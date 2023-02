$MEMAG Kurs Prognose: wie wird sich der Coin des innovativen Play-to-Earn-Projektes nach seinem Launch entwickeln?

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Meta Masters Guild (MMG) ist ein Projekt, das die Spieleindustrie neu definieren will, indem es unterhaltsame Web-3.0-Spiele entwickelt, die Spieler mit echtem Geld belohnen. Mit dem Schwerpunkt auf mobilen Spielen beabsichtigt MMG, ein Gaming-Ökosystem zu schaffen, das die Dezentralisierungsprinzipien der Blockchain nutzt.

Dieser Artikel untersucht die Aussichten von MMG und analysiert die Fähigkeiten und das Potenzial der Plattform. Es wird auch eine Prognose für den Kurs des Unternehmens in den nächsten Jahren, von 2023 bis 2030, abgegeben.

Meta Masters Guild – Preisentwicklung aktuell

MMG zielt darauf ab, die fehlenden Glieder in der P2E-Industrie zu verbinden, wo traditionelle Spielplattformen Schwierigkeiten hatten, den Spielern wirtschaftliche Vorteile zu bieten. Die erste Vorverkaufsphase der Plattform wurde kürzlich auf der Website von MMG gestartet. Käufer können den projekteigenen Token, $MEMAG, zu einem relativ niedrigen Preis erwerben. Sie können den Token zu einem Preis von nur 0,007 USDT pro Token erwerben. Die Kosten für $MEMAG werden jedoch nach dem Ende der aktuellen Vorverkaufsphase auf $0,01 USDT steigen.

Mit dem Start der Vorverkaufswebsite verzeichnet MMG ein steigendes Interesse der Anleger. Die ERC-20-basierten Token haben ein maximales Angebot von 1 Milliarde Token. Der $MEMAG-Token ist für den Betrieb der Plattform unerlässlich, da die Nutzer ihn für den Handel mit Vermögenswerten, den Einsatz und andere Zwecke verwenden können. Die Plattform beabsichtigt, 350 Millionen Token über mehrere Stufen des Vorverkaufs zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus werden 10 % der gesamten Münzen für Börsennotierungen reserviert, um eine ausreichende Liquidität für $MEMAG zu gewährleisten.

Während der Vorverkauf von MEMAG voranschreitet, ist das Team bestrebt, mit bekannten Börsen zusammenzuarbeiten, um die Zugänglichkeit und Liquidität des Tokens zu verbessern. Die Vorverkaufswebsite ist live, und das Projekt verzeichnet ein wachsendes Nutzerinteresse.

MEMAG Preisvorhersage für das kommende Jahr

Das Projekt hat das Potenzial, in den folgenden Monaten nach seiner Veröffentlichung erhebliche Fortschritte zu machen und viele Nutzer anzulocken. Dies wird dem Ökosystem von $MEMAG erheblich zugutekommen, was zu einem erheblichen Wachstum des Tokens gegen Ende des Jahres führen und $MEMAG möglicherweise als den besten Altcoin des Jahres etablieren könnte.

Mit Plänen, die $MEMAG-Token im zweiten Quartal 2023 an den besten dezentralen Börsen und CEXs zu notieren, beabsichtigt MMG, Käufern zu ermöglichen, $MEMAG auf dem offenen Markt zu handeln. Darüber hinaus kann die 10%ige Liquiditätsreserve von 100 Millionen Token neben den Börsennotierungen die Voraussetzungen für das Wachstum des Tokens in den kommenden Zeiten schaffen.

Börsennotierungen können einen erheblichen Einfluss auf die Leistung der Plattform haben. Zum Beispiel verzeichnete Tamadoge einen Preissprung von 550 % von 0,03 $ auf 0,197 $, nachdem es an der OKX-Börse gelistet wurde, was fast 2 000 % über dem ursprünglichen Vorverkaufspreis von 0,01 $ lag. MMG hat das Potenzial, eine ähnliche Entwicklung zu zeigen.

Andererseits bietet MMG einen zusätzlichen Anreiz für Spieler, sich aktiv am Ökosystem der Plattform zu beteiligen. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, Edelsteine als Belohnung für Play-to-Earn zu verdienen, was ihnen einen eindeutigen Vorteil für die Teilnahme und Interaktion mit der Plattform verschafft. Diese Funktion erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer aktiv bleiben und in das Projekt investieren.

