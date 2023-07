🟡 Wird einer dieser KI-Coins die nächste große Kryptowährung? 🟡

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bei yPredict stehen Anleger im Mittelpunkt und die Plattform hilft ihnen, mit Künstlicher Intelligenz Vorhersagen zu erstellen. Um zu zeigen, wie groß das Potenzial der Plattform ist, veröffentlicht yPredict regelmäßig Beispiele für hochwertige Prognosemodelle. Ergänzt wird der Wissensbereich um Echtzeit-Analysen und Vorhersagen für die führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Cardano.

Wertvolle Analysen und Vorhersagen in Echtzeit mit KI

KI-Prognosen ermöglichen fundierte Entscheidungen

Fortschrittliche Datenanalysen liefern Krypto-Prognosen

yPredict bietet Finanzprognosen, Markttrends, ICOs, Krypto Pre-Sales

Was ist yPredict?

Die führende Plattform für Krypto-Prognosemodelle basiert auf einer der fortschrittlichsten Technologie, die die digitale Transformation hervorgebracht hat. Künstliche Intelligenz ergänzt klassische Chartmuster und technische Indikatoren, um genaue Vorhersagen für Kryptowährungen und Krypto ICOs zu erstellen.

Don’t miss the rocket to financial freedom! With yPredict’s cutting-edge AI predictions, YPRED token is the secret ingredient for a recipe of success! Let our AI do the talking while you do the walking to the bank.



Buy #YPRED now and let the future begin! Join… pic.twitter.com/YhdaemST16 — yPredict.ai (@yPredict_ai) July 19, 2023

Das Geschäftsmodell von yPredict basiert auf drei grundlegenden Säulen:

Prognosemodelle: Die offene Plattform für Prognosen am Kryptomarkt bietet die Möglichkeit für Token Inhaber, kostenlos Assets überprüfen zu lassen. Die Vorhersagen werden durch die intern entwickelten Vorhersagemodelle und ausgewählter KI-Entwickler generiert. Die Prognosen sind nur für Anleger, also Token Inhaber, kostenlos verfügbar. Sie bieten endlose Möglichkeiten zur Analyse von Preistrends durch KI/ML-gesteuerte Tools auf der yPredict-Plattform. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Prognosen anders als am Markt üblich die Quellen, die vorhergesagten Werte, die Prognosemethode und den Status der Authentizität ihrer Prognose bekannt geben. Trading-Analysen: Anleger sind stets auf der Suche nach einem Vorsprung auf den Finanzmärkten, egal ob bei klassischen Assets oder Kryptowährungen. Dafür sind datengesteuerte Erkenntnisse oder Informationen zur Analyse von Mustern im Markterhalten notwendig. Seit jeher ist der Preis ein Indikator für die Überzeugung von Händlern, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Da menschliches Verhalten bis zu einem gewissen Grad vorhersehbar ist, können Sie einen Vorteil erlangen, wenn Sie mit yPredict Analysen nutzen, die auf Fakten, Daten und Informationen basieren, statt auf Emotionen, Einschätzungen oder Meinungen. Neben Kerzendiagrammen, Chartmuster und technischen Indikatoren generieren intelligente Algorithmen mehr als 80 % des Handelsvolumen. Das liegt auch daran, dass traditionelle Instrumente beim Ausbau eines Vorsprungs nahezu wirkungslos geworden sind. yPredict hat eine neue Generation von Handelstools entwickelt, die vollständig auf KI basieren. Das führt zu einem höheren Vorsprung gegenüber anderen Tradern und auf dem Markt verfügbarer Tools. KI-Marktplatz: Um fundierte Finanzanalysen und Prognosemodelle nutzen zu können, müssen diese von hoher Qualität sein. Während es einerseits viele KI-Entwickler gibt, sind nur wenige von Ihnen in der Lage, KI-Prognosemodelle zu entwickeln, die für einen erheblichen Vorsprung am Kryptomarkt sorgen. Um unerfahrene Händler mit professionellen KI-Entwicklern zu verbinden, steht auf yPredict der Marktplatz zur Verfügung. Die intuitive Plattform erlaubt das Einkaufen von Vorhersagen der führenden KI-Entwickler im Rahmen eines Abo-Modells. Dieser Ansatz wurde von den Entwicklern als „Result as a Service“ bezeichnet.

Das sind die Tools von yPredict

-Automatische Mustererkennung von über 100 Chartmustern. Jedes Mal, wenn ein neues Chartmuster erkannt wird, gibt das yPredict Tool eine Warnung an die Kunden heraus.

-Sentiment-Analyse zur Gesamteinschätzung der Stimmung am Markt. Dafür werden die News und die Social-Media-Inhalte der Projekte untersucht. Die Software zählt dafür unter anderem die Erwähnungen des Namens und des Symbols der Assets, das gerade analysiert wird.

-Bei der Indikator Analyse werden Hunderte von technischen Indikatoren für einen Vermögenswert durchsucht. Die KI-Algorithmen filtern ineffektive Indikatoren heraus und listen nur diejenigen auf, die in Tests mit aktuellen Marktdaten gute Ergebnisse erzielt haben.

