🔵 Krypto-News: P2E Games am Ende? SAGE steigt aus! 🔵

Shuji Utsumi begann seine Karriere 1986 bei Sony im General Planning Office und war dort unter anderem zuständig für die Einführung des US-Geschäfts für die PlayStation. Danach ging Utsumi als Senior Vice President zu Sega of Japan, wo er die Veröffentlichung von Sega Dreamcast begleitete.

Shuji Utsumi ist auch derjenige, der jetzt bekannt gegeben hat, dass sich das Unternehmen aus dem Blockchain-Gaming zurückzieht. Sind P2E-Games wie die von RobotEra, Tamadoge oder der Gaming-Hub von yPredict damit kurz vor dem Aus?

Einst befürwortete Sega Corp. Entschieden Blockchain-Games und P2E

Der Krypto-Winter und der Zusammenbruch der Kryptoindustrie hat Folgen

Sage will zukünftiges Engagement nicht vollständig ausschließen

Im Franchise lassen sich NFTs weiterhin verwenden, bei großen Titel aber nicht

Von großen Plänen zum Ausstieg aus der Branche?

Im April vergangenen Jahres gab es noch große Pläne für Blockchain-Games, NFTs und die Zukunft des Gamings. Ursprünglich war das SuperGame Initiative von Sage als langfristiger 5-Jahres Plan angekündigt worden. Bis zu 100 Milliarden Yen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung rund 882 Millionen US-Dollar, wollte der Spielentwickler in das Projekt investieren.

Shuji Utsumi: Die Action in Play-to-Earn Games ist langweilig. Was bringt es, wenn Spiele keinen Spaß machen? Quelle

Damals wurde in einem Interview von Shuji Utsumi erwähnt, dass SuperGame mehr als nur ein AAA-Titel sein könnte und auch NFTs darin eine Rolle spielen könnten.

Für die Entwicklung sollte unter anderem die Azure-Cloud Plattform von Microsoft dienen, weshalb das japanische Unternehmen im November 2021 einen Vertrag mit Microsoft abschloss. Masayoshi Kikuchi, ein Produzent bei Sega, führte damals in einem Interview an:

„Gaming hat sich durch die Verbindung verschiedener Kulturen und Technologien weiterentwickelt. Aktuelle Beispiele sind soziale Netzwerke und Video Games. Für die Zukunft des Gaming ist die natürliche Erweiterung auf Technologien wie Cloud-Gaming oder NFT wichtig, um sich für die zukünftige Ausrichtung der Gaming-Branche aufzustellen.

Wir entwickeln SuperGame auch unter dem Gesichtspunkt, wie weit verschiedene Spiele miteinander verbunden werden können. (übersetzt aus dem Englischen) Quelle

Anfang 2022 hatte Sega in Japan bereits den Markenschutz für „Sega NFT“ beantragt. Doch jetzt gibt das Unternehmen seine Ambitionen im Bereich von Blockchain-Games weitestgehend auf. Der CEO Haruki Satomi hatte in diesem Zusammenhang jedoch auch auf die Abkühlung des NFT Marktes hingewiesen.

Er gab auch bekannt, dass die Schaffung von eigenen NFTs einstampft werden würde, wenn sie lediglich als einfaches Mittel zum Geldverdienen von Benutzern verstanden werden und diese sie nicht in ihren Bann ziehen könnten.

