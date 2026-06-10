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11.06.2026 00:30:34
1980s Permanent Portfolio Gets 2026 Upgrade: Bitcoin Joins The Party In New ETF
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Devisenkurse
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