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08.05.2026 11:16:00
1X Neo-Haushaltsroboter soll noch 2026 an US-Privatkunden gehen
1X gibt Gas und will seine humanoiden Neo-Haushaltsroboter so schnell wie möglich in US-Haushalte bringen. Mit der neuen Fabrik soll das gelingen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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