💚 Bald im öffentlichen Handel: Nur noch 4 Pre-Sales Phasen bis zum Token Launch!

Die fantastische Summe von über 20,15 Millionen US-Dollar hat der Vorverkauf von Wall Street Memes bereits eingebracht. Der native Utility-Token kosten in einer der letzten Phasen aktuell nur 0,0328 US-Dollar.

Zum mit Spannung erwarteten Token Launch sind es nur noch 4 Phasen, in denen der Preis auf 0,0337 US-Dollar pro $WSM-Token ansteigen wird. Der automatische Wertzuwachs hält sich zwar in den letzten Phasen in Grenzen. Sie profitieren jedoch von den Chancen, wenn der Coin dann endlich an die ersten Handelsplattformen geht.

Besondere Tokenomics garantiert den Community-Aspekt des Projektes

CEX und DEX Token Launch für Q3 geplant – Achtung FOMO

50 % aller Token im Pre-Sales verfügbar: nur noch wenige Token erhältlich

Herausforderungen liebt dieser Meme Coin ganz besonders

Mit Humor, Sarkasmus und Ironie gegen die Reichen der Wall Street

Achtung FOMO – Warum sich Anleger um diesen Coin reißen!

FOMO beschreibt die Angst von Anlegern, ein lukratives Geschäft oder einen Coin mit Potenzial zu verpassen. Genau dieses Gefühl herrscht gerade am Meme Markt, der von zahlreichen besonderen neuen Coins mit Zukunft beherrscht wird. Währenddessen ist es um PEPE und DOGE sowie andere altbekannte Meme Coins sehr ruhig geworden. Doch nicht so bei Wall Street Memes.

Inverse Cramer pic.twitter.com/2AZ56rOZl2 — Wall St Bulls (@wallstbullsNFT) July 21, 2023

Neben der integrierten Wertsteigerung während des Pre-Sales hat der Meme Coin eine außergewöhnlich lukrative Tokenomics erstellt. Dabei stehen 50 % aller verfügbaren Token schon alleine im Pre-Sales zur Verfügung. Das stärkt den Anreiz für Anleger ins Projekt zu investieren.

Es spiegelt aber auch wider, wie wichtig den Entwicklern die Community ist. Dass sie damit Erfolg haben, beweist der enorm große Zulauf auf den sozialen Kanälen von Wall Street Memes.

Mehr als 1,1 Millionen Menschen sind bereits als Fans, Followers und Unterstützer dabei, wenn fast stündlich neue Wall Street Memes veröffentlicht werden. Selbstredend, dass die sich rasend schnell durch die Plattformen teilen und damit eine nie dagewesene hohe Viralität und Reichweite erhalten.

Darin liegt das Erfolgskonzept von Wall Street Memes begründet, und zwar in der aktiven Community und ihrer uneingeschränkten Begeisterung für die Idee dahinter.

Phase Tokenpreis (USD) Stufe 1 0,02500000 Sold Out Stufe 2 0,02530000 Sold Out Stufe 3 0,02560000 Sold Out Stufe 4 0,02590000 Sold Out Stufe 5 0,02620000 Sold Out Stufe 6 0,02650000 Sold Out Stufe 7 0,02680000 Sold Out Stufe 8 0,02710000 Sold Out Stufe 9 0,02740000 Sold Out Stufe 10 0,02770000 Sold Out Stufe 11 0,02800000 Sold Out Stufe 12 0,02830000 Sold Out Stufe 13 0,02860000 Sold Out Stufe 14 0,02890000 Sold Out Stufe 15 0,02920000 Sold Out Stufe 16 0,02950000 Sold Out Stufe 17 0,02980000 Sold Out Stufe 18 0,03010000 Sold Out Stufe 19 0,03040000 Sold Out Stufe 20 0,03070000 Sold Out Stufe 21 0,03100000 Sold Out Stufe 22 0,03130000 Sold Out Stufe 23 0,03160000 Sold Out Stufe 24 0,03190000 Sold Out Stufe 25 0,03220000 Sold Out Stufe 26 0,03250000 Sold Out Stufe 27 0,03280000 Live Stufe 28 0,03310000 Stufe 29 0,03340000 Stufe 30 0,03370000

Die Tokenomics des Projektes ist stark auf die Community und die Bedürfnisse der Anleger ausgerichtet. Die Hälfte der Token sind alleine für den sehr erfolgreichen Pre-Sales in 30 Phasen vorgesehen. Davon sind schon über 85 % ausverkauft. Jetzt geht es um die letzten verfügbaren $WSM-Token zu Sonderpreisen, denn die sind niedriger als beim späteren Token Launch. Geplant ist der Preis von 0,0337 US-Dollar an den Handelsplattformen.

