[Analysten] Morgan Stanley: Institutionelle Investoren stehen 2023 vor schwierigen Entscheidungen!

Zahlreiche beispiellose Ereignisse trafen laut Morgan Stanley im vergangenen Jahr aufeinander und schwächten die Vermögenspreise auf allen Märkten. Die Turbulenzen zeigen sich auch beim Blick auf die Kapitalmärkte 2023 und zeugen von großen Herausforderungen für Anleger und institutionelle Investoren.

Dennoch weist das Analyseunternehmen darauf hin, dass die volatile Anlegerstimmung auch Chancen birgt und weist darauf hin, dass individuelle Risikoprofile im Portfolio fundamental wichtig sind.

Das Wichtigste in der Zusammenfassung:

Anleger sollten standhaft bleiben, auch in schwierigen Marktzyklen

2023 sind weitere Einbrüche am Aktienmarkt wahrscheinlich

Die erste Hälfte des Jahres könnte stärker als erwartet ausfallen

FED, China und ESG: Investoren müssen diese Trends kennen

IMPT und C+Charge: Top Impact Investing 2023

Das sind die Vorhersagen von Morgan Stanley

Zinspolitik der Zentralbank FED

Auch 2023 sieht Morgan Stanley einen großen Einfluss der US-Zentralbank auf die Preise von Vermögenswerten. Die Auswirkungen der steigenden Zinsen dürften sich jedoch erst mittel-, wenn nicht sogar langfristig an den Finanzmärkten zeigen.

Ziel der Zentralbank ist die Reduzierung der Inflationsrate auf 2 bis maximal 2,5 %. Jim Caron, Senior Advisor Fixed Income Team von Morgen Stanley sieht die die Bemühungen der Zentralbank FED zwar als wegweisend, jedoch nicht als ausreichend, wenn es um die Ausschöpfung aller Mittel für die Geldpolitik im Lande geht.

Der Analyst betont die zweigeteilte Aufgabenstellung der Zentralbank, und zwar einerseits für stabile Preise und andererseits für volle Beschäftigung zu sorgen. Dieses Dilemma nimmt eine mittlere Rezession in Kauf, denn es ist nahezu unmöglich für neue Arbeitsplätze zu sorgen, wenn gleichzeitig die Preise in allen Bereichen konstant hoch verbleiben.

„Bei einem so robusten Arbeitsmarkt ist eine tiefe Rezession schwer vorstellbar.“ Jim Caron

Die FED glaubt laut Caron, dass sie die Inflation zähmen könne, wenn sie die Leitzinsen lange genug aufrechthält. Auch wenn es zu Kollateralschäden kommt, lohnt sich das aggressive Handeln der Zentralbank, so Caron weiter.

Denn das jetzige aggressive Handeln bedeutet die geringere Notwendigkeit, später mit aggressiven Mitten den Markt steuern zu müssen. Auch glaubt Caron, dass die Spitzen der Inflationswerte hinter uns liegen, wovon hochwertige Anleihen profitieren könnten, während riskantere Anlage und Kredite von geringer Qualität eher darunter leiden würden.

Einfluss von China auf die Märkte

Die größten Herausforderungen für China stehen in diesem Jahr an, so Andrew Harmstone, Head of Global Balanced Risk Control bei Morgan Stanley. 2023 gilt es für die Wirtschaftsmacht Lösungen für den demografischen Wandel, den Schuldenabbau und die Neuausrichtung globaler Lieferketten zu finden.

Angetrieben durch den strukturellen Wandel zu einer konsumorientierten Wirtschaft muss das Land feststellen, dass die Bereiche Fertigung und Handel aufgrund der geringeren Verlagerung westlicher Unternehmen und des Anstiegs der Lohnkosten in China an Bedeutung verlieren.

Der Immobilienmarkt im Land ist gesättigt, dazu die Unternehmensverschuldung im Land, die im Jahr 2021 bei 218 % des BIP lag, so Harmstone weiter. Aus seiner Sicht ist sich die chinesische Regierung der Dringlichkeit geeigneter Lösungen und Maßnahmen bewusst. Im Kern geht es darum, der Mittelschicht vermehrt Zugang zu Wohlstand zu gewähren.

Aber die wirtschaftliche Neuausrichtung sieht das Analysehaus aus den USA schwierig, denn die Verantwortlichen müssen die Inflation begrenzen beziehungsweise reduzieren, ohne der Wirtschaft und den Finanzmärkten zu schaden.

