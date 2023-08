Die Inflation in den Industrieländern ist noch nicht besiegt, da ziehen schon neue Wolken auf: Die Renditekurve ist stark invertiert, die Verbrauchernachfrage lässt nach und an den Kreditmärkten gibt es erste Erschütterungen. Sam Vereecke, CIO Fixed Income der DPAM, leitet Konsequenzen für Anleihenanleger ab:



Derzeit bevorzugen wir eine neutrale Duration mit einer Tendenz zu Long-Positionen. Kommt es zu einer deutlichen wirtschaftlichen Eintrübung, sollte die Duration verlängert werden. Dies könnte eintreten, falls die Nachfrageschwäche vom produzierenden Gewerbe auf den Dienstleistungssektor übergreift. Da dieser sehr arbeitsintensiv ist, könnte in der Folge die Arbeitslosigkeit steigen.



Inflation anhaltend hoch



Unterdessen bleibt die Inflation beunruhigend hoch. Im Bemühen um eine Normalisierung der Politik bei weiter steigenden Staatsausgaben hat es die EZB schwer, ihr 2 %-Ziel zu erreichen. Die europäischen Inflationserwartungen liegen zwar in der Nähe der amerikanischen, sind aber viel höher als vor dem Corona-Schock, als Europa Deflation drohte. Doch auch in Europa lässt sich Wertpotenzial finden, vor allem bei den kürzeren Laufzeiten.



Europas Peripherie robuster als Industriestaaten



In Europas Peripherie ist die Konjunktur weiterhin sehr widerstandsfähig, insbesondere in Ländern, deren Dienstleistungssektor vom Tourismus geprägt ist. Länder, deren Wachstum vor allem von der Industrie abhängen, müssen sich dagegen an den neuen Energiekostenmix anpassen. Das gilt vor allem für Deutschland. Die Energiekrise ist noch nicht überwunden – hier liegt eine mögliche Quelle für neuen Inflationsdruck.



Bei der Beurteilung von Staatsanleihen legen die Rating-Agenturen gesteigerten Wert auf fiskalische Nachhaltigkeit. Erste Ratingveränderungen gab es schon. Die EZB wird noch länger restriktiv agieren müssen und damit den Druck auf die Finanzierungsbedingungen und die Finanzmärkte in Europa hochhalten. Entsprechend umsichtig sollten Anleger bei der Titelauswahl vorgehen.



