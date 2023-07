🤑 Krypto-News: Von Bitcoin ₿ bis Shitcoin 💲!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die nächste Woche startet mit Bitcoin auf Ethereum! Nein, das ist kein Schreibfehler oder eine falsche Fährte, es geht um das Bitcoin Revival von 2011, als 1 BTC nur 1 US-Dollar kostet. Wir erklären Ihnen alles, was Sie über BTC20 wissen müssen.

Bitcoin BTC20 Revival von 2011 in 2023

$BTC20 für nur 1 US-Dollar, genau wie 2011 bei Bitcoin

Grüne Version des Bitcoins von den Anfangszeiten

Mit PoS statt PoW setzt der neue Shit-Bitcoin auf Meme Effekt

Pre-Sales verkauft BTC20 für nur 1 US-Dollar

Was ist BTC20?

Stellen Sie sich vor, heute wäre nicht das Jahr 2023, sondern 2011 und 1 BTC würde nur 1 US-Dollar kosten. Was würden Sie tun? Wahrscheinlich zugreifen und reichlich Coins ins Depot legen. Denn mit dem Wissen von heute, wäre klar, dass Sie in den nächsten Jahren zum Krypto-Millionär werden könnten. Auch wenn es Experten gibt, die eine Schock Prognose für Bitcoin abgeben.

Die Entwickler von BTC20 haben sich die Geschichte von Bitcoin angesehen und nach einem Zeitpunkt gesucht, den sie 1:1 kopieren könnten. Das Ziel war von Anfang an klar: eine lukrative Möglichkeit bieten, damit Anleger, die damals ihre Chance verpasst haben, doch noch die großen Gewinne mitnehmen können. Dann fiel ihnen auf, dass im April 2011 der Preis für 1 Bitcoin genau bei 1 US-Dollar lag.

Damit war klar, was sie tun wollten. Sie suchten nach einer Lösung, einen Utility-Token für 1 US-Dollar zu entwickeln und im Pre-Sales an bisher nicht erreichte Zielgruppen zu verkaufen. Viele Anleger sehen sich diese Zeit zurück, als der Bitcoin noch bezahlbar war, sein Potenzial riesig und der Preis günstig.

IMAGINE YOU’D BOUGHT BITCOIN AT $1



While we can't turn back time, we're offering you the chance to be part of the next big thing: $BTC20!



Join the $BTC20 #Presale and secure your #Tokens now – https://t.co/N56IcYsKHq#Crypto #Blockchain #Web3 pic.twitter.com/rddGnNUjJd — BTC20 (@BTC20Token) July 23, 2023

Derzeit liegt der BTC-Kurs bei rund 30.000 US-Dollar. Auch wenn Anleger kleine Teile des BTC kaufen können, ist dementsprechend auch sein Gewinnpotenzial kleiner.

Darum konnten Anleger damals nicht in Bitcoin investieren

Anleger, die schon ein bisschen im Krypto-Trading involviert sind, wissen um das hohe Renditepotenzial von Kryptowährungen. Durch ihre volatilen Kurse sind zwar Verluste möglich, aber eben auch potenzial dazu die hohen Gewinne. Aber es ist nun mal auch so, dass viele Anleger:

nicht mit dem Einstieg ins Krypto-Trading klarkommen

sich den Einstieg ins Handeln mit Kryptos nicht zutrauen

die Einstiegshürden zu groß sind, beispielsweise durch komplexe Systeme

die Preise für die Coins zu hoch sind, speziell für Privatanleger

Wer damals, gleich nach dem ersten Trading-Tag in Bitcoin investiert hat, gehörte zu denjenigen Anlegern, die direkt vom großartigen Potenzial überzeugt waren. Sie sind zu extrem niedrigen Preisen am Markt verfügbar gewesen und so konnten sich auch Anfänger mit den Coins eindecken.

Die Anleger, die schon damals eher vorsichtig waren, ärgern sich heute genauso wie die Investoren, die in den Anfangsjahren nicht an Kryptowährungen geglaubt haben.