„In Bezug auf NFT würden wir gerne verschiedene Experimente ausprobieren und haben bereits viele verschiedene Studien und Überlegungen gestartet, aber bezüglich P2E ist noch nichts entschieden“, sagte Satomi. Quelle

COO von Sage hält P2E-Games für langweilig

Play-2-Earn Blockchain Games sind langweilig, sagt jetzt der Sega COO Shuji Utsumi, wie mehrere Medien berichteten. Er führt weiterhin die folgenden Details an:

Nachdem Sega im letzten Jahr ein Ziel von Microsoft gewesen sein soll, gibt es derzeit kein Interesse an Übernahmegesprächen. Die Entwicklungen am Gaming-Sektor sind extrem spannend und das Unternehmen wird diese weiterhin aufmerksam beobachten. Seit Jahren hatte Sega angedeutet, an der Erforschung von NFTs interessiert zu sein, doch bisher ist dabei wenig herausgekommen. Bloomberg berichtete am 07. Juli, dass die Technologie der Blockchain von Sega zwar nicht vollständig abgelehnt wird, aber Pläne zur Entwicklung eigener Blockchain-Games vorerst auf Eis gelegt wurden. Laut Unternehmensangaben will man mit dem jetzt angekündigten Stopp verhindern, dass es zu einer Abwertung der eigenen Titel und Marken kommt, wenn sich Drittpartner im Franchise mit Blockchain-Gaming befassen. Derzeit können Franchise über Sonic The Hedgehog unter anderem in Titeln wie Three Kingdoms und Virtua Fighter NFTs einbinden. Aber bei den bekanntesten Titeln will Sage keine NFTs einsetzen und setzt seine Pläne zur Entwicklung von GameFi kurzfristig aus. Utsumi sagt, dass die Technologie weiterhin als nützlich betrachtet wird, dass NFTs das Verschieben von Charakteren und Gegenständen zwischen verschiedenen Spielen ermögliche. Langfristig bleibt das Unternehmen offen dafür, sich stärker zu engagieren, wenn die Technologie ausgereift ist.

Diese P2E-Games sind am Markt überaus erfolgreich

Auch wenn sich mit Sage ein großer Player zumindest vorerst aus den Blockchain-Games zurückzieht, ist der Markt aktiv und entwickelt sich dynamisch weiter. Dafür sprechen die Erfolge vergangener Krypto Pre-Sales wie der von Tamadoge und aktuelle Projekte wie der von Launchpad.XYZ. Während Tamadoge seinen Coin TAMA sehr erfolgreich im öffentlichen Handel platzieren konnte, ist $LPX im Vorverkauf für nur 0,0445 $ verfügbar.

Bei Launchpad.XYZ steht zukünftig den Benutzern ein Gaming-Hub zur Verfügung. Dort werden die neusten P2E-Games gestreamt. Auf der Plattform finden Benutzer alles Relevante rund um Blockchain-Games. Als Hub wird normalerweise ein Gerät bezeichnet, dass mehrere Elemente miteinander verbindet und einen zentralen Zugang bereitstellt.

Im Falle von Launchpad.XYZ steht das Wort für einen Knotenpunkt, an dem Verbindungen zusammenlaufen.

Spielentwickler können zukünftig auf Launchpad.XYZ ihre P2E-Games veröffentlichen und diese beispielsweise vor der offiziellen Einführung zum Test in einer Beta-Version.

Fazit: Die Entscheidung von Sage klingt auf den ersten Blick überaus hart und endgültig. Doch sie relativiert sich, wenn man mehrere Quellen recherchiert. Denn das Unternehmen hält sich eine Hintertür offen, die nicht gerade klein ist. Offenbar ist es mehr eine Pause oder Unterbrechung, die den schwierigen Marktbedingungen geschuldet sein könnte. Vielleicht kommt Sage mit weiteren News an den Markt, wenn sich der Kryptomarkt beruhigt und wieder in ruhigere Fahrwasser bringt.

Denn derzeit ist unter anderem das US-Regulierungswahnsinn dafür verantwortlich, dass Anleger verunsichert sind und sich Unternehmen mit neuen Entwicklungen oder Projekten zurückhalten. Launchpad ist immer noch offen gegenüber dem NFT-Markt und sieht im Web 3.0 eine der zukünftigen Schlüsseltechnologien. Anleger kaufen den Token derzeit im Pre-Sales besonders günstig.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/