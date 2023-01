2023 laden Sie Ihr E-Auto mit Belohnungen von C+Charge auf und schützen das Klima noch besser als bisher

Die Aufladung eines E-Autos an der Haushaltssteckdose würde ungefähr 17 Stunden dauern. Die lange Ladezeit kann die Kontakte an den Klemmstellen schneller altern lassen, was zu Verschleiß führt. Daher ist diese Methode des Aufladens nicht empfehlenswert. Stattdessen sollten Elektroautos an Wallboxen oder Ladesäulen aufgeladen werden. Wallboxen werden auch als Ladepunkte bezeichnet. Am schnellsten geht das Aufladen mit Strom fürs E-Fahrzeuge an einer Wallbox mit einem Anschluss von 400 V, mit 3 × 32 A und einer Leistung von 22 kW. Dann sind Sie bereits nach 2 Stunden mit dem Laden fertig.

Unabhängig von der Ladedauer wäre es doch schön, wenn Sie fürs Aufladen auch noch Belohnungen erhalten würden, oder? Mit C+Charge sind Sie dauerhaft unabhängig von unterschiedlichsten Bezahlsystemen und regionalen Energieversorgern. Denn wenn das Projekt, dass sich derzeit im Pre-Sales befindet, alle Entwicklungen abgeschlossen hat, können Sie herstellerübergreifend auf jede verfügbare Ladesäule zugreifen: Und von dort nicht nur über die Peer-to-Peer Plattform C+Charge auf Basis der Blockchain Technologie bezahlen, sondern auch Belohnungen in Form von Punkten fürs Aufladen erhalten. Diese lassen sich anschließend in wertvolle Emissionszertifikate zum Traden eintauschen.

Das Wichtigste im Überblick

· Oft werden Lade-Standorte nicht im Navi angezeigt

· Öffentliche Ladesäulen müssen ohne Vertragsbindung zugänglich sein

· In Deutschland gibt es viele Anbieter und Herstellersysteme

· Es mangelt an einheitlichen Standards beim Bezahlen

· C+Charge belohnt Fahrer von E-Autos fürs Aufladen mit CO₂-Zertifikaten

Ladekarten, Roaming-Angebote: Wer blickt da noch durch?

Mit Karte, ohne Karte, mal mit QR-Code, manchmal mit App oder nur per SMS: Das Chaos ist perfekt, wenn Sie in Deutschland mit einem E-Auto unterwegs sind. Es gibt einerseits Ladekarten von Energieunternehmen und von Elektromobilitäts-Anbietern. Dann wären da noch die Roaming-Angebote, mit der sich an Säulen verschiedener Anbieter aufladen lässt. Den Preis für die Kilowattstunde legt jeder Anbieter selbst fest, es können auch Roaming- und / oder Startgebühren anfallen. Blicken Sie da wirklich doch durch?

Das ist zumindest der aktuelle IST-Stand hierzulande und C+Charge will genau das ändern. Die Bezahlung an Ladesäulen erfolgt meist über eine Ladekarte, da es aber verschiedene Anbieter und Hersteller gibt, funktioniert die Ladekarte nicht automatisch bei allen Ladesäulen. Doch C+Charge hat eine Technologie auf Basis der Blockchain entwickelt, mit der sich überall bezahlen lässt, egal, bei welchem Anbieter Sie gerade aufladen wollen.

Auch wenn es eine Ladesäulenverordnung und die Förderrichtlinie zur Errichtung von Ladeinfrastruktur gibt, scheint noch vieles im Argen zu liegen. So müssen alle neu aufgestellten Ladesäulen die Funktion anbieten, dass der Kunde mittels Bargeld, EC-Karte, Kreditkarte oder App bezahlen kann. Sicherlich haben auch Sie bisher nur wenige, oder überhaupt keine, Ladesäulen gefunden, bei denen Sie mit Bargeld bezahlen können.

Was macht C+Charge für Fahrer von E-Autos anders?

Jeder Betreiber hat eigene Technologien im Einsatz und rechnet entsprechend eigener Vorgaben ab. Mit der Zeit soll sich das Problem der vielen verschiedenen Ladekarten von selbst erledigen. Aber zurzeit sieht das nur nach einem Wunschdenken aus. Was viele Fahrer von Elektroautos nicht wissen:

Betreiber von öffentlichen Ladesäulen erhalten CO₂-Zertifikate, die sie weiterverkaufen können!

Bis zu 25 Cent pro durchgeleiteter Kilowattstunde kann es laut der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) geben. 2022 haben die Netzbetreiber der aktuell über 77.000 öffentlichen Ladesäulen rund 1.300 € pro Ladepunkt verdient. Kunden gehen bisher leer aus, während sich die Unternehmen über den gewinnbringenden Verkauf von Treibhausgasquoten freuen. Bis 2030 steigt die THG-Quote kontinuierlich von aktuell 7 auf 25 Prozent, so will es der Gesetzgeber.

