🔴Krypto-Insider: Diese Coins sind derzeit stark unterbewertet! 🔴

Die Formulierung, dass ein Asset unterbewertet ist, entstammt dem klassischen Finanzmarkt und wurde zunächst für Aktien verwendet. Ist eine Aktie unterbewertet, bedeutet das, dass der Börsenwert einer Aktien unter dem Wert der eigenen Einschätzung liegt.

Viele Anleger am Markt sind darauf spezialisiert, unterbewertete Aktien zu kaufen und mit ihnen, im Falle eine satten Kursplus, von den hohen Gewinnen zu profitieren. Natürlich ist auch das Risiko dieser Anlageform entsprechend hoch.

Liegt die persönliche Einschätzung über Wert eines Coins, gilt dieser als überbewertet

Das Suchen und Finden von unterbewerteten Coins kann für Anleger sehr lukrativ sein

Diese Coins könnten eine Gewinnchance darstellen

Es geht um qualitativ-hochwertige Coins, die zu niedrigen Preisen angeboten werden

Mit Kennzahlen von yPredict lassen sich unterbewertete Coins aufspüren

Was für den klassischen Finanzmarkt gilt, kann auch am Kryptomarkt angewendet werden. Auch bei Kryptowährungen ist der eigentliche Wert nicht immer identisch mit dem Wert des Coins an den Krypto-Börsen. Auch Märkte können über- oder unterbewertet sein. Für Anleger sind daher Echtzeit-Analysen wichtiger denn je, denn mit ihnen lassen sich Kauf- und Verkaufssignale erkennen.

Diese 3 Coins sind unterbewertet

In unterbewertete Coins investieren vor allem Value-Investoren, die auf der Suche nach renditestarken Anlageklassen sind. Unter Value Investing verstehen die Experten das wertorientierte Investieren, bei dem Anlageentscheidungen in Abhängigkeit vom wWert der Anlageinstrumente getroffen werden. Der berühmtesten Value Investor ist Warren Buffett, der gesagt hat:

„Der Preis ist das, was man bezahlt; der Wert ist das, was man bekommt.“ Quelle

Value Investoren schauen nicht nur auf den Preis eines Tokens, sondern vor allem auf den inneren Wert bzw. Potenzial eines Projektes. Bei unterbewerteten Coins weichen die von Experten berechneten Krypto-Prognosen häufig vom inneren Wert des Geschäftsmodells ab.

Dieser berechnet sich häufig aus wirtschaftlichen Daten und Kennzahlen. Am Kryptomarkt kommen aber noch andere Faktoren hinzu, um den intrinsischen Wert einer Kryptowährung zu beurteilen.

Wall Street Memes: Hoher innerer Wert

Die Anleger, die bereits mehr als 13,18 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert haben, haben sicherlich auf den ersten Blick erkannt, wie hoch der innere Wert von Wall Street Memes liegt. Hinter dem eigentlichen Meme Coin verbirgt sich eine Unzufriedenheit der Bürgen gegen das kapitalistische System. Denn trotz verbesserter Zugangsbedingungen sind noch immer viele Menschen von den Kapitalmärkten ausgeschlossen.

Der Kapitalismus hat viele gute Dinge hervorgebracht, doch schließt er auch Menschen aus dem System aus. Mit Wall Street Memes erhalten diese Menschen eine Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken. Die Memes werden auf den sozialen Kanälen des Projektes veröffentlicht und erreichen durch die bereits große Community von über 1,1 Millionen Followern schnell hohe Reichweiten.

Bei Wall Street Memes kaufen Anleger nicht nur einen nativen Utility-Token zu niedrigen Preisen, sondern erhalten auch eine automatische Wertsteigerung mit dem Kauf. Derzeit ist die Phase 21 von 30 online und das bedeutet, der Wertzuwachs bis zum Preis für den Token Launch liegt noch bei rund 7 %.

Phase Tokenpreis (USD) Wertsteigerung % Stufe 1 0,02500000 1,20 Sold Out Stufe 2 0,02530000 2,40 Sold Out Stufe 3 0,02560000 3,60 Sold Out Stufe 4 0,02590000 4,80 Sold Out Stufe 5 0,02620000 6,00 Sold Out Stufe 6 0,02650000 7,20 Sold Out Stufe 7 0,02680000 8,40 Sold Out Stufe 8 0,02710000 9,60 Sold Out Stufe 9 0,02740000 10,80 Sold Out Stufe 10 0,02770000 12,00 Sold Out Stufe 11 0,02800000 13,20 Sold Out Stufe 12 0,02830000 14,40 Sold Out Stufe 13 0,02860000 15,60 Sold Out Stufe 14 0,02890000 16,80 Sold Out Stufe 15 0,02920000 18,00 Sold Out Stufe 16 0,02950000 19,20 Sold Out Stufe 17 0,02980000 20,40 Sold Out Stufe 18 0,03010000 21,60 Sold Out Stufe 19 0,03040000 22,80 Sold Out Stufe 20 0,03070000 24,00 Sold Out Stufe 21 0,03100000 25,20 Live Stufe 22 0,03130000 26,40 Stufe 23 0,03160000 27,60 Stufe 24 0,03190000 28,80 Stufe 25 0,03220000 30,00 Stufe 26 0,03250000 31,20 Stufe 27 0,03280000 32,40 Stufe 28 0,03310000 33,60 Stufe 29 0,03340000 34,80 Stufe 30 0,03370000 33,20

