⭕ Von Bitcoin bis Shitcoin ⭕: Das war diese Woche los!

Diesmal erhalten Sie nicht nur einfach einen Rückblick über die vergangenen Tage. Wir wollen Ihnen mit diesen Krypto-News auch ein paar aktuelle Themen präsentieren, die nicht immer auf Seite 1 der Nachrichten gelandet sind. Sie sind aus unserer Sicht aber ausgesprochen interessant und geben einen guten Überblick über den derzeitigen Kryptomarkt und seine Herausforderungen.

Es gibt nach mehreren Jahren vollständiger Trading Zyklen ausreichend Daten für den Kryptomarkt. Diese ermöglichen die Betrachtung von Mustern in den historischen Daten und die Prognose von zukünftigen Kursen. Für Bitcoin sind sich zumindest auf Twitter die meisten Experten sicher, dass die Chartanalysen nur ein Ergebnis kennen: Bitcoin steht kurz vor dem Ausbruch.

Millionär Tim Drapper sicher, dass Bitcoin Fiat überholen wird

Natürlich gibt es fast täglich Meldungen darüber, was Experten oder führende Analysten zu sagen haben. Bei Bitcoin horcht die Öffentlichkeit aber gerne genauer hin. Tim Drapper ist eine solche Person, bei der jeder mediale Auftritt genauestens verfolgt wird. Diesmal sagt er, dass Bitcoin das Potenzial hat Bargeld zu überholen.

Als Gründe nennt Drapper:

Bitcoin verfügt über die besserer Technologie

Bitcoin ist sicherer als Fiat

Bitcoin wird weltweit akzeptiert

Bitcoin ist dezentralisiert

Bitcoin ist günstiger als beispielsweise Kreditkartengebühren

Akzeptanz von Bitcoin wird überproportional steigen

Immer mehr Händler akzeptieren Bitcoin

Bitcoin übernimmt zukünftig eine transformierende Rolle

Das ist insofern erstaunlich, als diese Aussage genau zu dem Augenblick aufkam, als sich der BTC-Kurs in einem neuen Monatstief befand. Aktuell notiert 1 BTC lediglich bei 26.774,95 EUR. Anfang April dieses Jahres schaffte die führende Kryptowährung immerhin mal kurzfristig den Sprung über die strategisch wichtigen 30.000er-US-Dollar.

Was US-Amerikaner in Finanzfragen wirklich bereuen

Das US-Portal Bankrate wollte herausfinden, welche Finanzentscheidungen Amerikaner bereuen. Während rund 26 % keine ihrer bisher getroffenen finanziellen Entscheidungen bereuen, sind 74 % mit ihren bisherigen Finanzentscheidungen unzufrieden. Vor allem, dass sie sich nicht frühzeitig um eine entsprechende Altersvorsorge gekümmert haben, bereuen die US-Amerikaner laut der Studie.

Die falschen Entscheidungen führen dabei auch häufig zu mehr Stress, wie die Befragung zutage brachte.

60 Prozent der Generation Z, 57 Prozent der Millennials, 45 Prozent der Gen X und 38 Prozent der Baby-Boomer gaben an, dieses Jahr aufgrund ihrer Finanzfehler aus der Vergangenheit gestresster zu sein als im Vorjahr 2022. Finanzen.at

Auch in Deutschland weisen Studien darauf hin, dass Finanzentscheidungen für späte Reue sorgen können. Allerdings ist es hierzulande nicht das fehlende Vorsorgen fürs Alter. Es geht vielmehr um die falsche Beratung, die Anleger häufig von ihren Beratern erhalten haben und dementsprechend nicht die richtigen, also lukrativen, Assets ausgewählt zu haben.

Ein lukratives Asset zeigt sich beispielsweise in XRP20, einem Ripple-Nachfolger. Der Krypto Pre-Sales eignet sich sowohl für das langfristige Anlegen im Sinne des Aufbaus einer möglichen Altersvorsorge, als auch für das kurz- und mittelfristige Investieren, wenn Anleger auf den Kurszuwachs nach dem Token Launch spekulieren.

So funktioniert der Tokenburn

Wenn sich Entwickler entschließen, entschieden von Anfang an gegen eine inflationäre Wertminderung von Token vorzugehen, haben sie in aller Regel einen Mechanismus zum Verbrennen von Token, den Tokenburn, ins Protokoll integriert. Dieses Vernichten von Token aus dem Gesamtbestand kann in unterschiedlicher Weise erfolgen, dazu gehören unter anderen diese:

Übermittlung der Coins oder Token in eine spezielle Wallet, die über keinen erkennbaren privaten Schlüssel verfügt. Diese Wallet ist ausschließlich dazu da, die empfangenen Vermögenswerte abgetrennt von allen anderen und vor allem unerreichbar aufzubewahren. Sie verringern wie im Tokenburn üblich, den Umlauf der existierenden Token. Häufig geht ein bestimmter Prozentsatz der Transaktionsgebühren oder anderer Gebühren im Protokoll in den Tokenburn. Dieser wird entweder von den Entwicklern durchgeführt oder von einer gemäß der Governance des Protokoll bestimmten Gruppe aus Netzwerkteilnehmern, beispielsweise einer DAO. Wie bei Shiba Inu kann es auch ein zugängliches Portal geben, dass extra für den Tokenburn von den Entwicklern bereitgestellt wird. Dort können auch Einzelpersonen seit April 2022 durch eine Kooperation mit den Entwicklern von Ryoshis Vision SHIB-Token entfernen. Als Ausgleich erhalten Sie unterschiedliche Anreize.

Egal, wie der Vorgang des Tokenburn durchgeführt wird, der Vorgang ist nicht umzukehren. Im Effekt soll die Vernichtung von Token aus dem Gesamtbestand dazu beitragen, der Inflation entgegenzuwirken. Man spricht dann auch von einer deflationären Entwicklung. Der Tokenburn gilt im Kryptomarkt als bewährte Methode zur Stärkung des Wertes eines digitalen Assets.

Fazit: Von Bitcoin bis Shitcoin war diesmal wieder alles dabei, oder etwa nicht? Wo ist der Shitcoin, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen? Schließlich wollen wir Ihnen den neuesten Shit Coin am Meme Markt nicht vorenthalten. Hier ist er: Wall Street Memes steht kurz vor dem Token Launch und bietet seinen nativen Utility-Token in einer der letzten Pre-Sales-Phasen für nur 0,0334 $ an. Ins Projekt, das sich als Anti-Kapitalismus-Coin versteht, haben Investoren aus dem Privatsektor schon über 23,73 Millionen US-Dollar investiert. Da werden manche Altcoins neidisch!

