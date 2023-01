[Crypto News Rückblick] Das war diese Woche wichtig

Bitcoin über 23.000 $, Ethereum fast bei 1700 $. Kryptowährungen erholen sich in ihrer Gesamtheit und erreichen trotz negativer News mittlerweile eine gesamte Marktkapitalisierung von mehr als eine Billion $. Doch welche Nachrichten waren diese Woche für den digitalen Währungsmarkt wichtig? Was sollte man retroperspektivisch wissen, um die kommenden Handelsentscheidungen daran auszurichten? Wichtige Crypto News im Überblick:

1. US-Justizministerium kündigt Mega-Schlag gegen Krypto-Verbrechen an und verbietet dann Bitzlato

Öffentlichkeitswirksam kündigte das US-Justizministerium in der vergangenen Woche einen Schlag gegen die Krypto-Industrie an. Namentlich sollte in einer Pressekonferenz über eine „große internationale Aktion zur Strafverfolgung von Kryptowährungen“ berichtet werden. Nach dem FTX-Crash scheinen Regulierungsbehörden bemüht, missbräuchliche Praktiken zu unterbinden und die Regulierung voranzutreiben. Da die umsatzstärkste CEX Binance auch bereits Ziel von Ermittlungen ist, wähnten viele Anleger Böses. Doch dann gab es die (gute) Nachricht – das US-Justizministerium zerschlägt die russische Krypto-Börse Bitzlato, die rund 700 Millionen $ gewachsen haben soll. Doch kaum jemand kennt Bitzlato – der erste Schlag war somit kein wirklicher Erfolg. Augenscheinlich möchte die US-Justizbehörde ernst machen und Verbraucherschutz im unregulierten Krypto-Sektor stärken.

What a joke press conference by DOJ. No one cares about Bitzlato.. — CoinMamba (@coinmamba) January 18, 2023

2. Meta Masters Guild: Zweite Vorverkaufsphase kurz vor dem Ende, 1 Millionen $ Raising Capital im Visier

Mitte dieser Woche erreichte der Meta Masters Guild Presale die Marke von 500.000 $. Damit endete die erste Vorverkaufsphase und der Preis wurde auf 0,01 $ angehoben. Während Früh-Investoren noch über 200 % Buchgewinne vor ICO erzielen konnten, sind es jetzt (nur) noch 120 %. Dennoch könnte sich ein Einstieg aufgrund straffer Preissteigerungen während des gesamten Vorverkaufs (7 Phasen) frühzeitig lohnen.

Meta Masters Guild setzt auf dezentrales Gaming, das den Nutzern die Verantwortung und Macht von zentralisierten Spieleentwicklern zurückgibt. In Zukunft soll hier ein Gaming-Ökosystem für mobile Endgeräte entstehen, das hohen Unterhaltungsfaktor mit Rewards verbindet. Bereits morgen dürfte die erste Million $ im Presale erreicht sein – Meta Masters Guild generiert frühzeitig Aufmerksamkeit in der Krypto-Community, auch dank wachstumsstarken Zielmarkt.

3. Weltwirtschaftsforum in Davos beginnt: Kryptowährungen in diesem Jahr kaum ein Thema

Erneut beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos und die wichtigsten Entscheidungsträger der Welt eruieren die Herausforderungen mit geopolitischer und globaler Bedeutung. Kryptowährungen spielen in diesem Jahr jedoch kaum eine Rolle. Der Fokus liegt auf Themen wie „Inflation“, „Rezession“ und „Klimawandel“. Insbesondere die Krypto-immanenten Probleme und massiven Verwerfungen in den letzten Monaten dürften ursächlich sein, dass auf dem Weltwirtschaftsforum Kryptowährungen nur eine Nebensache sind. Wenn Kryptos zum Thema werden, dann geht es um Regulation.

JUST IN: Bankers and regulators at #WEF event in Davos show concerns about #Bitcoin and crypto adoption and call for "urgent" regulation – Bloomberg.



They're scared pic.twitter.com/Xxf9rn8kGn — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 18, 2023

4. Nexo erhält 45 Mio. $ Strafe der US-Börsenaufsicht

Die bekannte Krypto-Sparplattform Nexo Capital stimmt nun Strafzahlungen zu. Mit zwei Statements verkündet man die Einigung mit den Aufsichtsbehörden. Somit werde man Strafzahlungen an die US-Börsenaufsicht SEC und die Anlegerschutzbehörde NASAA leisten, die sich auf 45 Millionen $ belaufen. Der Grund: Nexo Capital hat das Produkt „Earn Interest Product (EIP)“ nicht entsprechend den maßgeblichen Regularien registriert. Zugleich muss man den Vertrieb von EIP im amerikanischen Markt einstellen.

