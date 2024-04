Im Allgemeinen ist es schwierig, in der Gegenwart zu leben, aber in der Wirtschaft und im Finanzwesen gilt dies ganz besonders, da so viel davon abhängt, was als Nächstes passiert.



Im Falle von Liquiditätsprodukten ist das Hier und Jetzt attraktiv, und auch die nahe und fernere Zukunft sieht gut aus. Eine Zinssenkung der US-Notenbank ist möglich, aber nach der Märzsitzung noch nicht absehbar. Während die neue Summary of Economic Projections (SEP) für dieses Jahr drei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt prognostiziert, gehen wir davon aus, dass die erste erst im Juli erfolgen wird. Es ist auch möglich, dass die SEP im Juni nur zwei Zinssenkungen anzeigt. Der jüngste Anstieg der Inflation erinnert uns daran, dass die letzte Meile die schwierigste ist. Die Einzelhandelsumsätze zeigen, dass die Wirtschaft stabil ist und der Arbeitsmarkt robust bleibt. Nachdem die Fed die Hoffnungen der Marktteilnehmer auf eine aggressive Lockerung der Geldpolitik geweckt hat, muss sie nun möglicherweise die Leine straff halten, um sie am Haken zu halten.



Dies bedeutet, dass diese bemerkenswerte Phase in der Geschichte des Liquiditätsmanagements noch viele Monate andauern könnte, wodurch die Renditen attraktiv bleiben und die Vermögenswerte steigen. Das Angebot an Staatsanleihen könnte im zweiten Quartal etwas knapper werden, da das US-Finanzministerium Steuerzahlungen erhält, aber das dürfte keine nennenswerten Auswirkungen haben. Apropos Steuern: Die steuerbereinigten Renditen von Kommunalobligationen in der gesamten Branche für die höchsten Steuerklassen sind überzeugend, und die Securities Industry and Financial Markets Association war in letzter Zeit weniger volatil.



Linda Duessel, Senior Equity Strategist bei Federated Hermes:



In den letzten Wochen war eine Rotation in zyklische Marktbereiche wie Industrie, Rohstoffe, Finanzen und Energie zu beobachten, da sich weltweit eine Erholung der Produktion abzeichnet. Historisch gesehen erholen sich Small Caps zuletzt. Im Energiesektor wurden vor kurzem Dreimonatshochs von 80 Prozent erreicht, was an die Stärke des Sektors in den Jahren 2021-22 erinnert. Das starke Interesse an Technologie hält jedoch an. Nvidia-Hebelfonds setzen täglich über eine Milliarde Dollar um, und die fünf größten Unternehmen im S&P 500 repräsentieren über ein Viertel des Index. Die Kehrseite der Markterweiterung ist die Erosion der Aktienrisikoprämie, die laut dem Beratungsunternehmen TrendMacro auf den niedrigsten Stand seit 2003 gefallen ist.



Aber ist der Markt gesund? Fundstrat Global Advisors sieht wenig Anzeichen für übertriebene Spekulationen. Strategas Research Partners stellte fest, dass neue Höchststände in der Regel vor einem Markthöhepunkt erreicht werden, was heute nicht der Fall ist. Die operativen Margen auf Forward-Basis liegen jetzt bei 16,9 Prozent. Abgesehen von der Zeit nach Covid ist dies der höchste Stand seit 2008, und der Markt tendiert dazu, sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten, solange die Margen steigen. Was die Langlebigkeit anbelangt, so dauerten die bisherigen acht Bullenmärkte zwischen 132 Tagen und 3.894 Tagen bei einer durchschnittlichen Dauer von 1.228 Tagen. Der S&P 500 hat erst am 19. Januar wieder Boden gut gemacht, so dass er nach diesem Maßstab noch einen langen Weg vor sich haben könnte.



Foto: Deborah Cunningham © Federated Hermes