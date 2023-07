💰 Darum wird es bald mehr Krypto-Millionäre in Deutschland geben! 💰

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch wenn im vergangenen Jahr Krypto-Millionäre viel Geld verloren haben, ist die Zahl der Anleger, die mit Kryptowährungen reich wurden, immer noch sehr hoch. Deutschland steht grundsätzlich bei der Zahl reicher Menschen und Millionäre besonders gut da. Mit der zunehmenden Zahl erfolgreicher Kryptowährungen und Pre-Sales werden in naher Zukunft höchstwahrscheinlich weitere Krypto-Millionäre hinzukommen.

„Club der Millionäre“ in Deutschland laut Studie 2022 weitergewachsen

100.000 neue Millionäre allein in 2021 hierzulande

Rund ¾ aller Privatanleger in Bitcoin erlitten 2022 heftige Verluste

Krypto Pre-Sales sammeln Millionen US-Dollar ein

Neue Krypto-Millionäre werden vor allem aus diesem Sektor stammen

$WSM-Token nur 0,0332 $ im Pre-Sales

Mehr Millionäre in Deutschland und global

Die Reichen sind im vergangenen Jahr noch reicher geworden, so die Tagesschau im Juni letzten Jahres. Die Beratungsgesellschaft Capgemini hatte in einer Studie herausgefunden, dass 2021 die Zahl der Dollar-Millionäre global und auch in Deutschland weiter zugenommen hatte. In dem „World Wealth Report“ ist zu lesen, dass das Gesamtvermögen der Dollar-Millionäre in Deutschland um 7,4 % auf rund 6,3 Billionen US-Dollar gestiegen ist.

In Deutschland gehören inzwischen 1,63 Millionen Menschen zu den Personen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen. Rund 100.000 Menschen stiegen hierzulande in diesen Bereich auf. Weltweit steigerten die Millionäre dem Bericht zufolge ihr Vermögen 2021 um acht Prozent auf den Rekordwert von insgesamt 86 Billionen US-Dollar. Tagesschau

Es gibt 77.405 Bitcoin-Adressen mit einem Vermögen von mehr als 1 Million US-Dollar im Mai 2023. Das haben verschiedene Auswertungen ergeben. Die genaue Anzahl der Bitcoin Millionäre ist daher unklar, denn die exakte Zuordnung der Adressen ist nicht möglich.

Leider lässt sich auch nicht sagen, wo diese Millionäre ansässig sind. Die aktuell schwierige Situation auf dem Kryptomarkt hat jedenfalls dazu geführt, dass sich die oben genannten Zahl weiter verringert hat. Im Jahr 2022 gab es 116.139 Bitcoin-Adresse mit einem Wert von mehr als 1 Million USD.

Was über Millionäre allgemein in Deutschland bekannt ist, sind die Wohnorte. So ist die Millionärsdichte, bezogen auf die Anzahl der Millionäre pro 10.000 einkommenssteuerpflichtiger Bürger in Hamburg am höchsten. Dort lebten 2018 1.247 Einkommensmillionäre, Ende 2019 waren es 1.268. Aktuellere Zahlen liegen leider nicht vor.

Was sind Krypto-Millionäre?

Der Reichtum in Deutschland ist ungleich verteilt. Das führt dazu, dass die sogenannten Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Aus diesem Grund suchen immer mehr Normalbürger nach Chancen, ihr Geld in lukrative Projekte zu investieren und so Vermögen aufzubauen. Sei es aus Angst vor Altersarmut, zum Sparen oder für die Anschaffung von Immobilien: Kryptowährungen bilden für viele Anleger die ideale Gelegenheit, vermögend zu werden.

Natürlich träumt jeder davon, ein Krypto-Millionär zu werden. Oder aber gleich ein Krypto-Milliardär, denn auch die sind nicht so selten am Markt zu finden. 10 Krypto-Milliardäre kommen zusammen auf ein Vermögen von 123 Milliarden US-Dollar. Zu den bekanntesten Namen gehören Jed McCaleb, die Winklevoss-Zwillinge, Brian Armstrong und Changpeng Zhao. Der 45-jährige Geschäftsmann ist der Gründer der nach Handelsvolumen größten Krypto-Börse Binance, die er im April 2018 gegründet hat.

„Superreiche“ gewinnen noch mehr: Je reicher eine Person ist, desto schneller wächst das Vermögen: Diese These scheint durch einen Blick auf die Superreichen weltweit bestätigt zu werden. Tagesschau

Ein Krypto-Milliardär, der praktisch über Nacht all sein Vermögen verlor, ist allen nur zu gut bekannt: Sam Bankman-Fried. Sein Fall hat gezeigt, wie schnell das Geld verpuffen kann, dass sich mit Kryptowährungen verdienen lässt. Grundsätzlich sind Krypto-Millionäre aber Anleger, die nicht etwa ein eigenes Unternehmen gegründet haben, sondern in Kryptos angelegt haben und damit eine Rendite von mehr als 1 Million US-Dollar erreicht haben.