Warum wollen Anleger in Bitcoin investieren?

14 Jahre nach der Veröffentlichung von Bitcoin und seinem innovativen Whitepaper ist die breite Öffentlichkeit mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen vertraut. Die Akzeptanz hat deutlich zugenommen und in immer mehr Krypto Pre-Sales kommen innovative Coins an den Markt. Ein solches Projekt ist beispielsweise yPredict, die intelligente Trading-Plattform für den Handel mit Kryptowährungen.

Die Gründe, warum Anleger in Bitcoin investieren, sind unter anderen:

Überdurchschnittlich hohe Renditen

Prestigeträchtige Kryptowährung

Digitales Asset mit großem Potenzial

Führender Coin mit hoher Marktkapitalisierung

Immer mehr institutionelle Anleger investieren in BTC

Gilt als Krypto-Leitwährung

Warum könnte BTC20 eine Alternative zu Bitcoin sein?

Genau wie damals bei Bitcoin im April 2011 gibt es von BTC20 6,05 Millionen Token. Der Preis für 1 BTC20 ist ebenfalls an den Preis von Bitcoin damals ausgerichtet und der Token kostet daher auch nur 1 US-Dollar. Gemeinsam ist zudem den beiden Kryptos, dass das Gesamtangebot bei 21 Millionen Token liegt. Es gibt allerdings auch Unterschiede zu Bitcoin, wie die folgende Tabelle zeigt.

Bitcoin BTC20 BTC-Blockchain PoW PoS Preis 1 US-Dollar Staking 6,05 Mil. Token 21 Mil. Token Gesamt Pre-Sales Blocked Liquidity Bitcoin Wallet MetaMask Wallet Dezentralisierte Verwahrung

Anleger, die jetzt in den Pre-Sales von BTC20 investieren, profitieren von dem innovativen Geschäftsmodell der Entwickler, das den Preis von nur 1 US-Dollar pro $BTC20 enthält. Zusätzlich ist die Sicherheit gewährleistet, da der Token auf dem Standard der Ethereum Blockchain basiert. Zudem ist der Smart Contract des Projektes extern überprüft worden. Und nicht zuletzt, haben die Entwickler den nativen Utility-Token BTC20 an den Stablecoin von USDT gekoppelt.

The world needs a lesson on #Bitcoin pic.twitter.com/Ba4g4LiwTv — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) July 23, 2023

Der Prozess zum Kauf des nativen BTC20-Tokens ist ganz einfach:

MetaMask Wallet für Desktop Browser downloaden Anmeldung durchführen und Registrierung abschließen Wallet mit Fiat aufladen, beispielsweise mit Kreditkarte Fiat gegen ETH oder USDT tauschen Mit der Webseite von BTC20 verbinden Wallet Connect oder E-Mail nutzen ETH oder USDT gegen BTC20 zu 1 US-Dollar tauschen Ende von Pre-Sales abwarten Token anfordern Mit BTC20-Staking Krypto Rewards verdienen

Fazit: Wir haben nicht oft die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen. BTC20 ist wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 2011, genauer gesagt in den April des Jahres 2011. Damals hatte der Bitcoin eine Umlaufversorgung von genau 6,05 Millionen und sein Preis lag bei nur 1 US-Dollar. Mit BTC20 haben die Entwickler eine Möglichkeit geschaffen, dass Anleger, die damals ihre Chance verpasst haben, heute zum gleichen Preis von nur 1 US-Dollar eine Bitcoin-Kopie kaufen können.

BTC20 hat sogar noch mehrere Vorteile gegenüber dem ursprünglichen Bitcoin. Da ist einerseits das Staken der Token, der Einsatz des energiesparenden PoS statt dem PoW und das extrem hohe Wachstumspotenzial durch den niedrigen Pre-Sales Preis. Anleger könnten mit BTC20 ein Bitcoin-Revival erleben.