Gesamt Umlaufversorgung 2.000.000.000 (100 %) Pre-Sales 1.000.000.0000 (50 %) Community Belohnungen 600.000.000 (30 %) CEX Liquidität 200.000.000 (10 %) DEX Liquidität 200.000.000 (10 %)

Worin liegt das Wall Street Meme Potenzial?

Es gibt eine ganze Reihe an Faktoren, die Einfluss auf die weitere Preisentwicklung des nativen Utility-Tokens $WSM nehmen. Sie alle zeigen, wie groß das Potenzial von Wall Street Memes ist. Angefangen mit der großen Begeisterung für die Memes in den sozialen Medien, über die leergekauften 26 Pre-Sales Phasen, bis hin zum genialen Geschäftsmodell kann Wall Street Memes auf ganzer Linie überzeugen.

Das sind die Gründe, warum $WSM ein Coin mit Potenzial ist:

Auf Ethereum-Blockchain entwickelt: Durch die Verwendung der Ethereum-Blockchain und des ERC20 Tokenstandard nutzen die Entwickler einen extrem sparsamen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus. Dieser zeigt, wie nachhaltig und innovativ Wall Street Memes ist. Außerdem bieten die Standardvorgaben des ERC20-Token Anlegern ein hohes Maß an Sicherheit beim verwendeten Programmiercode. Schon tausende Token wurden so umgesetzt.

Merchandise Shop: Die exklusive Merchandise Kollektion bietet alles, was echte Anhänger brauchen, um ihre Leidenschaft für Wall Street Memes auszudrücken. Mit den Produkten werden Sie alle Blicke auf sich ziehen. Lachen und Kapitalismus gehören bald zum Alltag.

Elon Musk mag Wall Street Memes: Sogar Elon Musk, der Godfather der Memes, hat das Projekt von Wall Street Memes für sich entdeckt und auf ein Meme reagiert. Das ist wie eine Auszeichnung oder die Krone, die vom führenden Vertreter lustiger Meme-Coins für Wall Street Memes vergeben wird.

Botschafter: Schon zwei sehr berühmte und einflussreiche Botschafter konnten für Wall Street Memes gewonnen werden. Dazu gehören Aaron Cryptonoob und Krypto Jamie. Beide Influencer sind in der Krypto Szene bestens bekannt und vernetzt. Sie haben dazu beigetragen, das Projekt zu pushen und die virale Reichweite der Memes noch einmal zu erhöhen.

$WSM Airdrop: Noch 121 Tage, dann werden die glücklichen Besitzer der WSM-Token im Rahmen des großen Airdrop bekanntgeben. Insgesamt stehen 5 x 10.000 $ in Form von $WSM bereit. Alles, was Anleger dafür tun müssen, sind 7 einfache Schritte durchzuführen. Diese lauten:

Twitter-Account folgen Webseite besuchen Telegram-Chanel besuchen Instagram des Projektes besuchen $WSM-Token kaufen Kaufnachweis einreichen Discord Server besuchen

Fazit: Der $ 50.000 AirDrop von Wall Street Memes ist nur eine der vielen Highlights des Projektes, das auch als Anti-Kapitalismus-Coin bezeichnet wird. Der Meme Markt ist die ideale Basis für einen Coin, der sich gegen die Superreichen und Megainvestoren auflehnt.

Mit den Memes, die über die große Community extrem schnell in Social Media geteilt werden, gelingt den Machern schnell der große Wurf. Mehr als 85 % der Wall Street Memes Token sind schon weg. Aktuell herrscht große FOMO am Markt, die Angst, etwas zu verpassen. Mehr als 20,15 Millionen US-Dollar sind bereits investiert. Schnell sein lohnt sich, bald ist der Vorverkauf zu Ende und der öffentliche Handel beginnt.

