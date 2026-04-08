08.04.2026 13:16:00

„Chip-Dilemma” beim MacBook Neo - und die Frage nach der nächsten Generation

Apple verwendet Binning-Varianten des A18 Pro für das MacBook Neo, die im iPhone nicht benötigt werden. Offenbar ist hier nun eine Nachproduktion notwendig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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