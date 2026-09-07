Zurich Insurance Group Aktie

Zurich Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049

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07.09.2026 14:23:39

Zurich will nachrangige Anleihe über 750 Mio Euro zurückzahlen

DOW JONES--Die Zurich Insurance Group will per 1. Oktober eine nachrangige Anleihe der Zurich Insurance Company Ltd aus dem Jahr 2016 zurückzahlen. Der Bond hat ein Volumen von 750 Millionen Euro, wie der Versicherer mitteilte.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)

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