-Transaktionsanalysen analysieren die Daten für jedes Asset und entwickeln Metriken, um datengesteuerte, nützliche Erkenntnisse liefern.

Wie Anleger yPredict nutzen können

Um einen wirklichen Vorsprung auf den Finanzmärkten zu erreichen, sind datengesteuerte Erkenntnisse und Informationen zur Analyse von Mustern im Marktverhalten notwendige. Um Gewinne zu erzielen, versuchen Händler auf der ganzen Welt mit Preisvorhersagen zu bestimmen, wann sich ein Kauf lohnt oder ein Verkauf besser wäre. Preisindikatoren sind wesentliche Bestandteile der KI-Predictions von yPredict.

Der native Token von yPredict, $YPRD, kostet im Vorverkauf derzeit nur 0,10 $.

Händler können einen statischen Vorteil erlangen, wenn sie die KI-Prognosemodelle nutzen, um ihre Order zu platzieren, neue Kryptos zu kaufen oder ICOs zu verfolgen. Die automatische Erkennung von über 100 bekannten Chartmustern ist eine der bekannten Methoden zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen.

Die bloße Bereitstellung einer Schnittstelle zu Übermittlung und Bereitstellung von Handelsaktivitäten reicht bei weitem heutzutage nicht mehr aus.

yPredict KI-Bots Trading

Software All-in-One Toolsammlung Mit Token spekulieren Für Entwickler, Trader, Analysten Blockchain-basiert Sentiment Analyse Echtzeit Trading Signale Technische Indikatoren mit KI Patent angemeldet: Bullish Flat Pattern Staking Rewards Mit Krypto bezahlen Umfassendes Trading Terminal Marktplatz für KI Prognosemodelle Auch für institutionelle Anleger 10-100x Potenzial Tool zur Content Erstellung Weiterbildung

Die Geschwindigkeit, die Vielfalt an Auftragsarten und der Ablauf von Handelsaufträgen gehören nur zur einen Seite der Medaille. Händler benötigen weitergehende Tools, um sich für neue Coins zu entscheiden, Krypto-ICOs auszuwählen und auf Coins mit Potenzial aufmerksam zu werden.

Discover the power of decentralized prediction markets with #yPredict! Join our ongoing presale and secure #YPRED tokens at $0.10 before the price increases to $0.11 in the next stage, and ultimately $0.12 upon listing. 80% of tokens allocated to presale – act fast!… pic.twitter.com/IEWY3YEk9F — yPredict.ai (@yPredict_ai) July 20, 2023

yPredict bietet darüber hinaus spezielle Diagramme, die mit einem sofortigen Auftragseingang und einem Handelsalarm ausgestattet sind.

Die hoch entwickelten Algorithmen entwickeln und verbessern sich durch Machine Learning Mechanismen. Dies verändert die Dynamik der Informationen über Preisstrukturen. Menschen kommen bei diesen komplexen Systemen an ihre Grenzen. Daher gibt es Plattformen wie die von yPredict, damit Anleger sich auf das Trading konzentrieren können, während im Hintergrund die intelligente Software den Rest erledigt.

Extra Tipp: KI-Coin $LPX von Launchpad.XYZ

Auch beim Zahlungs-Gateway Launchpad.XYZ kommt KI zum Einsatz. Die Plattform gewährt einen nahtlosen und barrierefreien Zugang zum Web 3.0, in dem sie mehrere Bereiche in einer Schnittstelle zusammenfasst.

Auf Launchpad.XYZ können Anleger und Token Inhaber den NFT-Marktplatz und den Gaming-Hub nutzen, zusätzliches Wissen im Weiterbildungs-Bereich erhalten und Zugang zur dezentralisierten Exchange finden. Diese Bereiche gelten als wesentliche Treiber des zukünftigen Internets unter Web 3.0.

Losing track of your investments? Keep a close eye on our Portfolio Tracker with #LaunchpadXYZ



Join our community and start your journey today!



https://t.co/ZUZaIKgy84#LaunchpadKnows #Web3 #Alts pic.twitter.com/ABEh68TrBn — Launchpad.xyz (@launchpadlpx) July 21, 2023

Der native Token von Launchpad.XYZ, $LPX, kostet im Vorverkauf derzeit nur 0,0445 $.

Fazit: Die Prognosemodelle von yPredict sind im Abonnement verfügbar. Bedingung ist aber der Besitz des nativen Utility-Token $YPRED, der derzeit im Pre-Sales verfügbar ist. Auf dem Marktplatz kaufen Anleger Modellvorhersagen von führenden KI-Entwicklern und erhalten belegbare Signale und Ergebnisse aus hochwertigen Finanzanalysen.

Mit wissenschaftlich bewiesenen Methoden und Metriken werden die datengesteuerten Erkenntnisse ausgewertet und visuell für die Endnutzer aufgewertet. yPredict schließt damit eine wichtige Lücke und verbindet Anfänger, Kleinanleger und Privatinvestoren mit professionellen Trading-Signalen für den Kryptomarkt.