Diese Summe mag auf den ersten Blick hoch erscheinen. Es ist jedoch durchaus möglich, vor allem mit Krypto Pre-Sales, günstig in ein Projekt einzusteigen und am Ende als Krypto-Millionär zu gelten. Kostet ein Token wie bei Wall Street Memes etwa nur 0,0322 $, besteht die Möglichkeit, mit geringem finanziellen Investment von überdurchschnittlich hohen Renditen zu profitieren.

Krypto-Millionär über Nacht werden?

Die meisten Krypto-Millionäre haben ihr Vermögen durch das direkte Investment in einen Coin gemacht. Meist ist dieses Investment zu Beginn erfolgt, also zu einem Zeitpunkt, wo der Preis pro Coin sehr niedrig war.

Mit Blick auf die aktuellen Kurse ist schnell feststellbar, dass die Preise für bewährte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum recht hoch liegen. Viele Anleger kaufen daher nur Anteile an den führenden Coins, was die Chance auf ein Millionenvermögen entsprechend schmälert, wenn nicht große Summen investiert werden.

Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel das Investieren in einen Krypto Pre-Sales, der noch ganz am Anfang steht und dementsprechend hohe Wachstumspotenzial bieten könnte. Diese Krypto Pre-Sales gibt es derzeit am Markt:

Just checked my Powerball results pic.twitter.com/TpIQiJaHqW — Wall Street Memes (@wallstmemes) July 20, 2023

Wall Street Memes ist eine Gegenbewegung zum Kapitalismus und vereint bereits mehr als 1,1 Millionen User in seiner Gemeinschaft. Die viralen Hits präsentieren sich als Memes, die mit Satire, Humor oder Ironie die Finanzwelt nicht so ernstnehmen. Der Vorverkauf von Wall Street Memes befindet sich kurz vor dem Ausverkauf, derzeit kostet der native Utility-Token $WSM nur 0,0322 $. Damit kann der Coin noch gen Himmel wachsen, wenn der Vorverkauf beendet ist und der Token Launch erfolgt.

yPredict ist eine KI-Plattform für Handelssignale am Kryptomarkt. Das intelligente Trading Terminal steht Anfänger und Fortgeschrittenen zur Verfügung und unterstützt alle Formen von Handelsstrategien mit Echtzeit-Daten, Chartanalysen, technischen Indikatoren und Künstlicher Intelligenz. Diese steht in Form von Krypto-Prognosen bereit, mit denen sich Vorhersagen über den weiteren Verlauf eines Wertes erstellen lassen.

KI-Vorhersagemodelle stehen auf der Plattform ebenfalls in bereits fertiger Form bereit. Dort können User die Modelle von KI-Entwicklern auf dem Marktplatz kaufen und sie mit dem nativen Utility-Token $YPRED bezahlen. Auch hier ist es ein Pre-Sales, der $YPRED-Token kostet derzeit nur 0,10 $. Der Token Launch steht unmittelbar bevor, der Preis für die Eröffnung beim öffentlichen Handel wird bei 0,12 $ liegen.

AI-related cryptos are soaring! Don't miss out on the potential 10x growth of $YPRED! As Elon Musk enters the AI sphere, interest in AI-related cryptocurrencies is on the rise! Stay ahead of the curve! #AI #ElonMusk #Cryptocurrency #yPredict pic.twitter.com/FjUJKKwQoL — yPredict.ai (@yPredict_ai) July 21, 2023

Mit Launchpad.XYZ gelangen Anleger barrierefrei ins Web 3.0. Die Blockchain-basierte Plattform widmet sich mit allen Bereichen und Funktionen dem Internet der Zukunft. Egal ob NFT-Marktplatz, Trading-Terminal, Gaming-Hub, dezentralisierte Exchange oder umfangreicher Wissensbereich: Anleger brauchen nur noch diese Plattform. Den Zugang dazu gewährt der Kauf des nativen Utility-Token $LPX für derzeit nur 0,0445 $. Auch hier steht der Preis beim Token Launch bereits fest und wird bei 0,9565 $ liegen.

Losing track of your investments? Keep a close eye on our Portfolio Tracker with #LaunchpadXYZ



Join our community and start your journey today!



https://t.co/ZUZaIKgy84#LaunchpadKnows #Web3 #Alts pic.twitter.com/ABEh68TrBn — Launchpad.xyz (@launchpadlpx) July 21, 2023

Fazit: Es gibt viele Wege nach Rom und genauso viele Wege, Krypto-Millionär zu werden. Die Chancen stehen bei Projekten mit sehr niedrigen Preisen entsprechend höher, denn hier ist das Wachstumspotenzial der Coins überdurchschnittlich hoch. Wer lieber in Altcoins wie Bitcoin oder Ethereum investiert, muss entweder entsprechend viel Geld investieren oder damit leben, unter Umständen kein Krypto-Millionär zu werden. Die vorgestellten Krypto Pre-Sales wie der von Wall Street Memes sind nur einige der potenziellen Chancen für Coins mit Potenzial 2023.