JUST IN: #Nexo Settles with SEC



Will Pay $45 Million and Kill Crypto Lending Product — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) January 20, 2023

5. Genesis meldet Insolvenz nach Chapter 11 an: Nächster Opfer des Bärenmarkts

Die Krypto-Lending-Plattform Genesis reichte die Insolvenz nach Chapter 11 beim zuständigen Gericht in den USA ein. Nach Wochen der Ungewissheit folgte das, was alle bereits erwarteten. Man sehe eine gerichtliche Umstrukturierung als den besten Weg, um Vermögenswerte der Kunden zu erhalten. Bereits vor über einer Woche wurde bekannt, dass die SEC Genesis und Gemini wegen nicht registriertem Wertpapierhandel verklagt.

And there it is – Genesis has filed for Chapter 11 bankruptcy protection.



It has less than $500 million in assets, but its largest creditor alone has a claim of $765 million



Tiresome… pic.twitter.com/N4JiK7w4ku — Joe Consorti (@JoeConsorti) January 20, 2023

6. Bitcoin macht wieder Spaß: Erstmals seit August 2022 pumpt BTC über 23.000 $

Makroökonomische Zuversicht, Liquidation von Short-Positionen und eine günstige Bepreisung nach dem Bärenmarkt 2022 begünstigen aktuell eine starke Kursbewegung beim Bitcoin. Am Samstag konnte BTC dabei erstmals seit rund fünf Monaten wieder das Kursniveau von 23.000 $ erreichen. Nachdem ein erster Ausbruch direkt abverkauft wurde, blieben die Bitcoin-Bullen konsequent. Nun könnte der langfristige Abwärtstrend im Tageschart gebrochen werden. Weiteres Kurspotenzial bleibt dem Bitcoin immanent, der seine Marktdominanz aktuell stetig ausbaut.

7. Fight Out Presale mit hoher Dynamik: Phase 2 endet in zwei Tagen – letzte Chance auf 100 % Buchgewinne vor ICO

Post-Pandemie könnten Bewegung und Gesundheit für Menschen noch wichtiger werden. Die Verknüpfung modernster Blockchain-Technologie mit der Fitness-Welt treibt Fight Out voran. Zugleich möchte man die Vorteile des Web3 nutzen, um die Sportler zu motivieren und ein virtuelles Metaverse für die Interaktion mit anderen Sportlern launchen. Doch damit nicht genug – denn Fight Out wird Move2Earn in die reale Welt bringen, indem man eine Fitnessstudiokette weltweit etablieren möchte. Mit aktuell 3,166,469 $ Raising Capital im Vorverkauf steht die erste Phase kurz vor dem Abschluss. In rund zwei Tagen beginnen im Vorverkauf die linearen Preisanhebungen, die den nativen ERC-20-Token FGHT bis zum 31. März auf 0,0333 $ verteuern werden – 100 % Preissteigerung im Vergleich zur ersten Vorverkaufsphase.

8. Shiba Inu mit Layer-2-Update: Kann Shibarium hier alles verändern?

Shibarium ist das nächste Upgrade für Shiba Inu – eine Layer-2-Skalierungslösung, um die Skalierbarkeit zu verbessern, Gebühren zu senken und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Entwickler sehen Shibarium als maßgebliche Komponente, um Shiba Inu in Richtung eines dezentralen Gaming-Ökosystems mit Metaverse-Einflüssen zu entwickeln. Zweifelsfrei offenbart Shibarium, dass die Entwickler größere Ambitionen mit Shiba Inu verfolgen und das Dogma einer Spaßwährung nicht mehr lange an SHIB behaften soll.

9. Calvaria Presale endet in 10 Tagen: Letzte Chance, den innovativen Gaming-Token günstig zu kaufen

Weniger als 175.000 $ Kapital können noch investiert werden, rund 95 % der im Vorverkauf erhältlichen RIA Token sind vergriffen. Das NFT-Sammelkartenspiel Calvaria: Duels of Eternity wird in weniger als 10 Tagen den Vorverkauf abschließen und anschließend den IEO wagen. Mit einem Story-Modus, der Verknüpfung von Smartphone-Game und Web3-Version, dem Eigentum an In-Game-Assets durch NFTs oder den günstigen Transaktionen über Polygon visiert Calvaria den Play2Earn-Markt an – eines der attraktivsten Segmente im digitalen Währungsmarkt.

10. Krypto-Börse FTX mit Revival? Neuer CEO hält sich Neustart der CEX offen

Die Insolvenz der Major-Exchange FTX brachte den digitalen Währungsmarkt ins Wanken. Ein möglicher Neustart wird nun diskutiert. Denn der amtierende CEO John Ray beauftragte eine Sonderkommission, die Möglichkeiten für einen Neustart der FTX.com Krypto-Börse zu eruieren. Zuletzt konnte man zugleich rund 5,5 Milliarden $ liquide Vermögenswerte identifizieren, die die Liquidität des Unternehmens maßgeblich verbessern.

New FTX boss John Ray could bring back bankrupt crypto firm https://t.co/S2TyCQQoKf — BBC News (UK) (@BBCNews) January 19, 2023

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.