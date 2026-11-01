Blick in den Werkzeugkasten: Wie Börsenprofis künstliche Intelligenz einsetzen

Über künstliche Intelligenz an der Börse wird viel gesprochen, meist über Kursfantasie, Bewertungen und die Frage nach einer möglichen Blase. Weniger sichtbar ist, wie erfahrene Trader und Investoren KI bereits heute in ihrer täglichen Arbeit nutzen: bei der Marktanalyse, bei der Entwicklung von Handelsansätzen oder im Risikomanagement. Genau diesen Blick hinter die Kulissen bietet der KI-Investoren-Kongress vom 6. bis 8. November 2026. Die Teilnahme ist online und kostenlos.





Mit dabei sind unter anderem Birger Schäfermeier, André Stagge, Rüdiger Born und Andrei Anissimov. An drei Kongresstagen geben sie und weitere Börsen-, Trading- und Investmentexperten Einblicke in ihre Herangehensweise. Die Themen reichen vom Einsatz künstlicher Intelligenz im Trading über Optionen und algorithmische Handelsansätze bis zu neuen Möglichkeiten der Marktanalyse. Auch die Chancen und Risiken des aktuellen KI-Booms als Investmentthema kommen zur Sprache. Das Programm wird laufend um weitere Experten und Vorträge ergänzt. sondern wie Anleger sinnvoll damit umgehen und welche konkreten Impulse sie für die eigene Strategie mitnehmen können.





Für Anlegerinnen und Anleger liegt der Nutzen darin, KI nicht nur als Schlagwort zu erleben, sondern zu sehen, wie Profis damit arbeiten und wo Vorsicht vor überzogenen Erwartungen angebracht ist. Daraus lassen sich konkrete Anregungen für die eigene Analyse und Anlagestrategie ableiten, unabhängig davon, ob man aktiv tradet oder langfristig investiert.





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