Einige wenige Anbieter bieten Ihren Kunden Rabatte für das Laden an ihren Einrichtungen, wohlwissend, dass sie dennoch gut daran verdienen. Beim ADAC gibt es beispielsweise für das Jahr 2022 eine garantierte Prämie von 350 Euro. Bei Fainergy bekommen Kunden überhaupt nichts, denn das Unternehmen spendet einen Teil der Provision aus dem THG-Verkauf für gemeinnützige Zwecke. Überprüfen lässt sich diese jedoch kaum. Maingau-Energie zahlt eine Pauschale von 260 € jährlich, so Autobild online.

Ladesäulenanbieter kassierten im Jahr 2022 über 100 Millionen Euro THG-Prämie!

Einfach Geld verdienen mit dem E-Auto

Sie können ebenfalls ganz einfach mit Ihrem E-Auto Geld verdienen, wenn Sie sich jetzt für den Pre-Sales von C+Charge entscheiden. Mit dem Utility-Token $CCHG erhalten Sie Zugang zur Plattform und der App, die Ihnen nicht nur genau sagt, wo die nächste freie Ladesäule ist und wie lange der aktuelle Ladevorgang noch dauert, sondern auch dabei hilft, ebenfalls handelbare Emissionsgutschriften zu erhalten.

Der Gesetzgeber hat entschieden, dass Dienstleister ihren Kunden den Aufwand zum Verkauf von CO₂-Emissionszertifikaten abnehmen dürfen. Doch häufig gibt der Kunde damit auch hohe Gewinne ab, von denen er bis dato gar nichts wusste. Alle 100 % vollelektrischen Fahrzeuge können an dem Projekt teilhaben. Fahrer von Plug-in-Hybriden mit Elektroantrieb und Verbrennungsmotor sind normalerweise vom THG-Quotenhandel ausgeschlossen.

Der deutsche Gesetzgeber schreibt vor, wie viele Tonnen CO2 Mineralölfirmen jährlich ausstoßen dürfen. Wer den festgelegten Wert überschreitet, muss zahlen – außer, er kauft sich sogenannte Verschmutzungsrechte von Dritten. Und das geht ab 2022 auch von privaten E-Auto-Fahrern. Quelle

Doch als Token-Inhaber von C+Charge investieren Sie nicht nur in ein junges, aufstrebendes Unternehmen, sondern überwinden auch Hürden, die einige Gruppen vom interessanten Handel mit CO₂-Zertifikaten ausschließen. Für Kunden von C+Charge gilt, unabhängig von ihrem Fahrzeug, dass jede Aufladung Punkte bringt und die lassen sich anschließend in Emissionsgutschriften eintauschen.

Je mehr Sie elektrisch fahren, umso besser!

Unternehmen, die eine elektrisch betriebene Flotte betreiben, die aus mehr als 10 Fahrzeugen mit Elektromotor bestehen, erhalten sogar eine noch höhere Treibhausquote. Diese Emissionsgutschriften können Sie dank C+Charge an Unternehmen verkaufen. Möglich macht das eine Gesetzesänderung, die bereits zum 01. Januar 2022 in Kraft trat und auch Privatpersonen den Handel mit CO₂-Zertifikaten erlaubt.

Nutzen Sie zukünftig ausschließlich autorisierte Ladesysteme von öffentlichen oder privaten Betreibern und verhindern Sie, dass sich Hersteller und Betreiber von Ladepunkten unbemerkt ihre THG-Quote in die Tasche stecken. Die von C+Charge ausgegebenen Klima-Vorteile können Besitzer von E-Autos später an Unternehmen verkaufen, die damit für ein passives Einkommen sorgen können. Jeder Halter von E-Autos ist dazu berechtigt, genau wie Hersteller und Betreiber von Ladesäulen, die Belohnung vom Staat zu beantragen.

Mit C+Charge brauchen Sie sich jedoch um nichts kümmern. Sie kaufen den Utility-Token $CCGH im Pre-Sales zu unfassbar günstigen 0,013 USDT (Phase 1) und erhalten damit nach Ende des Vorverkaufs Zugang zur Plattform und allen zukünftigen Entwicklungen. Bezahlen Sie bald nur noch mit der C+Charge App, die alle Transaktionen sicher und dauerhaft auf der Blockchain abspeichert und lassen Sie sich fürs Aufladen belohnen.

C+Charge macht das Aufladen von E-Fahrzeugen einfacher, sicherer und lukrativer!

Fazit: Besitzer von E-Autos haben großartige Chancen, ein passives Einkommen mit Emissionsgutschriften aufzubauen. Doch viele Autobesitzer wissen gar nichts davon, denn die Betreiber und Anbieter der Ladesäulen geben ihre Gewinne nicht an die Kunden weiter. Mit C+Charge erhalten Sie bei jeder Aufladung neue Punkte, die Sie anschließend in CO₂-Zertifikate eintauschen können. Alle Transaktionen werden sicher und transparent auf der Blockchain abgespeichert. Im Pre-Sales ist der Utility-Token $CCHG für nur 0,013 (Phase 1) erhältlich.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.