve Eastman hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Steve war Relationship Manager bei MFS und ein begnadeter Netzwerker. Das zeigten seine engen Kundenkontakte und die beru?hrenden Wu?rdigungen vieler Kollegen. Alle haben Steve gemocht.



Kurz nachdem ich meine heutige Aufgabe u?bernommen hatte, bat er mich, ihn bei einem Kundenbesuch zu begleiten. Alles war neu, und ich machte noch viele Fehler. Aber ich konnte ihm den Wunsch nicht abschlagen. Mein Auftritt beim Kunden war eher mittelma?ßig. Damals, zu Beginn meiner Laufbahn, wollte ich einfach zu viel. Ich sagte das, was die Menschen von einem Investmentstrategen meiner Ansicht nach ho?ren wollten – und nicht das, was mir wichtig schien. Auf der Ru?ckfahrt nach Boston machte ich aus meiner Entta?uschung keinen Hehl. Steve, stets optimistisch und nobel, sagte, dass ich einfach nur ich selbst sein sollte: „Weniger ist mehr!“ Das wurde zu unserem geflu?gelten Wort. Seit diesem Tag versuche ich, seinem Rat zu folgen – indem ich auf das achte, was wirklich za?hlt, und dabei offen und ehrlich bin.



U?beranalysieren Sie nicht



Beim Versuch, die Ma?rkte zu prognostizieren, verwandten viele Experten zuletzt reichlich Gehirnschmalz auf die Deutung der diversen Marktsignale – die Steigung verschiedener Zinsstrukturkurven, die ho?chste Inflation seit Jahrzehnten und die steigenden Arbeitskosten. Daraus wollten sie ableiten, wie es am Markt weitergeht.



Aber so einfach ist es nicht. Investieren ist schwierig, weil Volkswirtschaften und Ma?rkte komplexe, adaptive Systeme sind. Menschen a?ndern ihr Verhalten, weil andere Menschen ihr Verhalten a?ndern. Hinzu kommt, dass die Konvergenz von Meinungen oft zu Fehlsignalen fu?hrt – erst recht, wenn der Herdentrieb einsetzt.



Investieren kann aber auch sehr einfach sein: Der Wert aller Finanzinstrumente, ob bo?rsennotiert oder nicht, ob Aktien oder Anleihen, ergibt sich letztlich aus ihrem Cashflow. Machen wir es also nicht zu kompliziert und befassen wir uns mit dem, was wirklich za?hlt. Interpretieren wir nicht zu viel in die sich sta?ndig a?ndernden Konjunkturindikatoren, damit wir nicht auf die falsche Fa?hrte gelockt werden.



Gewinnmargen und Cashflows



Betrachten wir stattdessen die Gewinnmargen – als Proxy fu?r die Cashflows – in den USA und außerhalb der USA in den letzten 20 Jahren. Trotz des schwa?chsten Aufschwungs seit mehr als einem Jahrhundert sind die Margen 2018, nach der internationalen Finanzkrise, auf Allzeithochs gestiegen. Die Unternehmen haben sie nicht nur geschickt stabilisiert, sondern weiter gesteigert – durch weniger Lagerhaltung, niedrigere Arbeitskosten und einen geringeren Kapitaleinsatz. All das sollte die Gewinne sta?rken, bis die Wirtschaft wieder mehr wachsen wu?rde. Aber das Wachstum blieb schwach, und die Margen fielen erneut.



Auch nach den Lockdowns Anfang 2020 gaben die Margen nach. Doch was zuna?chst wie ein Ru?ckgang auf Rezessionsniveau aussah, a?hnlich wie 2002 und 2009, wurde durch die beispiellos expansive Geld- und Fiskalpolitik schnell abgefangen. Der Vermo?genstransfer vom o?ffentlichen zum privaten Sektor war beispiellos, und Wirtschaft und Unternehmensgewinne wuchsen zeitweise zweistellig. Da zugleich die Kosten fielen, stiegen die Margen auf neue Rekorde. Daran hat sich bis heute nichts gea?ndert.



Keine falsche Scheu



Ich ko?nnte Sie jetzt mit vielen, oft widerspru?chlichen Beispielen langweilen – etwa dafu?r, was mit Wirtschaftswachstum und Gewinnmargen passiert, wenn die eine Zinsstrukturkurve steiler und die andere flacher wird. Wir ko?nnten auch u?berlegen, wie Verbraucher reagieren, deren hohe Ersparnisse durch steigende Lebenshaltungskosten schrumpfen. All das ko?nnen wir tun – und noch viel mehr. Und doch mu?ssen die Ergebnisse nicht stimmen.



Unabha?ngig von Konjunktur- und Marktsignalen ha?tte uns Steve vor falscher Zuru?ckhaltung gewarnt und uns aufgefordert, auf das Wesentliche zu achten: Die strafferen Finanzbedingungen und das schwa?chere Wachstum stellen Unternehmen vor konjunkturelle und strukturelle Herausforderungen. Die rekordhohen Margen du?rften nicht leicht zu halten sein.



Ein so niedriges Wachstum wie vor Corona und strukturell niedrigere Cashflows fu?hren zu einem schlechteren Marktumfeld, als es viele von uns gewo?hnt sind. Wichtig ist das aber nur dann, wenn man passiv in den Gesamtmarkt investiert. Denken Sie an die spa?ten 1970er Jahre, als sich der Aktienmarkt seitwa?rts bewegte, wenn nicht fiel. Trotz allem gab es Unternehmen, denen die hohe Inflation nicht viel anhaben konnte. Bisweilen profitierten sie sogar von den Schwierigkeiten der Konkurrenz, zum Nutzen ihrer Aktiona?re. Damals entwickelten sich die Einzelwerte sehr unterschiedlich.



Weniger ist mehr



Wir investieren nicht einfach nur in den Markt. Wer schwache Aktien im Portfolio hat, kann demna?chst tatsa?chlich große Probleme bekommen – und der Gesamtmarkt wird sich vielleicht nur durchschnittlich entwickeln. Aber wir wollen nicht durchschnittlich sein. Wir kaufen Aktien mit der Aussicht auf langfristigen Wertzuwachs und Anleihen von Emittenten, denen wir den Schuldendienst zutrauen. Wir wollen verantwortungsbewusst anlegen, indem wir Emittenten finanzieren, die auch in vielen Jahren noch erfolgreich sein werden.



Über MFS Investment Management:

Im Jahr 1924 legte MFS den ersten Publikumsfonds der USA auf. Millionen von Anlegern erhielten dadurch Zugang zum Markt. Heute ist MFS ein internationaler Full-Service-Investmentmanager für Finanzberater, Vertriebspartner und institutionelle Kunden. Aber noch immer haben wir nur ein Ziel: langfristige Werte für unsere Kunden durch verantwortungsvolle Finanzanlagen. Dafür verfolgt MFS einen leistungsfähigen Investmentansatz auf Grundlage von kollektivem Know-how, umsichtigem Risikomanagement und langfristiger Anlagedisziplin. Unsere Kultur der Zusammenarbeit sowie gleiche Grundwerte fördern aktive Diskussionen unserer Teams aus Experten mit unterschiedlichen Denkweisen, um Ideen zu erörtern, wichtige Risiken zu beurteilen und die aus unserer Sicht besten Investmentideen am Markt zusammenzutragen. Am 28. Februar 2022 verwaltete MFS circa 635,8 Milliarden US-Dollar Vermögen.





