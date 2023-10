$RUNE Kurs Prognose: Kann der Preis vom ThorChain-Coin nun zu alter stärke zurückfinden?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der RUNE-Token von THORChain, der sich an einem kritischen Punkt seiner finanziellen Reise befindet, konnte heute wieder um 11 % zulegen. Mit einem engen Verhältnis zu dynamischen und innovativen Plattformen wie der Binance Smart Chain und dem durch NFTs angetriebenen Ökosystem, positioniert sich RUNE in einem Netzwerk, das sowohl durch kreative Anwendungen in Online-Spielen wie RuneScape als auch durch die ernsthafteren Anwendungen von Krypto-Swaps und DeFi-Dienstleistungen gekennzeichnet ist. Während sich der RUNE-Preis auf einem holprigen Pfad bewegt, bleiben die Fragezeichen um seine kurz- und mittelfristige Performance bestehen, die in diesem Artikel geklärt werden sollen.

Navigieren durch RUNE’s Volatilität: Analyse der aktuellen Marktbewegungen und Kursprognosen

Laut Coinmarketcap erfuhr RUNE gestern noch eine Wertminderung von 9 % gepaart mit einer beachtlichen Steigerung des Handelsvolumens um 263,51 % in 24 Stunden. Heute schoss der Kurs dann wieder um über 11 % in die Höhe. Diese Volatilität ist repräsentativ für den aktuellen RUNE-Kurs, welcher sich bei einer Marktkapitalisierung von rund $565.000.000 und einem Handelsvolumen von rund $123.000.000 manifestiert, bei einer im Umlauf befindlichen Menge von 338.341.320 RUNE.

Eine technische Analyse der RUNE-Preisentwicklung im Tageszeitrahmen illustriert sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Trotz einer erfreulichen monatlichen Preissteigerung von 7,9 % hat RUNE im letzten halben Jahr 9,5 % an Wert eingebüßt. Die jährliche Rendite von RUNE bleibt jedoch mit 17,6 % positiv, was auf eine bisher rentable Investition hindeutet. Dennoch besteht das Potenzial, dass RUNE, sollte es nicht in der Lage sein, das aktuelle Niveau zu halten, weiter nach unten tendiert und neue Unterstützungsebenen bei $1,5 und $1,3 findet. Andererseits könnten bei einem Durchbrechen des vorherigen Hochs auch Widerstandsniveaus von $1,9 und $2,1 überwunden werden.

Sicherheit und Governance: Der Einfluss von THORSwap auf den RUNE-Kurs

THORChain und seine dezentralisierte Handelsplattform THORSwap, die im Zentrum zahlreicher Diskussionen und Ereignisse standen, liefern ein prägnantes Beispiel dafür, wie integrale Aspekte wie Sicherheit und Governance das Anlegervertrauen und in weiterer Folge den Kurs eines Krypto-Assets beeinflussen können. RUNE, als nativer Token dieses Ökosystems, hat hierbei seine eigenen Höhen und Tiefen erlebt, die stark mit den Erlebnissen und Entscheidungen im Netzwerk verkoppelt sind.

Jüngste Vorfälle, bei denen THORSwap in das Rampenlicht gerückt ist, insbesondere im Zusammenhang mit der Unterbrechung des Handels aufgrund von durch die Plattform geflossenen illoyalen Fonds, haben zweifelsohne den RUNE-Kurs beeinträchtigt. Diese Handelsaussetzung, die nach Berichten über den Fluss illegaler Mittel im Zusammenhang mit dem FTX-Exploit im November 2022 erfolgte, führte zu einem spürbaren Einbruch des RUNE-Preises, der die Gefahren beleuchtet, die in der engen Verknüpfung zwischen Plattform-Operationen, Benutzer-Vertrauen und Token-Wert liegen.

Thorchain Trading Volumen | Quelle: Thorchain Explorer

THORSwap und THORChain sind nicht nur Handels- und Betriebsplattformen, sondern auch Akteure, deren Entscheidungen und Richtlinien erheblichen Einfluss auf die Marktdynamik haben. Mit der Wiederaufnahme des Handels und dem Update seiner „Geschäftsbedingungen“, hat THORSwap nicht nur operative, sondern auch governance-bezogene Maßnahmen getroffen. Die Implementierung „zusätzlicher Schutzmaßnahmen“, um den Fluss von illoyalen Fonds zu verhindern und rechtlich konform zu arbeiten, ist ein Beispiel dafür, wie die Plattform aktiv versucht, das Anlegervertrauen wiederherzustellen und das Ökosystem zu stabilisieren.