Launchpad.XYZ: ebnet Weg ins Web 3.0

Schon häufig findet sich der Begriff Web 3.0 in den Medien. Dabei ist die Zukunft des Internets nur eine Vision, auch wenn es bereits erste Anwendungen und Trends gibt. Zu diesen gehören beispielsweise NFT, DeFi, P2E-Games und Krypto Trading. Leider hat bisher niemand Standards für die Verwendung formuliert oder einheitliche Schnittstellen entwickelt. Doch mit Launchpad.XYZ gibt es jetzt eine Blockchain-basierte Plattform, die dies ändern will.

Launchpad.XYZ vereint mehrere Zugänge auf einer Plattform. Das nahtlose Benutzererlebnis ist der Kern der Entwicklung. Das Team hinter dem Projekt weiß, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Web 3.0 in allen Aspekten Realität wird. Auch bei Launchpad.XYZ gibt es eine automatische Wertsteigerung. Der Vorverkauf ist in Phase 2 live geschaltet. Der native Utility-Token $LPX kostet nur 0,0445 $.

Pre-Sales Token Preis in $ Wert Auto. Wertsteigerung in % Phase 1 0,0350 100 Phase 2 0,0445 27,14 Phase 3 0,0460 31,43 Phase 4 0,0475 35,71 Phase 5 0,0400 14,29 Phase 6 0,0505 44,29 Phase 7 0,0525 50,00 Phase 8 0,0535 52,86 Phase 9 0,0550 57,14 Phase 10 0,0565 61,43

Zu den herkömmlichen Anreizen kommen bei Launchpad.XYZ auch noch Krypto Rewards für das Staking hinzu. Für Anleger, die ihre Token für 90 Tage lang auf der Plattform sperren, gibt es nicht nur zusätzliche Coins, sondern auch spezielle Angebote wie diese:

Rabatte bei den Handelsgebühren

Garantierter Zugang zur NFT-Whitelist

Zugang zu P2E-Games Neuerscheinungen

Community-Abzeichen

Garantierter Zugang zu Krypto Pre-Sales und ICOs

Ein weiterer stark unterbewerteter Coin ist Thug Life.

Thug Life: Gansta Life für mutige Investoren

Das sprichwörtliche Gangsta Life ist die Übersetzung der beiden Begriffe aus dem Englischen: Thug Life. Doch hier geht es nicht um Kleinbetrüger oder Kriminelle. Vielmehr steht die Redewendung für sehr erfolgreiche Memes, die von Rapper Tupac Schakur und seinen Songs inspiriert wurden. Es geht um Anleger im Kryptomarkt, die schon mal Geld verloren haben.

Sei es durch lukrative Versprechungen von Influencern oder durch unkluge, eigene Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Coins. Das ist kein Problem, denn es geht vielen Menschen so. Das würden die natürlich nicht in der Öffentlichkeit zugeben. Doch bei Thug Life gibt es eine große Community von Gleichgesinnten und Betroffenen. Sie alle drücken ihre Gefühle über Memes aus, die von den Entwicklern regelmäßig veröffentlicht werden.

Bei Thug Life gibt es nur eine einzige Vorverkaufsphase, in der der Token bei 0,0007 $ angeboten wird. Im Zentrum steht der Spaß und das Vergessen der Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Blicken Sie wieder optimistisch in die Zukunft und genießen Sie die Unterstützung der Community hinter Thug Life.

Fazit: Mit vielen Assets ist es, wie mit den drei vorgestellten Pre-Sales: Sie sind häufig unterbewertet und stehen im Schatten der großen Vorbilder. Wir hoffen, dass wir mit diesem Artikel zeigen konnten, dass nicht jeder Coin, der noch keine Milliarden Marktkapitalisierung erreicht hat, ein Shit Coin ist. In den Vorverkaufsphasen sammeln die Teams hinter den Projekten Geld ein, um weiter an ihren Projekten zu arbeiten.