In Anbetracht des prognostizierten Anstiegs der Nachfrage nach $MEMAG und der Wahrscheinlichkeit von Börsennotierungen ist nach unserer Prognose für den Preis von $MEMAG im Jahr 2023 eine Spanne von $0,04 bis $0,08 plausibel. Diese Vorhersagen beruhen auf der Erwartung eines erhöhten Interesses und einer erhöhten Handelsaktivität für den $MEMAG-Token.

Meta Masters Guild Preisvorhersage 2024-2030

Mit einem positiven Ausblick sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht sind die Aussichten für den $MEMAG-Token sehr gut. MMG könnte eine führende Rolle im Gaming-Bereich einnehmen, da die Play-to-Earn-Gaming-Industrie weiterhin einen Aufschwung bei den Nutzern erlebt.

Bis zum Jahr 2025 wird die Vertrautheit mit dem Projekt unter Spielern und Kryptohändlern gewachsen sein, was zu einer größeren Nutzerbasis für MMG führen wird. Die Plattform hat das Potenzial, das ungenutzte Potenzial des P2E-Bereichs durch seine lukrativen Belohnungen und unterhaltsamen Spiele zu erschließen.

Die Plattform will bis 2025 zahlreiche neue Funktionen einführen, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Dazu gehören die Einführung von Meta Kart Racern und anderen Titeln, die Entwicklung neuer Spiele, die Einführung der NFT-Shops, die Erweiterung der NFT-Charaktere usw. Diese Upgrades könnten den Grundstein dafür legen, dass MMG in Zukunft zu einem der besten Utility-Token wird.

Da die Popularität des P2E-Marktes steigt, ist unsere Prognose für den $MEMAG-Token recht optimistisch. Bis Ende 2025 könnte der Token zwischen $0,3 und $0,4 erreichen. Die potenzielle Expansion des Play-to-Earn-Marktes und die Absicht von MMG, die Plattform zu verbessern und voranzutreiben, unterstützen diese Vorhersagen.

Was ist Meta Masters Guild für eine Plattform?

Eines der größten Probleme in der Spieleindustrie ist die Dominanz großer Konzerne über die Rechte an beliebten Spielen. Diese Unternehmen stellen oft den Gewinn über die Entwicklung qualitativ hochwertiger und unterhaltsamer Spiele. Außerdem haben die Monetarisierungstechniken dieser Unternehmen dazu geführt, dass Spieler ihr Geld und ihre Zeit verloren haben.

Die MMG hat die Unzulänglichkeiten in dieser Branche erkannt und ist bestrebt, diese Probleme anzugehen und ein faireres Ökosystem für alle Spieler zu schaffen. Das Projekt möchte erstklassige Spiele anbieten. Zurzeit hat MMG bereits drei Spiele im Programm. Raid NFT, MetaKart racers und Meta Masters World befinden sich in der Entwicklung.

MMG versucht, ein nachhaltiges und fesselndes Spielmodell für alle Spieler zu schaffen. Um Anreize für die Nutzer zu schaffen, hat das Projekt eine spielinterne Belohnung namens Gems“ entwickelt. Spieler können Gems verdienen, indem sie an den Spielen der Plattform teilnehmen und diese Belohnungen verwenden, um NFTs zu kaufen, sie gegen andere Kryptowährungen einzutauschen usw. Benutzer haben die Möglichkeit, Gems in ihren Wallets zu speichern und sie in $MEMAG-Token umzuwandeln.

Die Meta Masters Guild-Plattform bietet Spielern über ihren digitalen NFT-Marktplatz Zugang zu einzigartigen, hochwertigen NFTs. Diese NFTs können in Spiele integriert werden, indem sie mit der Brieftasche des Spielers verbunden werden. Darüber hinaus können die Spieler NFTs, Token und andere Anreize verdienen, indem sie an der sozialen Gemeinschaft der Plattform teilnehmen.

Das Projekt baut seine Zusammenarbeit mit verschiedenen Spieleentwicklern weiter aus. Infolgedessen hat es zahlreiche Spieleentwickler angesprochen, um Spiele mit $MEMAG zu entwickeln. Investoren können im Whitepaper von Meta Masters Guild, das auf der offiziellen Website des Projekts zu finden ist, ausführlichere Informationen über das Projekt erhalten.