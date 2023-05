Die dänische Ziton A/S begibt eine besicherte 5-jährige Anleihe (Floating Rate Note) Volumen von bis zu 150 Mio. Euro. Die Anleihe wird u.a. von der Tochtergesellschaft WIND ENTERPRISE P/S garantiert. Der Kupon dürfte ca. 950 Basispunkte über dem 3 Monats-Euribor liegen und soll auf ca. 650 Basispunkte sinken (ca. 9,9%), wenn die Leverge-Ratio unter 4,25x sinkt. Das Sicherheitenpaket umfasst u.a. die Verpfändung von allen fünf Schiffen. Fast 60 % der besicherten Anleihe soll während der Laufzeit getilgt werden. Die Transaktion wird von Pareto begleitet.



ZITON ist einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Betrieb und Wartung von Offshore-Windkraftanlagen. Die Gesellschaft ist Private Equity-finanziert. Die stimmberechtigen Class A-Shares befinden sich im Besitz von Permira-Fonds.



Neben der besicherten Anleihe werden auch ein besichertes Darlehen im Volumen von 745 Mio. DKK (ca. 100 Mio. Euro) sowie Second Lien Bonds im Volumen von mindestens 31,4 Mio. Euro ausgegeben. Die Second Lien Bonds werden von den Gesellschaftern gezeichnet, zusätzlich stellen sie 15 Mio. Euro weiteres Eigenkapital zur Verfügung.



Die neue ZITON-Anleihe soll an der Oslo Stock Exchange und im Open Market der Börse Frankfurt gelistet werden.



ZITON hat eine starke Kunden- und Vertragsbasis mit Siemens Gamesa, RWE, Vattenfall, Vestas und Ørsted, die etwa 80 % der installierten Basis von Offshore Windenergie-Anlagen in Europa ausmachen. ZITON konnte mit Siemens Gamesa wichtige Vertragsverlängerungen und Neuverträge abschließen.



Im vergangenen Jahr ist der Umsatz auf 58.146 Teuro gestiegen (2021: 58.051 Teuro). Das EBITDA konnte überproportional auf 26.596 TEuro gesteigert werden (2021: 18.801 TEuro). Die Eigenkapitalquote betrug zum 31.12.2022 rund 4%. Der Net Leverage betrug 6,5x, die Interest Coverage Ratio 1,1x.



Die Gesellschaft hat starken Rückenwind, da der Übergang zu erneuerbaren Energien sowohl von politischen Entscheidungsträgern als auch vom Markt getrieben wird. Die Zahl der installierten Offshore-Windkraftanlagen wird voraussichtlich deutlich wachsen. Dies dürfte zu dürfte zu einer deutlichen Verbesserung der Kennzahlen in den nächsten Jahren führen.



ZITON – Geschäftsentwicklung

2020 2021 2022 12 M* Umsatz 49.637 58.051 58.146 61.937 EBITDA 13.416 18.801 26.596 29.523 Netto Ergebnis -12.356 -15.321 -8.457 -5.539

*zum 31.03.2023, in TEuro



Foto: © WIND ENTERPRISE / ZITON