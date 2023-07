💲⚡ 3 Gründe, warum dieser Meme Coin 1 Milliarde USD Marktkapitalisierung schaffen könnte 💲⚡!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Ziel ist wirklich ambitioniert, aber durchaus realistisch, wenn man sich die vergangene Entwicklung dieses Coins ansieht. Wall Street Memes ist angetreten, um der erste Meme Coin am Markt zu werden, der eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreicht. Wir glauben, dass könnte möglich sein und wir werden die Gründe dafür ausführlich darlegen.

Wall Street Meme verändert den Meme Markt nachhaltig

Schon über 1,1 Millionen Follower sind als Unterstützer dabei

Vorverkauf hat schon über 12,5 Millionen US-Dollar gebracht

Mit ETH, USDT oder BNB den $WSM-Token kaufen

3 Gründe für den Erfolg von Wall Street Memes

Zugegeben, der Token tauchte über Nacht am Markt auf und schlug gleich ein wie eine Krypto-Bombe. Während sich bereits zahlreiche andere Meme Projekte als Widersacher für Dogecoin und Pepe versucht hatten, ist es lange Zeit eher ruhig gewesen am Meme Markt. Doch dann kam Wall Street Memes und alles ist anders.

Das sind die 3 Gründe, warum Wall Street Memes 1 Milliarde US-Dollar Market Cap schaffen könnte.

Grund 1: Das Thema von Wall Street Memes

Als zentrale Themen dienen den Memes der Plattform vor allem alles rund ums Geld, die globalen Finanzmärkte, der Kapitalismus und die Superreichen dieser Welt. Zusammen mit Ironie, Humor und Sarkasmus werden Memes erstellt, um auszudrücken, was die Community in Wahrheit vom Kapitalismus denken. Das wirtschaftliche System, in dem wir leben, hat nicht nur Vorteile.

Das System führt dazu, dass Menschen mit geringen finanziellen Mitteln nicht immer den gleichen Zugang zum globalen Finanzmarkt haben, wie dies beispielsweise bei großen Investoren oder erfolgreichen Vermögensverwaltern wie BlackRock der Fall ist.

Wer sich ausgeschlossen fühlt, sucht nach Wegen, seine Emotionen auszudrücken. Und genau da ist das riesige Potenzial von Wall Street Memes, was den ersten Grund dafür ausmacht, an das hoch gesteckte Ziel des Meme Coins zu glauben.

Grund 2: Die große Community von Wall Street Memes

Die Veröffentlichung des Projektes von Wall Street Memes ging sehr schnell und ohne große Ankündigung. Doch innerhalb kürzester Zeit stieg die Community des neuen Meme Coins auf über 1,1 Millionen Follower an.

BREAKING – Reports say Elon Musk plans to buy the entire stock market and limit how much money you can lose on degen trades pic.twitter.com/B6E6GiYUR8 — Wall Street Memes (@wallstmemes) July 3, 2023

Auf allen sozialen Kanälen beteiligen sich die Follower aktiv an Diskussionen und teilen natürlich die Memes des Projektes. Als Bild mit Text auf Social Media leben Memes von einer hohen Reichweite, doch dafür brauchte es eine entsprechend große Community.

Diese hat Wall Street Memes gleich schon zu Beginn des Pre-Sales mitgebracht, was ausgesprochen selten in dieser Branche ist. Normalerweise bauen sich solche Gemeinschaften über Wochen, Monate oder sogar Jahre auf.

Das dies im Falle von Wall Street Memes anders war und ist, bestärkt das hohe Wachstumspotenzial des Projektes. Als Grund Nummer 2 von 3 steht hier die Gemeinschaft von Wall Street Memes, die nicht nur überdurchschnittlich groß ist, sondern sich auch innerhalb extrem kurzer Zeit aufgebaut hat.

Grund 3: Die große virale Reichweite

Zusammen mit der großen Community ist Wall Street Memes direkt von Anfang an eine Seltenheit gelungen. Memes leben von viraler Reichweite, denn ohne die entsprechende Aufmerksamkeit und das Teilen der Memes können diese nicht das geplante Ziel erreichen. Memes benötigen viele begeisterte Anhänger und deren uneingeschränktes Vertrauen in das Geschäftsmodell.

Die hohe virale Reichweite sorgt für die notwendige Verbreitung der wesentlichen Botschaften und Inhalte. Das ergibt dann mehr Follower, die $WSM-Token im Pre-Sales oder später beim Token Launch an den Exchanges kaufen. Sind die Inhalte interessant und von großer Relevanz, treffen sie die Emotionen der Menschen.

Die große virale Reichweite, dazu die aktive Community und Themen, die von hoher Relevanz sowie Aktualität geprägt sind, sind das Geheimnis des großen Erfolges von Wall Street Memes. Damit scheint das Ziel der Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar realistisch. Das dürfte eine spannende Sache werden, wenn das Ziel auch tatsächlich realisiert wurde.

