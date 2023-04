🤩 Jeden Moment sprengt dieser Coin die 5 Millionen USD Marke 🎉! Investoren sind ausschließlich Kleinanleger 🚀 und Anfänger!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die magische Zahl ist fast erreicht und Kritiker reiben sich gerade verwundert die Augen! Was ist passiert? Ein neuer Meme Coins dreht gerade die gesamte Branche um. Love Hate Inu verändert das Verständnis von Krypto Pre-Sales und möglichen Erfolgen für junge Unternehmen in der Krypto Welt.

Viele Kritiker haben gedacht, das wird nie und nimmer was mit dem neuen Love Hate Inu Token. Aber siehe da: die Anleger sind mehr als entzückt und gerade Anfänger verbinden gerade zum ersten Mal eine Wallet mit einer Plattform.

Im Vorverkauf 5 Millionen USD einsammeln: das ist der WAHNSINN!

Der Utility-Token $LHINU kostet derzeit 0,000115 USDT

Online-Abstimmungen selbst erstellen oder an anderen Umfragen teilnehmen

Krypto Rewards plus Staking Belohnungen auf einer Plattform

Community in sozialen Medien ist extrem groß

Automatische Wertsteigerung bis zum ersten Listing auf einer Krypto Börse

Schnell zugreifen: $LHINU im Pre-Sales einkaufen

Was ist derzeit mit den Meme Coins los?

Bei Dogecoin und Shiba Inu läuft es wie immer: Es ist ruhig! Sie können sich bestimmt auch nicht an eine wirklich tolle, innovative Neuentwicklung bei Dogecoin erinnern, oder? Das geht den Anlegern genauso, weshalb sie auch immer häufiger von dem Meme Coin Abstand nehmen. Nicht umsonst pushed Elon Musk seinen Lieblings Coin auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Nicht ganz uneigennützig natürlich, was auch viele Anleger aus dem Privatsektor verschreckt hat.

Zumal der Milliardär als exzentrisch gilt und in letzter Zeit nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Außerdem gab es mit FLOKI eine neue Kryptowährung, die von ihm unterstützt wird. Es ist nicht bekannt, inwieweit er hierbei finanziell beteiligt ist und das wird wohl auch nie ans Licht kommen. Es ist aber deutlich zu sehen, dass ohne die Unterstützung von Elon Musk Dogecoin wohl längst in der Vergessenheit versunken wäre.

Auch bei Shiba Inu tut sich nichts Aufregendes. Es gibt trotz Veröffentlichung von Shibarium nichts zu berichten, was einen Artikel oder eine News rechtfertigen würde. Augenscheinlich ist Shiba Inu bemüht, über den Statuts eines Meme Coins hinauszuwachsen. Es ist aber unklar, was an so einem Status schlimm ist. Andere Coins, allen voran Love Hate Inu, nehmen diesen Status gerne an und setzen auf echte Mehrwerte für ihre Benutzer.

Meme Coins der Zukunft haben Mehrwerte

Es ist an der Zeit, dass Entwickler und Unterstützer wie Elon Musk erkennen, es reicht nicht mehr aus, nur lustig zu sein. Oder von Prominenten ab und zu auf einem T-Shirt erwähnt zu werden. Während der reichste Mensch der Welt bei sündhaft teuren Events sitzt und sein T-Shirt mit Dogecoin „dezent“ promotet, sitzen Anleger zu Hause und sind um den langfristigen Vermögensaufbau bemüht.

Auch wenn die Öffentlichkeit mit viel Aktivität in den sozialen Medien auf die Auftritte von Elon Musk reagiert, in der Realität sind nicht alle Anleger davon begeistert. Viele wenden sich zwischenzeitlich anderen Projekten zu. Zu einem der absoluten Lieblings-Kryptos ist Love Hate Inu geworden. Hier geht es um Spaß, Fun, Meme und Mehrwerte inklusive Krypto-Belohnungen, die jeden Anleger in seiner Strategie unterstützen, Vermögen aufzubauen.