„Agil zu bleiben und Anlagepositionen anzupassen, wenn sich die Ereignisse entwickeln, wird der Schlüssel für erfolgreiches Investieren bleiben.“ Andrew Harmstone

Die US-Wirtschaft ist flexibler und energieunabhängiger und hat aus Sicht von Harmstone einen leichten Vorteil beim Abbau von Ungleichgewichten. Die Arbeitsmarktsanierung in Europa sieht der Experte langsamer und unter einem hohen Risiko für eine Lohn-Preis-Spirale vonstattengehen.

Der Fachkräftemangel im Industriesektor dürfte aus einer Sicht die Engpässe auf den Arbeitsmärkten aufrechterhalten und Lohnerhöhungen weiterhin einen Aufwärtsdruck auf die Preise ausüben.

Why haven’t recent tariffs raised inflation? Andrew Harmstone shares his thoughts. https://t.co/GKdR54pQCP pic.twitter.com/gtuxZgBnD6 — Morgan Stanley (@MorganStanley) September 9, 2019

Nachhaltige Investments nach ESG-Standards

Umweltfreundliche Kryptowährungen haben im vergangenen Jahr für nachhaltige Investments bei Anlegern gesorgt. Auch John Streur, Chief Executive Officer von Morgan Stanley, sieht einen wachsenden Markt für verantwortungsbewussten Investieren.

In den letzten 10 Jahren gab es in diesem Bereich starkes Wachstum, denn die Anleger haben erkannt, dass die Welt vor erheblichen ökologischen und sozialen Herausforderungen steht und Unternehmen davon profitieren werden, die schon jetzt geeignete Lösungen dafür entwickeln.

Eine intensivere Recherche wünscht sich Streuer, bei der Anleger sich im Vorfeld genauer über die spezifischen Risiken und die wesentlichen ESG-Standards bei Anlegeformen informieren. Dabei sind Investoren stärker denn je bemüht, Unternehmen mehr Transparenz und Offenlegung ihrer ESG-Leistung abzuverlangen, die von CO2-Emissionen bis Vielfalt am Arbeitsplatz reichen.

Ein solches nachhaltiges Investment stellt C+Charge dar, denn neben einem standardisierten Bezahlsystem für Ladepunkte im öffentlichen Raum stellt das Projekt die Beteiligung an CO2-Zertifikate in den Fokus.

Fahrer von E-Autos erhalten diese für die Aufladung an partizipierenden Netzwerken aus Ladesäulen und Ladepunkten und können sie gegen CO2-Emissionsgutschriften tauschen, die sich anschließend auf speziellen Märkten frei handeln lassen.

Der Bedarf an Tiefe und Granularität in der Forschung zu verantwortungsvollem Investieren und unternehmerischem Engagement nach ESG Kriterien wird die Finanzmärkte im Jahr 2023 und darüber hinaus dominieren.“ John Streuer

Impact Investing, so wird verantwortungsbewusstes Investieren auch genannt, wird den Vermögensmarkt in 2023 und darüber hinaus dominieren, sind sich die Experten von Morgen Stanley sicher. Dafür ist ein Rahmenwerk aus starken geopolitischen Maßnahmen und ambitionierten staatlichen Vorschriften notwendig, um die langfristigen Bedürfnisse einer globalen Gesellschaft zu befriedigen.

Zu den grünen Investments nach ESG Standards gehört auch IMPT, dessen Utility-Token bereits an offiziellen Exchanges handelbar ist.

Fazit: Morgan Stanley beschäftigt sich in seiner Analyse tiefgehend mit den Einflussfaktoren auf den Finanzmarkt 2023 in den USA und beleuchtet dabei auch den Einfluss der Geldpolitik durch die FED, die US-amerikanische Zentralbank.

Neben China und seine Bemühungen zur Reaktivierung der Wirtschaftsleistung nach der Pandemie steht genauso Impact Investing im Fokus bei Anlegern, was beispielsweise mit IMPT oder C+Charge realisierbar ist.

Anleger, egal ob aus dem privaten oder institutionellen Sektor, sollten die Märkte in diesem Jahr noch genauer beobachten als bisher, denn es stehen große Ereignisse an, während sich gleichzeitig die globalen Lieferketten verschieben und der Arbeitsmarkt in Europa unter hohem Lohndruck leidet. Investitionen in Aktien oder Kryptowährungen sind bei eToro oder LBank möglich.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.