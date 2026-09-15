Aus Vermögen wird Einkommen – Teil 3 – Der Hebel: Planbarer Cashflow durch professionelle Income-Strategien

Aufzeichnung Teil 2:





In Teil 2 unserer Webinarreihe „Aus Vermögen wird Einkommen“ stand der große Depot-Check im Mittelpunkt: Reicht das vorhandene Vermögen aus, um den gewünschten Lebensstandard langfristig zu finanzieren? Wie hoch ist die tatsächliche Depotbelastung? Und hält die gewählte Strategie auch Inflation, schwache Börsenjahre und unerwartete Ausgaben aus? Die vollständige Aufzeichnung von Teil 2 finden Sie direkt oben in diesem Artikel.

In Teil 3 geht es nun einen entscheidenden Schritt weiter: Wie lässt sich aus dem vorhandenen Vermögen ein regelmäßiger, möglichst planbarer Cashflow erzeugen? Statt ausschließlich auf steigende Kurse zu hoffen, rückt die laufende Einkommensproduktion in den Mittelpunkt. Denn gerade in der Phase, in der das Depot zunehmend den eigenen Lebensstandard finanzieren soll, kann ein verlässlicher Zahlungsstrom wichtiger werden als die Frage, ob der Depotwert in einem einzelnen Jahr besonders stark steigt.

Im Webinar zeigen wir drei professionelle Income-Strategien und erklären, wie unterschiedliche Ertragsquellen sinnvoll miteinander kombiniert werden können. Ein zentraler Baustein besteht darin, Miteigentümer hochwertiger Unternehmen zu werden und über deren Gewinne und Ausschüttungen einen langfristig wachsenden Einkommensstrom aufzubauen. Hinzu kommen weitere Strategien, mit denen sich vorhandenes Kapital und bestehende Aktienpositionen gezielter für zusätzliche Einnahmen einsetzen lassen. Dabei geht es nicht um maximale Rendite um jeden Preis, sondern um Planbarkeit, Qualität der Ertragsquellen und ein kontrollierbares Risiko.

Genau darin liegt der eigentliche Hebel: Eine gute Income-Strategie soll die Depotstruktur stabilisieren, Abhängigkeiten von einzelnen Marktphasen reduzieren und zusätzliche laufende Einnahmen schaffen. Gleichzeitig bleibt die Kontrolle beim Anleger selbst. Sie behalten die Hand am Steuer und entscheiden, welche Bausteine zu Ihrem Vermögen, Ihrem Finanzbedarf und Ihrer persönlichen Risikobereitschaft passen. Teil 3 zeigt damit, wie aus einem reinen Vermögensdepot Schritt für Schritt ein Depot werden kann, das aktiv Einkommen für das eigene Leben erwirtschaftet.

Los geht´s am 15.09.26 um 18:00 Uhr

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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