Diese Mehrwerte bietet Love Hate Inu

Blockchain-basierte Plattform für Online-Abstimmungen und Online-Umfragen trifft genau den Nerv der Zeit. Es herrscht Meinungsfreiheit und dank Love Hate Inu lässt sich damit sogar Geld verdienen. Übrigens steht auch ElonInu zur Abstimmung! Die Plattform bietet die Teilnahme an vorhandenen Abstimmungen über polarisierende Persönlichkeiten, aber auch die Möglichkeit, eigene Abstimmungen zu erstellen und in zahlreichen Anwendungen zu integrieren. Über den Meme-Charakter hinaus ist das Staking auf der Plattform verfügbar. Das gibt Anlegern zusätzlich über die potenziellen Kursgewinne die Möglichkeit auf Staking-Rewards. Diese kommen zum passiven Einkommen hinzu! Es gibt bei Love Hate Inu keine Sperrfrist. Sie müssen also nicht warten, bis der Vorverkauf vorbei ist. Unmittelbar nach dem Kauf von nur mindestens 10 $LHINU können Sie sofort an Abstimmungen teilnehmen und Kryptos verdienen. Das Projekt richtet sich ausschließlich an Anfänger, private Investoren und Kleinanleger. Hier geht es nicht um die Beliebtheit eines Coins, nur weil Elon Musk gerade guter Stimmung darüber ist. Abgesehen davon, dass ein finanzieller Vorteil für ihn bei seinen Aktionen mehr als wahrscheinlich sind!

Warum Kleinanleger von Love Hate Inu begeistert sind

Ein Kleinanleger ist nicht in der Lage große Summen in Projekt zu investieren. Aber auch er möchte gerne lukrative Anlagen angeboten haben, die ihm überdurchschnittliche Renditen bieten könnten. Love Hate Inu hat bereits den Preis des Utility-Token $LHINU für das erste Listing auf Exchanges festgelegt und veröffentlicht. Mit jeder Phase im Vorverkauf steigt der Preis des Token.

Preis in $ Wert in % Automatische Wertsteigerung Phase 5 0,000115 100 Phase 6 0,000125 109% Phase 7 0,000135 117% Phase 8 0,000145 126% Listing 0,000145

Bei Preisen weit unter 0,01 $ können auch Kleinanleger etwas Geld in die Hand nehmen und ins Krypto Trading einsteigen. Diese außergewöhnliche Möglichkeit wissen Anleger zu schätzen und haben bereits knapp 5 Millionen USD in Love Hate Inu investiert.

Das mag auch daran liegen, dass Anleger auf der Plattform derzeit auch über ElonInu abstimmen können. Sie wissen schon, der reiche Mann mit der Vorliebe für Hundewährungen.

Fazit: Gerade, wenn Kleinanleger bei so niedrigen Preisen 5 Millionen USD in ein Projekt investieren, dann ist die Summe, die bisher erreicht wurde, nochmal so beeindruckend. Zugegeben, die Entwickler haben mit Love Hate Inu auch wirklich etwas ganz Besonderes geschaffen. Nicht nur, dass Online Abstimmungen und Online Umfragen zur Verfügung stehen und selbst erstellt werden können.

Dank der ständigen Präsenz von Elon Musk in den sozialen Medien, konnte die Plattform mit ElonInu und anderen polarisierenden Persönlichkeiten viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Doch auch das Whitepaper und die Roadmap, sowie das fähige Team hinter den Kulissen, hat Anleger überzeugt. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass Love Hate Inu erst seit knapp 4 Wochen im Vorverkauf erhältlich ist.

Die Fakten und die Zahlen sprechen auf jeden Fall für Love Hate Inu. Vielleicht sollten Sie auch mal einen Blick auf das Projekt werfen?!

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/