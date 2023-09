Im heutigen Update zu den Momentum Aktien Highlights aus dem Nasdaq100 stellen wir erneut 8 Aktien im Detail vor, die eine herausragende Entwicklung zeigten. Der Hintergrund dieser Strategie ist empirisch überprüft und hat sich in den letzten Jahren als erfolgreich etabliert. Du kannst diese Auswahl der Aktien vollautomatisiert bei Freestoxx umsetzen lassen und damit von der Momentum-Strategie profitieren.

Über deren Performance seit dem Jahr 2016 sprechen wir zum Start des Videos. Soviel vorweg: Der Vergleichsindex Nasdaq 100 wurde positiv übertroffen! Innerhalb der Kapitalmarktforschung wird dieser sogenannte Momentum-Effekt genutzt, um Aktien auszuwählen, die bereits stark gestiegen sind. Das klingt zunächst paradox, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese Aktien tendenziell noch weiter steigen.

Auf der anderen Seiten ist das Momentum natürlich auch bei den Aktien zu spüren, die stark gefallen sind. Statistisch betrachtet fallen diese weiter, dazu hat Roland Jegen auch gleich einige Beispiele parat. Diese Erkenntnis führt zu der Schlussfolgerung, dass weitaus mehr Geld erwirtschaftet werden kann, indem „hoch gekauft und noch höher verkauft wird“ - so resümierte dies E. Fama, der dafür im Jahr 2013 einen Nobelpreis verliehen bekam!

Freestoxx hat daraus einen Service konzipiert und diese Aktien handelbar gemacht. Als „Stock-Box-Service“ werden 8 Aktien als „Korb“ am ersten Tag des Monats ausgewählt und monatlich neu bewertet. Dabei kann es zu einem Austausch einzelner Werte kommen, doch bei einem Abo des Services geschieht dies automatisiert.

Wir sprechen in diesem Video über die aktuelle Zusammensetzung der Stock-Box zum Nasdaq100 und haben 8 Werte genauer analysiert, damit die Mischung stets aktuell bleibt.

Mit dabei ist wieder eine Nvidia, die in diesem Monat die 500-US-Dollar-Marke erreichte und auch wieder Adobe Systems. Neben der Intuit und Align Technology sind jedoch auch Werte vertreten, die sich inhaltlich deutlich abheben und deren Geschäftsmodell oder die Herkunft auf den ersten Blick nicht an den Nasdaq erinnern.

Mit "Old Dominion Freight Line" ist ein Transportunternehmen vertreten, was ausschließlich in den USA aktiv ist, jedoch schon seit rund 90 Jahren. Auch eine PDD Holdings ist unter den Werten. Die Shopping-App-Anbieter aus China, zu der auch Temu zählt, rangierte teilweise auf Platz 1 bei den Downloads der letzten Monate und machte den Gründer zum viertreichsten Menschen in China.

Der Kabelnetzbetreiber Charter Communications wurde vor einem Monat bereits ausführlich vorgestellt. Baker Hughes aus dem Ölsektor rundet die Auswahl ab, welche sehr facettenreich und sicherlich auch für Sie neue Erkenntnisse bereit hielt.

Was sind die Geschäftsmodelle hinter den Aktienwerten, sind diese bereits profitabel und welche Fakten sollten Anleger:innen noch kennen? Roland Jegen skizziert dazu jeweils Unterstützungen und Widerstände im Chartbild des Freestoxx-Tools.



Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.