Wir gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) auf seiner Sitzung am 26. und 27. Juli die Zinsen um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 2,25 % bis 2,5 %, den geschätzten langfristigen neutralen Zinssatz der FED, anheben wird. Wir erwarten trotz des starken Verbraucherpreisindexes vom Juni keine Anhebung um 100 Basispunkte, da die Inflationserwartung gesunken ist.• Notenbankchef Powell wird höchstwahrscheinlich wiederholen, dass der Ausschuss „klare und überzeugende" Hinweise für einen Inflationsrückgang sehen muss, bevor er das Tempo verlangsamt.• Er wird wahrscheinlich nicht zu viele Informationen über den Umfang der Anhebung im September geben, um sich alle Optionen offen zu halten.• Präsident Powell wird vermutlich die Verdoppelung des Tempos der quantitativen Straffung im September auf 95 Mrd. USD/Monat (60 Mrd. USD in Staatsanleihen und 35 Mrd. USD in Mortgage-backed Securities) bestätigen.Es wird erwartet, dass diese Sitzung die Datenabhängigkeit der Fed bestätigt und keine nennenswerten Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben dürfte. Wir gehen davon aus, dass die FED weiterhin hawkish bleiben wird, um die Preisstabilität wiederherzustellen, wobei der Ton angesichts der schwachen Daten etwas ausgewogener sein dürfte.