Die Zukunft von RUNE und der THORChain-Plattform: Eine Prognose jenseits der Kursbewegungen

Die Einführung von Sicherheits- und Governance-Maßnahmen, wie wir sie in der Reaktion auf Vorfälle und Herausforderungen in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, dient nicht nur dazu, das Vertrauen in das gegenwärtige Ökosystem wiederherzustellen, sondern legt auch das Fundament für zukünftiges Wachstum und Entwicklung. Die Implementierung robuster Sicherheitsprotokolle, eine transparente und effektive Governance sowie die Entwicklung von Mechanismen zur Minimierung von Risiken und zur Handhabung von Krisen sind entscheidende Schritte, um die Plattform für Bestands- und Neuanleger attraktiv zu machen.

Quelle: BSC News

Aber es geht hier um mehr als nur Sicherheit und Verwaltung: Die Evolution der THORChain-Plattform und des RUNE-Tokens in einem expandierenden und zunehmend kompetitiven DeFi-Markt erfordert eine fortlaufende Innovation und Anpassung. Hier kommen die Entwicklung und Implementierung neuer Features, die Erweiterung von Funktionalitäten und die Erschließung neuer Partnerschaften ins Spiel. Ob es darum geht, eine höhere Anzahl an verknüpfbaren Blockchains zu integrieren, die User Experience zu verbessern oder neue, innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln – die Fähigkeit von THORChain, sich weiterzuentwickeln und das Angebot stetig zu verbessern, wird entscheidend für den nachhaltigen Erfolg der Plattform und damit auch für den RUNE-Token sein.

Zudem muss die Plattform auch auf eine sich verändernde regulatorische Landschaft reagieren. Die Einhaltung von regulatorischen Standards und die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden könnten sich als unerlässlich erweisen, um das Projekt vor möglichen rechtlichen Herausforderungen zu schützen und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Wie kann THORChain in einer Weise operieren, die regulatorische Compliance sichert, während gleichzeitig die DeFi-Prinzipien der Dezentralisation und Offenheit gewahrt werden? Dies könnte über den Einsatz von dezentralisierten Identitätslösungen oder anderen Mechanismen geschehen, die sowohl die Autonomie der Nutzer als auch die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten.

Dieser Coin könnte aktuell eine bessere Investitionsmöglichkeit darstellen als $RUNE

Mit einer vitalen Präsenz und eindrucksvollen Anfangserfolgen steht Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) in der aktuellen Krypto-Diskussion als potenziell aussichtsreiche Investitionsmöglichkeit da, möglicherweise mit einem attraktiveren Profil als $RUNE. Bitcoin Minetrix manifestiert sich als ein Pionier in der Verschmelzung von Staking und Mining durch seine innovative “Stake-to-Mine”-Funktion, wobei das Projekt von Anfang an starke Signale in Bezug auf Investoreninteresse und Marktpotenzial aussendet – über 1.000.000 Dollar wurden bereits im PreSale generiert.

Das Projekt präsentiert nicht nur eine technologische Innovation im Kryptomining-Bereich, sondern signalisiert auch eine strategische Positionierung, die es in einem hart umkämpften Markt hervorhebt. Bitcoin Minetrix besticht durch einen Versuch, die energetische und finanzielle Effizienz von Blockchain-Operationen zu maximieren, indem es seinen Nutzern ermöglicht, durch das Staking ihrer Tokens, paralleles Mining zu aktivieren. Diese einzigartige Perspektive könnte sich in einem Markt, der zunehmend nach nachhaltigen und effizienten Lösungen sucht, als entscheidend erweisen.

Gegenüber $RUNE bietet Bitcoin Minetrix potenziell einige diversifizierende Elemente, die in einem Krypto-Investitionsportfolio von Wert sein könnten. Während $RUNE mit seinem multichain-Universum und der Schaffung einer neuen Ära der Blockchain-Interoperabilität seine eigene Nische behauptet, bringt $BTCMTX eine frische Brise in das traditionelle Mining-Ökosystem, indem es eine ökonomisch attraktive Lösung präsentiert, die sowohl Staking-Enthusiasten als auch Mining-Experten ansprechen könnte.

Der markante PreSale-Erfolg von Bitcoin Minetrix deutet auf eine erhebliche Frühphasenunterstützung und ein robustes Interesse von Investoren hin, welches häufig ein Indikator für eine gewisse Projektmomentum und Glaubwürdigkeit in der Kryptocommunity ist. Der substanzielle finanzielle Zuwachs in dieser Phase bietet dem Projekt die Mittel, um die Entwicklungspläne voranzutreiben, das Ökosystem weiter auszubauen und das Potenzial der “Stake-to-Mine”-Technologie voll auszuschöpfen.