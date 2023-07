💸💸Die drei besten Memes gegen den Kapitalismus 💸💸

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kapitalismus muss sich vielfältigen Vorwürfen stellen, darunter denen, dass das System Schuld sei an Armut, Elend, Hunger, Krieg, Umweltzerstörung und Klimafolgen. Doch es wäre zu einfach, dem Kapitalismus die Schuld an allen sozialen, ökologischen und politischen Probleme zu geben.

Kapitalistische Bedingungen bevorzugen dennoch eine kleine Gruppe Personen, während viele Bewohner der Erde keinen Zugang zum klassischen Finanzsystem haben.

Ist Kapitalismus nur ein Herrschaftssystem?

Fördert unser Wirtschaftssystem wirklich den Wohlstand für alle?

Basiert das bestehende System auf Egoismus und Maximierung von Profit?

Wohlstand ist ungleich verteilt und die Erde wird ausgebeutet?

Globale Konzerne kassieren Milliarden und vermeiden Steuern?

Warum der Kapitalismus gut ist

Mit den richtigen Regeln und Rahmenbedingungen kann der Kapitalismus für mehr materiellen Wohlstand für alle führen. Von diesem Wirtschaftssystem profitieren vor allem diejenigen, die selbst am wenigsten zu eigener wirtschaftlicher Leistung imstande sind. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Lebenssituation vieler Menschen verbessert. Einer der Gründe dafür ist das Wirtschaften auf größtenteils kapitalistischen Grundlagen.

When you refuse to pay $8 a month for Twitter pic.twitter.com/HffWGJI6HX — Wall Street Memes (@wallstmemes) June 29, 2023

Auch die voranschreitende Globalisierung unterstützt ein faires und gerecht verteiltes Wirtschaftssystem mit kapitalistischen Zügen. Im Prinzip kann im Kapitalismus jeder reicht werden. Allerdings benötigt man dafür das notwendige Grundkapital, was ein Nachteil des Systems ist.

Viele Menschen sind sich einig, dass der Kapitalismus die Umwelt zerstört und dass er dafür verantwortlich ist, wenn die Erderwärmung unaufhaltsam weiter geht. Tatsächlich sind es aber die Menschen, die mit ihren Bedürfnissen die Ressourcen des Planeten erschöpfen. Dazu gehören selbstverständlich auch Kapitalisten und andere Reiche, die einen hohen, gelegentlich obszön hohen Konsum pflegen. Süddeutsche Zeitung

99% of trading accounts on Twitter pic.twitter.com/vrb976fkE7 — Wall Street Memes (@wallstmemes) June 25, 2023

Kapitalismus hat nicht nur den Lebensstandard vieler Menschen verbessert, sondern auch ein unglaubliches Maß an Innovationen und Fortschritt geführt. Das Streben nach mehr Geld, führt dazu, dass Unternehmen und Menschen miteinander konkurrieren, um besser zu sein als der andere.

Vorteile des Kapitalismus

Freier Handel und den Zugang zu einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen.

Angebot und Nachfrage bestimmen die Marktpreise

Förderung der Chancengleichheit

Individuelle Freiheit wie das Wahlrecht

Respekt des Privateigentums

Förderung von Innovationen

Warum der Kapitalismus schlecht ist

Der Kapitalismus basiert auf Egoismus und Maximierung des persönlichen Nutzens. In der folge haben wenige Menschen die Möglichkeit, die große Mehrheit der Bevölkerung auszubeuten. Im Streben alles Handels steht immer der materielle Profit. Darunter leiden aber die wichtigeren Ziele der Gesellschaft, wie die Verbesserung des Gemeinwohls oder der Umweltschutz.

Projekte wie das von Ecoterra hilft hingegen, trotz finanzieller Anreize für Anleger, dem Umwelt und dem Klima. Durch Recycling auf der Blockchain werden alle Transaktionen in diesem Zusammenhang dauerhaft und transparent abgespeichert. Token Inhaber unterstützen das Projekt mit dem Recycling von Wertstoffen und erhalten dafür neue Token der nativen Währung $ECOTERRA. Hier geht direkt zum Pre-Sales, der kurz vor dem Abschluss steht.

Where that money come from tho pic.twitter.com/MlFPJJ8hGJ — Wall Street Memes (@wallstmemes) June 24, 2023

Im Finanzkapitalismus gibt es Gier und Spekulanten. Durch den Zusammenbruch großer Banken und der Rettung durch den Staat, der sich eigentlich in die freie Marktwirtschaft nicht einmischt, ist das entstandene Misstrauen verständlich.

Nachteile des Kapitalismus

Privilegierung des individuellen Wohlergehens vor kollektivem Interesse

Das Thema Umwelt wird in der Regel nicht priorisiert

Produktivität statt Pflege des Ökosystems hat höchste Aufmerksamkeit

Ausbeutung von Arbeitnehmern

Teil der Bevölkerung hat keinen Zugang zu höherem Lebensstandard

Warum der Kapitalismus Wall Street Memes braucht

Wall Street Memes bedient sich bei seiner Mission nicht der komplexen Sprache wie es Analysten. Stattdessen kommen beim Ausdruck von Gefühlen über den Kapitalismus Memes zum Einsatz. Diese erreichen innerhalb von Sekunden eine hohe virale Reichweite, auch durch die über 1,1 Millionen Follower von Wall Street Memes in den sozialen Kanälen.

Wer sich für Wall Street Memes interessiert, ist die negativen Auswirkungen des Kapitalismus leid.

Anleger, die sich diesem speziellen Projekt widmen und in den Pre-Sales investieren, wollen gemeinsam mit anderen ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Sie sind gegen den Kapitalismus, die Ungleichheit von Arm und Reich und dagegen, dass nur eine bestimmte Gruppe von Menschen Zugang zum Finanzsystem haben. Und am Ende, wenn noch mehr Menschen zum Anleger geworden sind, will Wall Street Memes 1 Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung erreichen.

Was wäre also der Kapitalismus ohne Wall Street Memes? Auf jeden Fall nur halb so lustig, interessant, unterhaltsam oder sarkastisch. Denn genau diese Emotionen sind bei den Memes vorherrschend. Derzeit ist der Utility-Token $WSM im Pre-Sales zum niedrigen Preis erhältlich und kostet nur 0,0307 $.

Fazit: Der heutige Kapitalismus ist weder gerecht noch nachhaltig. Er fördert auch nur bedingt den Klimaschutz. Doch ohne dieses Wirtschaftssystem, was gäbe es dann? Wie würden sich Preise definieren und wo käme Innovation her, wenn es dafür kein Kapital gibt? Wir können den Kapitalismus jedenfalls nicht beenden. Doch man kann seine Eigenschaften für das Gute nutzen.

Wall Street Memes sind eine Möglichkeit, die innere Stimme gegen das System zu erheben. Dennoch gibt es bei dem Meme Coin die Chance auf Gewinnmitnahmen. Es scheint so, als gäbe es kein anderes System, das sich anwenden lässt. Daher müssen wir mit diesem auskommen und das Beste daraus machen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/