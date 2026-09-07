Zurich Insurance Group Aktie
WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049
|
07.09.2026 14:23:39
Zurich will nachrangige Anleihe über 750 Mio Euro zurückzahlen
DOW JONES--Die Zurich Insurance Group will per 1. Oktober eine nachrangige Anleihe der Zurich Insurance Company Ltd aus dem Jahr 2016 zurückzahlen. Der Bond hat ein Volumen von 750 Millionen Euro, wie der Versicherer mitteilte.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 07, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)
Börse aktuell - Live TickerATX auf Rekordjagd -- DAX schwächelt - 26.000-Punkte-Marke unterschritten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.