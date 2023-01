[Crypto News Vorschau] Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die vierte Kalenderwoche steht uns bevor. Am Sonntag konsolidieren die Märkte wenig aufgeregt. Das Handelsvolumen beläuft sich auf einem überschaubaren Niveau. Die Marktteilnehmer sammeln Kraft für die nächste Woche. Können die Bären endlich wieder den Bullen das Wasser reichen oder deutet sich wirklich das Ende des Bärenmarkts an? Welche Nachrichten könnten den digitalen Währungsmarkt nächste Woche bewegen und wo gibt es möglicherweise spannende Chancen? Unsere Crypto News Vorschau für die Woche vom 23.01 bis 29.01.

1. Meta Masters Guild: 1 Million $ Raising Capital, 30 % Preisanhebung

Der Meta Masters Guild Presale wird aller Vorrausicht nach in der kommenden Woche die zweite Phase erfolgreich abschließen. Bei einem aktuell eingesammelten Kapital von 934.000 $ fehlen weniger als 200.000 $, um die erforderliche Hardcap der Vorverkaufsphase 2 zu erreichen. Mit dem Abschluss der Vorverkaufsphase wird der Preis um 30 % angehoben, von 0,01 auf 0,013 $. Damit haben Früh-Investoren nur noch in den kommenden zwei Tagen – bei andauernder Dynamik – die Chance auf 120 % Buchgewinne vor ICO.

Meta Masters Guild ist eine innovative Online-Gaming-Gilde, die zu einem dezentralen, unterhaltsamen Gaming-Ökosystem avancieren möchte. Hier legt man den Fokus auf Spiele mit einem hohen Unterhaltungsfaktor. Verschiedenen Indie-Entwicklerstudios wird in Zukunft der Zugang zu Meta Masters Guild gewährt, um maximalen Mehrwert für alle Play-2-Earn-Gamer zu generieren.

2. Bitcoin Kurs kämpft mit langfristigem Abwärtstrend: Gelingt die Trendwende?

Der langfristige Abwärtstrend auf Tagesbasis und der 200-Weekly-SMA sind die nächsten wichtigen Kurszonen, die es für die Bitcoin-Bullen zu überwinden gilt. Gelingt dies in der kommenden Woche, steht einer weiteren Aufwärtsbewegung nichts mehr im Weg. Aktuell wird das Sentiment wieder bullischer, in den sozialen Netzwerken geistern bullische Bitcoin Kurs Prognosen herum. Doch Vorsicht bleibt weiterhin geboten. Die Erholung der ersten Wochen in 2023 muss noch bestätigt werden.

3. Fight Out Vorverkauf erreicht zweite Phase: Innovativer Move2Earn-Coin wird immer teurer

Mit einem Raising Capital von rund 3,2 Millionen $ wird der Fight Out Presale die laufende Woche beenden. In weniger als 36 Stunden endet dann auch die erste Vorverkaufsphase. Im Anschluss gibt es lineare Preissteigerungen, die den nativen ERC-20-Token FGHT bis Ende März um 100 % verteuern. Wer jetzt noch den zukunftsträchtigen Fight Out Coin kauft, kann somit massive Buchgewinne erzielen.

Fight Out visiert mit dem modernen Konzept den Massenmarkt an und möchte die partiell veraltete Fitnessbranche revolutionieren. Dies soll mit einer Kombination aus Metaverse, Web3 und realen Fitnessstudios gelingen. Ein moderner, virtueller Avatar, Reward-Mechanismen und individualisierte Trainingspläne stehen für mehr Motivation und Erfolg beim Training bereit. Namhafte Markenbotschafter wurden bereits vorgestellt, weitere könnten zeitnah folgen.

4. Berichtssaison am Aktienmarkt: Welche Impulse gibt es für Kryptos?

Die Berichtssaison am Aktienmarkt nimmt an Fahrt auf. Mit einer weiterhin positiven Korrelation der beiden risikobehafteten Assetklassen (Aktien & Kryptos) dürften auch hier Impulse für die Entwicklung der Kryptowährungen generiert werden. Insbesondere die Tech-Schwergewichte Microsoft und Tesla bedürfen am Dienstag und Mittwoch genauerer Beachtung, wenn diese den Investoren einen Blick in ihre Geschäftsbücher gewähren.

Microsoft kicks off tech earnings set to slump most since 2016#Microsoft https://t.co/RFc4x9JlmN — Express Technology (@ExpressTechie) January 22, 2023

5. Blick in die USA: Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt & Schuldengrenze

In der kommenden Woche richten Krypto-Anleger ob des starken Einflusses der Makroökonomie auf den digitalen Währungsmarkt den Blick in die USA. Hier werden neue Statistiken zum Wirtschaftswachstum im Q4 2022 und dem Arbeitsmarkt veröffentlicht. Maßgeblich für eine Bewertung werden die Robustheit von Wirtschaft und Arbeitsmarkt sein. Ambivalent lässt sich diese aktuell beurteilen, da ein starker Arbeitsmarkt beispielsweise eine harte Rezession unwahrscheinlicher macht, aber mehr Spielraum für die Fed bietet.

Zugleich erreicht die USA ihre Schuldengrenze. Bei der Anhebung des Limits liefern sich Republikaner und Demokraten einen unerbittlichen Streit. Das Finanzministerium von Janet Yellen greift nun auf Reserven zurück. Ein Zahlungsausfall gilt als äußerst unwahrscheinlich. Zugleich wurde die Grenze im letzten Jahrhundert unzählige Male erhöht. Dennoch droht ein neuer Shutdown, der die Märkte weiter belasten könnte.

Cost of Default protection on the USA, debt ceiling drama Act #1 in Washington. pic.twitter.com/GybBaW1yuW — Lawrence McDonald (@Convertbond) January 19, 2023

6. Calvaria Presale endet voraussichtlich nächste Woche: Letzte Chance für Früh-Investoren

Letzte Chance für Früh-Investoren, die auf den Megatrend NFT-Gaming setzen wollen. Denn das P2E-Game Calvaria: Duels of Eternity könnte nun den Vorverkauf frühzeitig abschließen. Während eigentlich noch neun Tage für den Vorverkauf anberaumt sind, stehen nur noch weniger als 6 % der nativen RIA Token zur Verfügung. Im Laufe des Presales wettete auch bereits ein Krypto-Wal mit rund 100.000 $ auf eine bullische Entwicklung nach dem ICO. Bald werden wir sehen, ob der Großinvestor Recht behält. Noch verbleiben wenige Tage, um nach einer eigenständigen Due-Diligence ebenfalls ein Engagement bei Calvaria aufzubauen.