Wie mögen dann wohl PEPE, Doge oder SHIB reagieren? Und was ist mit den anderen neuen Coins, die 2023 explodieren könnten? Dazu gehören beispielsweise yPredict, Launchpad.XYZ und Thug Life.

Weitere Gründe für den Erfolg von Wall Street Memes

Die Entwickler haben in den Pre-Sales eine automatische Wertsteigerung in die Preisentwicklung integriert. Diese Tatsache ist ein zusätzlicher finanzieller Anreiz für Investoren, in das Projekt einzusteigen. Zurzeit ist Phase 21 von 30 live geschaltet und der native Utility-Token $WSM kostet nur 0,031 $. Wer jetzt noch einsteigt, hat immer noch eine automatische Wertsteigerung von rund 8 %.

Diese Wertsteigerung bezieht sich auf den derzeitigen Pre-Sales Preis und den Preis zum Listing, den die Entwickler mit 0,0337 $ angegeben haben. Dieser wird mit Phase 30, die auch die letzte Pre-Sales Phase darstellt, erreicht werden.

Phase Tokenpreis (USD) Prozentsatz Preisschritte (USD) Wert Wertsteigerung % Stufe 1 0,02500000 2,00% 100 1,20 Sold Out Stufe 2 0,02530000 2,00% 0,00030000 2,40 Sold Out Stufe 3 0,02560000 2,00% 0,00030000 3,60 Sold Out Stufe 4 0,02590000 2,00% 0,00030000 4,80 Sold Out Stufe 5 0,02620000 2,00% 0,00030000 6,00 Sold Out Stufe 6 0,02650000 2,00% 0,00030000 7,20 Sold Out Stufe 7 0,02680000 2,00% 0,00030000 8,40 Sold Out Stufe 8 0,02710000 2,00% 0,00030000 9,60 Sold Out Stufe 9 0,02740000 2,00% 0,00030000 10,80 Sold Out Stufe 10 0,02770000 2,00% 0,00030000 12,00 Sold Out Stufe 11 0,02800000 2,00% 0,00030000 13,20 Sold Out Stufe 12 0,02830000 2,00% 0,00030000 14,40 Sold Out Stufe 13 0,02860000 2,00% 0,00030000 15,60 Sold Out Stufe 14 0,02890000 2,00% 0,00030000 16,80 Sold Out Stufe 15 0,02920000 2,00% 0,00030000 18,00 Sold Out Stufe 16 0,02950000 3,00% 0,00030000 19,20 Sold Out Stufe 17 0,02980000 3,00% 0,00030000 20,40 Sold Out Stufe 18 0,03010000 3,00% 0,00030000 21,60 Sold Out Stufe 19 0,03040000 3,00% 0,00030000 22,80 Sold Out Stufe 20 0,03070000 3,00% 0,00030000 24,00 Sold Out Stufe 21 0,03100000 4,00% 0,00030000 25,20 Live Stufe 22 0,03130000 4,00% 0,00030000 26,40 Stufe 23 0,03160000 4,00% 0,00030000 27,60 Stufe 24 0,03190000 4,00% 0,00030000 28,80 Stufe 25 0,03220000 4,00% 0,00030000 30,00 Stufe 26 0,03250000 6,00% 0,00030000 31,20 Stufe 27 0,03280000 6,00% 0,00030000 32,40 Stufe 28 0,03310000 6,00% 0,00030000 33,60 Stufe 29 0,03340000 7,00% 0,00030000 34,80 Stufe 30 0,03370000 10,00% 0,00030000 33,20

Das ist aber nur der Einstiegspreis für die Veröffentlichung des Tokens an öffentlichen Handelsplattformen. Ab diesem Zeitpunkt regelt das Prinzip von Angebot und Nachfrage die Wertentwicklung.

Erfahrungsgemäß steigen die Preise von neuen Coins und Krypto ICOs, sobald die Öffentlichkeit darauf zugreifen kann. Das mediale Interesse ist bei Wall Street Memes schon jetzt riesengroß. Das wird für große Erfolge an den Krypto Plattformen sorgen, die Chancen für hohe Renditen sind jedenfalls überaus groß.

Fazit: Wall Street Memes ist ein Meme Coin, der die Märkte verändert könnte. Durch seine hohe Relevanz und die schier unendlich neuen Themen, die die globalen Finanzmärkte jeden Tag bereithalten, kann Wall Street Memes unzählige Memes entwerfen, die immer die aktuelle Stimmung der Anleger ausdrücken. Schon jetzt sind über 12 Millionen US-Dollar ins Projekt geflossen, das Ziel einer 1 Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung ist also durchaus realistisch.

Die Zukunft wird zeigen, wie sich der restliche Vorverkauf von Wall Street Memes entwickelt und wie der Token schlussendlich an den Krypto-Exchanges angenommen wird.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/